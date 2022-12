O'Ward, her şeye rağmen F1 hayalinden vazgeçmiş değil McLaren Arrow sürücüsü Pato O'Ward, Formula 1'e ulaşmak için her şeyi yapacağını ve bir fırsat çıktığı an değerlendirmek istediğini söylüyor.

Ekleyen: Altay Gök Haberi dinle McLaren'in F1 dışındaki en iyi sürücülerinden biri hiç şüphesiz ki Pato O'Ward. İki sezondur Woking merkezli takım adına IndyCar'da mücadele eden Meksikalı sürücü, geçen sezonun bir noktasına kadar Daniel Ricciardo'nun koltuğuna aday gösteriliyordu -ta ki takım Oscar Piastri ile anlaşana kadar. Bu durumdan ve McLaren'in kendisiyle sağlıklı iletişim kurmamasından birkaç kez şikayet eden O'Ward, F1 planları şimdilik suya düşse dahi hayallerinden vazgeçmiş değil. MotorsportWeek.com'a konuşan O'Ward, "IndyCar'a her zaman geri dönebileceğimi hissediyorum, ancak F1'e ulaşma imkanları daha kısıtlı." "Şu anda zaten IndyCar'dayım ve kendimi düzenli bir şampiyonluk adayı olarak çoktan kanıtladığımı hissediyorum. IndyCar'ı seviyorum, her ne kadar rekabetçilik açısından en iyisi olmasa da dünyadaki en iyi serilerden biri." "Ancak F1 izleyerek ve dünyadaki diğer pek çok sürücü gibi F1 hayali kurarak büyüdüm, bu sevgi sayesinde diğer pek çok kategoride şansımı deneme imkanım oldu. Dolayısıyla halen F1'e geçmek için istekliyim." "Bu gerçekleşecek mi? Ne zaman olacak? Hiçbir fikrim yok ama beni destekleyen harika bir ekibe sahibim." dedi. Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images 2018'den bu yana IndyCar'da mücadele eden O'Ward, 2021 sezonunda şampiyona üçüncüsü olarak iyi bir sonuç elde etmişti. Buna rağmen henüz süper lisansı olmamasını adil bulmayan Meksikalı sürücü, "F1 gerçekten çılgın bir yer ve açılacağını düşündüğünüz kapılar açılmıyor; açılacağını düşünmediğiniz kapılar ise bir anda açılıveriyor, bazen ikisi bir arada gerçekleşiyor!" "Öğrendiğim şey, hiçbir şeyi planlayamayacağınız, hatta bir yılı bile planlayamayacağınız. Sadece önünüze bakabiliyorsunuz." "Sıradaki hedefim daha fazla yarış kazanmak, IndyCar şampiyonu olmak ve Indy 500 zaferi için mücadele etmek var. Elbette öyle bir fırsat çıkarsa bunu ilk değerlendiren ben olacağım." dedi. paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Armstrong, Ganassi ile IndyCar'a geçiyor! Sonraki haber Chadwick, odağını tamamen Indy Lights'a vermiş durumda paylaşım