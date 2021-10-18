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IndyCar Haberler

O'Ward: "F1'e geçme isteğimi reddedersem 'yalan söylemiş' olurum"

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McLaren IndyCar sürücüsü Pato O'Ward, Abu Dhabi'deki ilk test öncesi, gelecekte Formula 1'e geçme isteğini reddederse yalan söylemiş olacağını söyledi.

O'Ward: "F1'e geçme isteğimi reddedersem 'yalan söylemiş' olurum"

O'Ward, bu yılın başlarında Teksas'ta ilk IndyCar zaferini kazanarak McLaren patronu Zak Brown ile bir bahsi kazandıktan sonra, Aralık ayında Yas Marina pistinde sezon sonu F1 testine katılacak.

O'Ward, F1 testine hazırlanmak için McLaren'ın Woking'deki merkezini ziyaret etti ve simülatörde üç gün boyunca F1 testi yaptı.

O'Ward, kısa vadede IndyCar'a odaklanmaya devam ederken, fırsat doğduğunda gelecekte olası bir F1 geçişinin radarında olduğunu kabul etti.

O'Ward, McLaren Technology Centre'daki Autosport röportajında "İlgilenmediğimi söylesem yalan söylemiş olurum."

"Her çocuk aynı hayallerle büyüyor ve bu hayal her zaman Formula 1. Eğer aksini söyleyen varsa yalan söylüyordur çünkü o hayal Formula 1."

"Şu anda IndyCar'da yapabileceğimin en iyisini yapmaya odaklanıyorum. Bu şampiyonaya hak ettiğini vermek istiyorum. Onlara bir Indy 500 vermek istiyorum."

"Gelecekte ise eğer iki tarafa da uyan bir şeyse tabii ki de Formula 1'de sürmek isterim."

"Çünkü bu Formula 1! Teknolojinin zirvesi ve dünyadaki en hızlı yarış arabaları." dedi.

O'Ward şimdiden McLaren ile IndyCar'da çok şey başardıklarını ve Birleşik Devletler'de daha da fazlasını yapacaklarını düşünüyor. Takımın yarışın diğer alanlarında da başarı beklemesi onu heyecanlandırdı.

O'Ward, "Bütün hedeflerimize ulaştığımız zaman, aynı hedefleri takımın Avrupa tarafına da taşımak istemediğimi söylersem yalan olur."

"IndyCar'da şampiyonluk kazanmak kesinlikle bir hayalim. 500'ü kazanmak istiyorum. Daha sonra, ikimize de uyan bir şeyse, dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Günün sonunda, ilişkimizi gerçekten tamamlayacağını hissediyorum."

"Bu mükemmel bir dünyanın tablosu. Her şeyi McLaren ile kazanmak istiyorum." dedi.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, crew members after DNF

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, crew members after DNF

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

McLaren şu anda iki proje arasında da geçiş imkanı sağlayan ve IndyCar'da aktif olarak yer alan tek F1 takımı. O'Ward bulunduğu pozisyonda olmaktan çok fazla minnettarlık duyduğunu söyledi.

O'Ward, "IndyCar tarafında 500'ü ve şampiyonluğu kazanmaya bu yıl çok yakındık, yakalama mesafesindeydi."

"Belki de gelecekte kariyerim boyunca IndyCar'da kalırım. Kim bilir? Belki de Formula 1'de birkaç yıl geçiririm."

"Bu sadece tecrübe etmek için olmaz. Eğer geçiş yaparsam mücadele edeceğim ve kazanacağım. Tıpkı ilk yılımdan beri IndyCar'daki herkese söylediğim gibi. İlk galibiyetimizi alamadığımızı biliyorum ancak kazanmak için savaşıyoruz ve birçok podyumumuz var."

"'Sorun değil' demek için fazla rekabetçiyim. Yaptığım her şeyde en iyilerden biri olmak istiyorum çünkü bu bizim, benim ve takımın doğasında var."

"Herkesin uğruna saatler harcadığı ve bu kadar çok fedakarlık yaptığı tek hedef bu. Bu kesinlikle benim listemde olan bir şey." dedi.

O'Ward ziyareti sırasında, Hamilton'ın Kanada'da zafer aldığı 2012 McLaren MP4-27 dahil olmak üzere, McLaren'ın eski araçlarına bakarak biraz zaman geçirdi.

O'Ward, "İlk yarışım, bir IndyCar veya Formula 1 yarışıydı, bu, Lewis'in kazandığı Montreal 2012'deki ilk yarıştı."

"Her zaman McLaren'ın büyük fanı oldum. Şimdi onlar için sürebilmek ve onların inşa ettiği mirasta küçük bir parçamın olması çok havalı. Bu benim için çok heyecan verici." dedi.

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