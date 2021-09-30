Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"

Aldığı iki IndyCar galibiyeti dışında dört podyum sonucu ile beraber O'Ward, şampiyon olan Alex Palou'ya karşı sezonun son yarışına kadar süren büyük bir mücadele verdi.

Sürücüsünün başarısı hakkında konuşan Brown, "Çok iyi bir sezondu, onun IndyCar'daki en hızlı sürücülerden biri olduğu ortada. Onunla çalışmak inanılmaz bir şey, çünkü o çok tutkulu bir sürücü; aynı zamanda çok hızlı, çok cesur ve inanılmaz bir kişiliği var. Sporun bir yıldızı olduğu ortada." dedi.

Brown, 2019 sonunda takımın Meksikalı pilotu kadrosuna katma kararı sırasında O'Ward'un potansiyelini bildiklerini, bu nedenle şampiyonada üst sıralar için mücadele etmesinin sürpriz olmadığını söyledi.

Amerikalı CEO, "Geçen sene bile şampiyonada dördüncü sıradaydı, bu nedenle yarış kazanmaya başlamasına az bir süre kaldığını biliyorduk. Geçirdiği sezondan çok etkilendim. Bunu beklemiyordum, ama şaşkın değilim."

"O'Ward'un araç kontrolü inanılmaz ve oldukça cesur biri, ancak öteki taraftan işler onun istediği gibi gitmediğinde çok duygusal olabiliyor. Bu durum onun gençliği ile alakalı, duyguları ve agresifliği..."

"Bazen yarışın size gelmesini beklemelisiniz, ancak bu deneyim ve zaman ile olacak bir şey."

"Ancak ben, bir sürücünün hızlanmasını istemektense yavaşlamasını istemeyi tercih ederim. Onun heyecanını kontrol etmek mümkün. Bu, biraz zamanla, deneyimle ve yarış sırasında takıma olan güvenle değişecek bir şey." dedi.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP başkanı Taylor Kiel ve Zak Brown ile beraber. Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

O’Ward, F1 testi öncesinde Meksika GP'si antrenmanlarına katılmayacak

Brown, FIA süper lisansında yeterince puan bulunan O'Ward'un, gelecek ay Mexico City'de yapılacak F1 yarışının ilk antrenmanında, Lando Norris veya Daniel Ricciardo'nun aracı ile piste çıkması durumunun mümkün olmadığını söyledi.

McLaren CEO'su, alınan bu kararı iki nedene bağladı - Meksikalı pilotu F1 sürüşüne düzgün bir şekilde hazırlamaları gerekmesi ve McLaren'in üreticiler şampiyonasında Ferrari'ye karşı verdiği üçüncülük mücadelesi.

Brown, "Bunu hiçbir şekilde yapmazdık. Antrenmanlarda başka bir sürücü ile çıkma şansımız olmazdı, çünkü öncelikle, hafta sonuna bir amacı olmadan geliyor. Meksika için iyi olurdu, inanılmaz bir reklam olurdu, ancak biz her zaman en iyi performansta ilerlemeyi amaçlıyoruz ve iki araçtan birine başka bir sürücüyü oturtmanın bir etkisi olmaz."

"Şu anda Ferrari ile büyük bir üçüncülük savaşındayız ve bu savaşı riske atacak bir şey yapmayacağımız kesin." dedi.

Brown, O'Ward'un bir gün Formula 1'e geçiş yapmasının mümkün olduğunu, ancak şu anki sürücülerin kontrat durumunun yanında Meksikalı sürücünün Aralık ayında katılacağı genç sürücü testinde F1 aracına olan adaptasyonu dahil, karar sürecinde pek çok şeyin etken olduğunu söyledi.

"Abu Dhabi'de aracı nasıl süreceğini göreceğiz." diyen Brown açıklamasının devamında, "Şu anda o IndyCar'a odaklı, orada kalmak istiyor ve buna konsantre olmak istiyor. Tabii ki sürücülerimizin her zaman Formula 1'de yarışma isteği bulunuyor, ancak Abu Dhabi'de neler olacağını görmemiz lazım."

"Aynı zamanda IndyCar ile beraber Formula 1'de de işlerin nasıl gelişeceğini, gelecekte nasıl bir fırsat olacağını görmemiz lazım. Bence bu oldukça önemli."

"Şu anda hepimiz elimizdeki işe odaklandık ve nelerin olup nelerin olamayacağını düşünmemeye çalışıyoruz. Ona da dediğim gibi, Formula 1'e geçmenin en iyi yolu, Villeneuve veya Montoya'nın IndyCar'da yaptıklarını yapmak. Sonra neler olacağını göreceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL35M aracı ile geçtiğimiz hafta sonu Sochi'de pole pozisyonunda Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images