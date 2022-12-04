Armstrong, Ganassi ile IndyCar'a geçiyor!

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Jimmie Johnson'dan boşalan koltuğa geçen Armstrong, altı kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon, 2021 şampiyonu Alex Palou ve 2022 Indy 500 galibi Marcus Ericsson ile takım arkadaşı olacak.

Armstrong'un programı oval pist yarışlarını içermiyor, yani kendisi sadece 12 yarışta mücadele edecek.

Ekim ayında Sebring'de Dale Coyne Racing ile teste çıkan ve takımla görüşmelere başlayan 22 yaşındaki sürücünün aslında 2023'te David Malukas'ın takım arkadaşı olarak Coyne adına yarışması bekleniyordu, ancak Armstrong'un tercihi 1996'dan bu yana 14 şampiyonluk elde eden Ganassi'den yana oldu.

Armstrong'un yakından tanıdığı birtakım rakipler de mevcut: bunlar, eski Formula 2 sürücüleri Callum Ilott (Juncos Racing-Chevrolet) ve 2022 IndyCar Yılın Çaylağı Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan-Honda).

Takıma katılması hakkında Armstrong, "IndyCar gridinin bir parçası olduğum, özellikle de Chip Ganassi Racing ile çalışacağım için çok mutluyum, ikonik ve başarılı bir takıma katılıyorum."

"Bu sporda en üst düzeyde performans gösteren insanlardan bir şeyler öğrenmek için önümde olağanüstü bir fırsat var."

"Bir Yeni Zelandalı olarak hayatım boyunca Scott Dixon'ın Ganassi ile başarılı olmasını izledim, dolayısıyla takıma katılmak kişisel açıdan da oldukça özel. Ben her gün kendini geliştirmeye çalışan biriyim, bu nedenle takımın sahip olduğu deneyim sayesinde bu yeni mücadeleye atılacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

Ganassi takım patronu Mike Hull ise, "Marcus'un 2023 yılında Chip Ganassi Racing için 11 numaralı aracı kullanacak olması heyecan verici.

"Henüz 22 yaşında olan Marcus'un Ganassi ile IndyCar'a adım atan diğer pilotlarla ortak özelliği, bu yaşta nasıl kazanılacağını zaten biliyor olması. Bunu küresel düzeyde defalarca kanıtladı."

"Yeteneğin yanı sıra, getirdiği maddi olmayan unsurlar fırsat yoluyla ölçüm yaratıyor. Yeni sezon bir an önce başlasın!" dedi.

Indianapolis 500 de dahil olmak üzere beş oval yarışta #11 ile kimin yarışacağı ise merak konusu. 2012 IndyCar şampiyonu ve 2014 Indy 500 galibi Ryan Hunter-Reay, oval pistlerdeki becerisi göz önüne alındığında bu koltuğun en büyük adayı, ancak iki kez Indy 500 galibi Takuma Sato'nun da bu koltuk için görüşmelerde bulunduğu anlaşılıyor.