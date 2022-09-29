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Moto3 Haberler

Deniz Öncü, KTM Ajo ile Moto3'te yarışacak

Son üç yılı Tech3 KTM ile geçiren temsilcimiz Deniz Öncü 2023 sezonu için Ajo Motorsport ile anlaştı.

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Deniz Öncü, KTM Ajo ile Moto3'te yarışacak
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Temsilcimiz Deniz Öncü, 2020 yılından bu yana Moto3'te Tech3 KTM takımıyla yarışıyordu ve gelecek yıl için KTM'in ana takımı olarak kabul edilen KTM Ajo ile anlaştı.

Takım Deniz'e yabancı değil çünkü temsilcimiz 2018 ve 2019 yıllarında Moto3 Junior Dünya Şampiyonası'nda bu takım için yarışmıştı. 

Temsilcimiz bu sezon bir podyum ve üç pole pozisyonu alırken, istikrarıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Takımın hedefi gelecek yıl Deniz ile şampiyonluk için mücadele etmek olacak. Yanında ise Jose Antonio Rueda olacak.

Takım menajeri Aki Ajo, "2022 sezonu henüz bitmedi ama 2023 için Moto3 sürücülerimizi açıklamaktan çok mutluyuz."

"Deniz, bu yıl Moto3'te çok iyi gidiyor ve birlikte harika işler başarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Deniz ise şöyle dedi: "Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından takıma döndüğüm için çok mutluyum. Bence 2023'te birlikte çok iyi şeyler yapacağız ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz."

"Bu fırsat için Aki ve KTM'e teşekkür etmek istiyorum." 

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