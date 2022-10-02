2022 MotoGP Tayland: Oliveira kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

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Moto2 yarışının başlamasına kısa bir süre kala yağmur Tayland'daki Buriram pistini etkiledi ve Moto2 yarışı yarıda kaldı.

Bundan ötürü MotoGP yarışının saati de ileri alındı ve uzun bekleyişin ardından yarış 11:55 itibariyle resmen başladı.

Yarışın başlangıcında pist epey ıslaktı, bu yüzden sürücüler ıslak zemin lastikleriyle başlamak zorunda kaldılar.

Cumartesi günü sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Marco Bezzecchi, uzun süre ertelenen yarışa ilk sıradan başlayan isimdi ve startın ardından yerini korurken, Francesco Bagnaia ikinci sıraya yükseldi.

İlk metrelerin ardından Bezzecchi, Bagnaia, Jack Miller ve Jorge Martin sıralaması oluşurken, Fabio Quartararo önce 11. sıraya, sonra da pist dışına çıkıp 17. sıraya geriledi.

Liderlikte Bezzecchi rahattı, ancak kısa bir süre sonra bir sıra geri düşme cezası aldı -nitekim ilk virajı alamamış ve pist dışından avantaj sağlayarak ideal çizgiye geri dönmüştü.

İki turluk çekişmenin ardından Miller, ıslak zeminde takım arkadaşı Bagnaia'yı geçti ve ikinciliği eline geçirmeyi başardı. Avustralyalı sürücü ertesi tur cezası nedeniyle yerini veren Bezzecchi'yi de geçti ve liderliğe yükseldi.

Bagnaia ise iyi bir yükseliş gerçekleştiren Oliveira'nın baskısı altınaydı ve bitime 20 tur kala geçilerek dördüncülüğe geriledi. Bundan hemen önce de ilk beş için savaşan Luca Marini kaza yaparak epey gerilere düştü.

Ertesi turun başında hem Oliveira hem de Bagnaia, ikinci sıradaki Bezzecchi'yi geçerek ikinci ve üçüncü sıraya çıktılar. Böylelikle yeni sıralama Miller, Oliveira, Bagnaia, Bezzecchi ve Marquez şeklinde oldu.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira ikinciliği almasının ardından, Miller ile arasındaki bir saniyelik farkı farkı kapattı ve liderlik için atağa kalktı. Portekizli sürücü bitime 17 tur kala ilk atak denemesini yapsa da, Avustralyalı sürücü yerini geri aldı.

Kovalamaca ilerleyen turlarda da devam etti ve bitime 11 tur kala Oliveira, Miller'ı geçerek liderliği aldı. Miller yanıt vermek istese de, Oliveira daha hızlı olan taraftı ve kısa sürede farkı açmayı başardı.

Yarışın ilerleyen turlarında gözler üçüncülük savaşına çevrildi çünkü Bagnaia, yarışın sonlarına doğru tempo kaybediyordu ve önce Marquez, sonra da Johann Zarco'nun baskısı altına girdi.

Fakat İtalyan sürücü, iki sürücünün de baskısına rağmen yerini korumayı sürdürdü.

Oliveira ön tarafta hatasız sürüşünü sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu, Portekizli sürücünün Endonezya'nın ardından bu yıl aldığı ikinci galibiyet olurken, KTM de galibiyet sayısını ikiye çıkardı.

İkincilik, son yarışlarda üst üste istikrarlı sonuçlar alan Jack Miller'a gitti. Avustralyalı sürücü, yağmur altında yine iyi bir performans sergilemesinin ardından bu yılki podyum sayısını yediye yükseltti.

Üçüncülük savaşının galibi Bagnaia oldu ve şampiyonadaki ana rakiplerinin geride kaldığı yarışta podyuma çıkarak çok değerli puanlar elde etti.

Quartararo'nun ilk turda 17. sıraya gerilemesi ve yarışı burada tamamlamasıyla, artık Quartararo ve Bagnaia arasında iki puan kaldı.

Zarco'nun iyi bir performansla dördüncü olduğu yarışta, Marquez beşinci oldu ve arka arkaya ikinci kez ilk beşe girmiş oldu.

Enea Bastianini galibiyet mücadelesinden uzak şekilde altıncı olurken, Maverick Vinales yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Jorge Martin dokuzuncu oldu.

İlk onu, ilk turda Aleix Espargaro ile temas yaşayan Brad Binder tamamladı. Espargaro ise, ilk turda Binder ile yaşadığı temastan ötürü uzun tur cezası aldı ve piste 15. sırada dönmesine rağmen kaybettiği sıraların bir kısmını geri alarak 11. oldu.

Franco Morbidelli, en iyi Yamaha sürücüsü olarak 12. olurken, Alex Rins 13. ve Pol Espargaro 14. oldu.

Raul Fernandez'in 15. olduğu yarışta Bezzecchi ancak 16. ve Quartararo 17. oldu.

Sakatlığı nedeniyle Tayland'da yarışmasına izin verilmeyen Joan Mir'in yerine piste çıkan eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci ise sevdiği koşullarda 20. sırayı alabildi.

Bu sonuçla Quartararo 219 puanda kalırken, Bagnaia 217, Espargaro 199 ve Bastianini 180 puana yükseldi.

Sezonun bir sonraki yarışı 16 Ekim'de Avustralya'da yapılacak.

Yarış sonucu: