Tayland MotoGP yarışının startı şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi
2022 MotoGP Tayland Grand Prix'sinin gridi, Buriram'daki pisti sular altında bırakan sağanak yağış nedeniyle ertelendi.
Moto2 yarışının başlangıcından hemen önce yağan yağmur nedeniyle şartlar büyük oranda değişti. Bu yüzden sürücüler kuru zemin lastiklerinden ıslak zemin lastiklerine geçtiği için start ertelendi.
Yarış 24 turdan 16 tura kısaltıldı fakat şiddetli yağmurun pisti etkisi altına almasından ötürü yarışın 2/3'lük kısmı tamamlanamadı.
Yarış tekrar başlatılmak istense de yağmur buna izin vermedi ve sonuç olarak Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino yarışın galibi sayıldı fakat gerekli mesafe tamamlanmadığı için puan barajına girenlere normalin yarısı kadar puan verildi.
MotoGP yarışının başlangıcına yaklaşım yarım saat kala, yağmurun hafiflememesi nedeniyle yarışın bir süre erteleneceği duyuruldu.
Şu anda pit yolunun ne zaman açılacağına dair herhangi bir planlama yok.
Mart ayında Mandalika'daki Endonezya GP'nin startı da kötü hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
Pazar gecesi padokun özel uçuşlara sahip olmasından ötürü yarışın pazartesi gününe ertelenmesi pek olası görünmüyor.
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