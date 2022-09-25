Moto3 Motegi: Guevara kazandı, Deniz geride kaldı

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Izan Guevara şampiyonluk yolunda galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Aragon'dan sonra ikinci galibiyetini alan Guevara, bu yılki zafer sayısını beşe çıkarırken, Japonya'da podyuma çıkan diğer isimler Dennis Foggia ve Ayumu Sasaki oldu.

Tatsuki Suzuki kendi evindeki Grand Prix'ye pole pozisyonundan başladı. İlk virajlarda Sergio Garcia'ya karşı kendini korumayı başardı. Ancak Guevara ona arkadan baskı yapmaya başlamıştı ve ilk turda liderlik İspanyol sürücüye geçti.

Grubun gerisinde ise ilk olaylar meydana geldi. Deniz Öncü ilk turda yaşanan karmaşada grubun en gerisine düşerken, 9. virajda Joel Kelso ve Josh Whatley yarış dışı kaldı. Sadece bir tur sonra Carlos Tatay ve Kaito Toba da kaza yaptı.

Önde Guevara tempoyu belirlerken, sıralama Guevara, Sasaki, Suzuki, Foggia ve Garcia şeklindeydi.

Ancak 9. virajda yarış onlardan biri için sona erdi: Suzuki ön tarafın kontrolünü kaybetti ve kendi ülkesinde yarış dışı kaldı. Guevara'dan liderliği alan bir diğer Japon Sasaki içinse işler daha iyiye gidiyordu. Gruba Masia dahil olurken, Garcia geriye düştü.

Yedi tur kala Masia üçüncü sırayı alsa da, 12. virajda yaptığı hata sonrası kendisini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Böylece lider grupta sadece üç sürücü kalmış oldu. Guevara liderliği ele geçirmesinin ardından tempoyu belirleyen isimdi ve yavaş yavaş farkı açarak galibiyete ulaştı.

Genç sürücü, şampiyonluk yolunda bir başka önemli adım daha atarken, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Foggia ikinci olup podyuma çıkarken, Sasaki galibiyet savaşı vermesine rağmen üçüncü sırada finiş gördü.

İlk 3'ün ardında ise heyecan verici bir mücadele vardı. Garcia dördüncü sıra için David Munoz, Moreira ve John McPhee ile mücadele etti ve sonunda az bir farkla dördüncülüğü almayı başardı.

Ancak şampiyonada artık 45 puanla lider durumda olan Guevara'ya önemli puanlar kaybetti.

Munoz beşinci olurken, Moreira altıncı, McPhee yedinci ve Ryusei Yamanaka sekizinci oldu.

İlk onu Andrea Migno ve Riccardo Rossi tamamladı.

Genel olarak, sadece 21 sürücünün damalı bayrağı gördüğü kaza dolu bir yarış olurken, temsilcimiz Deniz, ilk turda geriye düşmesinin ardından 30 saniye geride 15. oldu.

Yarış sonucu: