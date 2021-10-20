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Lundgaard, 2022 yılında RLL ile IndyCar'da yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Danimarkalı Formula 2 sürücüsü Christian Lundgaard, 2022'de IndyCar'a geçerek üçüncü tam zamanlı yarışta Rahal Letterman Lanigan Racing'e katılacak.

Lundgaard, 2022 yılında RLL ile IndyCar'da yarışacak

Alpine Formula 1 takımının genç programında yer alan Lundgaard, Babby Rahal'in takımıyla katıldığı Barber testinde ortaya koyduğu güçlü performansın ardından Ağustos ayında Indianapolis'te düzenlenen yarışta kariyerinin ilk IndyCar'daki yarışına çıkmıştı.

20 yaşındaki sürücü, ilk yarışının sıralama turlarında dördüncü oldu ve herkes kendisine hayran bıraktı. Ancak gece gıda zehirlenmesi yaşadı ve ertesi gün yarışı 12. sırada bitirdi.

Etkileyici performansının ardından Lundgaard, RLL'nin #30 Dallara Honda'sını sürmesi için takımla çok yıllık bir anlaşma imzaladı. 2022 yılında diğer iki araçta Graham Rahal ve Jack Harvey olacak.

Lundgaard, "IndyCar'da Rahal Letterman Lanigan Racing'e katıldığım için çok heyecanlıyım."

"RLL, bu yılın başlarında seriye başladığım zaman, beni oldukça iyi karşılayan harika bir takım. Benim için harika bir seçim ve kariyerimin bu sonraki bölümü için onlar katılmaktan mutluluk duyuyorum."

"Ağustos ayında Indianapolis'te yarıştığım zaman fikrim çok netti ve yaşadığım deneyim, onu bir kez daha denemeye olan açlığımı artırdı, bu yüzden tam zamanlı profesyonel bir yarış pilotu olma fırsatına sahip olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Bunun için sadece Bobby'ye, Piers'e [Phillips, RLL'nin yöneticisi] ve takımın yanı sıra Alpine'e, her şeyi bir araya getirdikleri için teşekkür edebilirim." dedi.

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Geçen yıl Formula 2'de iyi performans gösteren Lundgaard, bu yıl genel olarak şanssızlıklarla boğuştu ve geride kalan yarışların ardından F2 şampiyonasını 11. sırada götürüyor.

Bir Alpine F1 Akademisi üyesi olan Lundgaard, Formula 1'e giden yolun kendisi için kapalı olduğunu ve alternatiflere yöneldiğini söyledi.

"Tabii ki bu benim için tamamen yeni bir meydan okuma olacak. Özellikle daha önce hiç yarışmadığım oval yarışlar farklı olacak."

"Hızlı öğrenen biri olduğumu düşünüyorum, bu yüzden üstünden gelmesi harika bir deneyim olacağına eminim."

"Şu an için çok çalışıp, yarıştan keyif almak dışında çok fazla beklenti içerisine girmek istemiyorum. Umarım sonuçlar da peşi sıra gelir."

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