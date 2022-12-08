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IndyCar Haberler

Chadwick, odağını tamamen Indy Lights'a vermiş durumda

Gelecek sezon Indy Lights'ta Andretti adına yarışmaya hazırlanan Chadwick, Amerikan takımla Formula 1'e girmeyi hedeflemiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Chadwick, odağını tamamen Indy Lights'a vermiş durumda
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Son yıllarda çeşitlilik, cinsiyet eşitliği ve herkese eşit fırsat sunabilmek gibi konularda adımlar atan motor sporları camiasının en yetenekli kadın sürücülerinden biri hiç şüphesiz ki Jamie Chadwick.

Hızlı olduğunu birçok kez kanıtlayan ve geçtiğimiz üç sezon boyunca W Series'i domine eden Williams akademi sürücüsü Chadwick, buna rağmen Formula 3 veya Formula 2 koltuğu bulamadı.

Her şeye rağmen bir fırsat yakalayan Chadwick, gelecek sezondan itibaren Andretti ile IndyCar'ın alt serisi Indy Lights'ta mücadele edecek. Andretti'nin F1'e girmeye çalıştığı düşünülürse bu, Chadwick için büyük bir fırsat olabilir.

Ancak bu konuya odaklanmayan Chadwick, sadece bulduğu fırsatı değerlendirmek istiyor.

Londra'daki Autosport Ödül Töreni'nde PlanetF1'e konuşan Chadwick, "Andretti ile F1'e girmek gibi bir beklentim yok, odağımı tamamen Indy Lights'ta iyi bir performans sergilemeye vermiş durumdayım."

"Ancak Andretti fazlasıyla etkileyici bir organizasyon ve takım, bu ailenin bir parçası olmaktan ötürü gururluyum. Bir sonraki adımımın ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

W Series'teki dominant üç sezonun ardından Chadwick, artık daha büyük meydan okumalara hazır olduğunu düşünüyor.

Chadwick, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca birçok şey öğrendim. Bunlar oldukça farklı şeylerdi, ancak artık ilerlememi sağlayacak bir fırsat yakalamış durumdayım." 

"W Series'e bana kattığı her şey için minnettarım. Gelecek sezon büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kalacağım, yine de heyecanlıyım." dedi.

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