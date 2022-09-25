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Moto3 Motegi: Guevara kazandı, Deniz geride kaldı

GASGAS sürücüsü Izan Guevara, Japonya'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında galibiyete ulaşan isim oldu.

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Moto3 Motegi: Guevara kazandı, Deniz geride kaldı
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Izan Guevara şampiyonluk yolunda galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Aragon'dan sonra ikinci galibiyetini alan Guevara, bu yılki zafer sayısını beşe çıkarırken, Japonya'da podyuma çıkan diğer isimler Dennis Foggia ve Ayumu Sasaki oldu.

Tatsuki Suzuki kendi evindeki Grand Prix'ye pole pozisyonundan başladı. İlk virajlarda Sergio Garcia'ya karşı kendini korumayı başardı. Ancak Guevara ona arkadan baskı yapmaya başlamıştı ve ilk turda liderlik İspanyol sürücüye geçti.

Grubun gerisinde ise ilk olaylar meydana geldi. Deniz Öncü ilk turda yaşanan karmaşada grubun en gerisine düşerken, 9. virajda Joel Kelso ve Josh Whatley yarış dışı kaldı. Sadece bir tur sonra Carlos Tatay ve Kaito Toba da kaza yaptı.

Önde Guevara tempoyu belirlerken, sıralama Guevara, Sasaki, Suzuki, Foggia ve Garcia şeklindeydi. 

Ancak 9. virajda yarış onlardan biri için sona erdi: Suzuki ön tarafın kontrolünü kaybetti ve kendi ülkesinde yarış dışı kaldı. Guevara'dan liderliği alan bir diğer Japon Sasaki içinse işler daha iyiye gidiyordu. Gruba Masia dahil olurken, Garcia geriye düştü.

Yedi tur kala Masia üçüncü sırayı alsa da, 12. virajda yaptığı hata sonrası kendisini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Böylece lider grupta sadece üç sürücü kalmış oldu. Guevara liderliği ele geçirmesinin ardından tempoyu belirleyen isimdi ve yavaş yavaş farkı açarak galibiyete ulaştı.

Genç sürücü, şampiyonluk yolunda bir başka önemli adım daha atarken, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Foggia ikinci olup podyuma çıkarken, Sasaki galibiyet savaşı vermesine rağmen üçüncü sırada finiş gördü.

İlk 3'ün ardında ise heyecan verici bir mücadele vardı. Garcia dördüncü sıra için David Munoz, Moreira ve John McPhee  ile mücadele etti ve sonunda az bir farkla dördüncülüğü almayı başardı.

Ancak şampiyonada artık 45 puanla lider durumda olan Guevara'ya önemli puanlar kaybetti.

Munoz beşinci olurken, Moreira altıncı, McPhee yedinci ve Ryusei Yamanaka sekizinci oldu.

İlk onu Andrea Migno ve Riccardo Rossi tamamladı.

Genel olarak, sadece 21 sürücünün damalı bayrağı gördüğü kaza dolu bir yarış olurken, temsilcimiz Deniz, ilk turda geriye düşmesinin ardından 30 saniye geride 15. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Izan Guevara GASGAS 20 39'26.526    
2 Italy Dennis Foggia Honda 20 39'27.119 0.593 0.593
3 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 20 39'28.267 1.741 1.148
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 39'35.864 9.338 7.597
5 Spain David Munoz KTM 20 39'35.940 9.414 0.076
6 Brazil Diogo Moreira KTM 20 39'36.269 9.743 0.329
7 United Kingdom John McPhee Husqvarna 20 39'36.341 9.815 0.072
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 20 39'42.016 15.490 5.675
9 Italy Andrea Migno Honda 20 39'42.099 15.573 0.083
10 Italy Riccardo Rossi Honda 20 39'42.213 15.687 0.114
11 Spain Xavier Artigas CF MOTO 20 39'48.549 22.023 6.336
12 Italy Stefano Nepa KTM 20 39'49.182 22.656 0.633
13 Ivan Ortola KTM 20 39'49.440 22.914 0.258
14 Japan Taiyo Furusato Honda 20 39'50.945 24.419 1.505
15 Turkey Deniz Öncü KTM 20 39'56.894 30.368 5.949
16 Italy Elia Bartolini KTM 20 40'11.596 45.070 14.702
17 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 20 40'11.725 45.199 0.129
18 Mexico Adrian Fernandez KTM 20 40'15.057 48.531 3.332
19 Spain Ana Carrasco KTM 20 40'19.785 53.259 4.728
20 United Kingdom Scott Ogden Honda 20 40'32.582 1'06.056 12.797
21 Japan Kaito Toba KTM 17 40'38.734 3 Laps 3 Laps
  Spain Jaume Masia KTM 16 31'34.814 4 Laps 1 Lap
  France Lorenzo Fellon Honda 9 18'01.403 11 Laps 7 Laps
  Nicola Fabio KTM 6 12'15.171 14 Laps 3 Laps
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 7'58.801 16 Laps 2 Laps
  Spain Daniel Holgado KTM 3 6'04.054 17 Laps 1 Lap
  Kanta Hamada Honda 3 6'10.233 17 Laps 6.179
  Spain Carlos Tatay CF MOTO 0 20 Laps    
  Australia Joel Kelso KTM 0 20 Laps    
  United Kingdom Joshua Whatley Honda 0 20 Laps    
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