Zarco, Ducati'nin Bagnaia ile mücadele edilmemesini istediğini doğruladı

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Tayland'daki mücadelenin son turlarında çok iyi bir tempo tutturan ve dördüncülüğe kadar yükselen Zarco, üçüncülük için Bagnaia'yı zorlamaktaydı.

Ancak şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun kötü bir yarış geçirdiği ve Bagnaia'nın sağlam puanlara ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde Pramac sürücüsünün sakin kalması gerekmekteydi -öyle de yaptı ve artık Quartararo-Bagnaia farkı sadece 2!

Yarışın ardından konuşan Zarco, sakin kalmasının sebebi olarak bizzat Ducati'nin San Marino GP'sinden sonra yayınladığı ve tüm Ducati sürücülerine "Bagnaia ile sert mücadele etmemelerini" tembihleyen bir direktifi gösterdi.

Canal+'ya konuşan Zarco, "Bu çok açık. Marc'a karşı sert, Pecco'ya karşı daha az sert olabilirim."

"Pist son birkaç tur kala gerçekten kurudu ve kazanmayı düşünmek için çok geçti. Ama yine de... Pecco'yu ne kadar erken geçersem, belki bir şeyler deneyebilir ve [Miguel] Oliveira'ı yakalayabilirdim."

"Fakat pistte sadece tek bir ideal çizgi vardı ve bu çizgiden uzaklaştığım anda motosiklet kaydı, işler karışmaya başladı. Bitime iki tur kala zafer ihtimalimizin kalmadığını gördük."

"Bu yüzden akıllıca davranmak iyi oldu. Bu tür koşullarda çok rahat hissediyorum."

"Pistin daha erken kurumasını umuyordum, ilk turlarda çok fazla su birikmişti ve her şey çok karmaşıktı, öndeki sürücüyü göremiyorsunuz ve bu yüzden geç fren yapsanız bile geçiş yapma ihtimaliniz kesin değildi, felaket de yaşayabilirdiniz."

"İyi bir hafta sonu ve iyi bir yarıştı, çünkü bu gibi koşullarda dördüncü olarak iyi puanlar elde etmek güzel. Neredeyse podyuma da çıkacaktık fakat... podyumu Pecco'ya [Bagnaia] bilerek bıraktım diyebilirim."

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Misano'dan bu yana uymamız gereken bazı direktifler var, Pecco ile mücadele etmediğimiz zaman direktiflere uymak zor."

"Bugün ise ilk defa bu durumla karşılaştık. Ducati podyum dışındaki mücadelelere karışmıyor, ancak diğer türlü evet, Pecco'ya avantaj sağlıyoruz. Ancak burada, bu koşullarda, hedeflememiz gereken sonuca ulaştık. Dördüncülük çok iyi." dedi.

Ducati üst yönetimi yarıştan sonra doğrudan Pramac garajına giderken görüldü ve Zarco, markanın genel müdürü Gigi Dall'Igna'nın Bagnaia ile üçüncülük konusunda zorlamama kararının "centilmence" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Zarco, "Şampiyonluk adayı değilim ve çok fazla fırsat teptim. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama... Gigi çok duygusaldı."

"Podyum mücadelesini bırakmamın çok centilmence olduğunu düşündü. Takip esnasında rahattım ancak yarış çizgisinden ayrılmak çok riskliydi, büyük bir hata yapmak utanç verici olacaktı."

"Bu nedenle Ducati tarafından açık bir şekilde iyi karşılandım, bana büyük bir teşekkürde bulundular" dedi.