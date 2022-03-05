IndyCar, yeni hibrit sisteme geçişi 2024'e erteledi

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IndyCar, 2023 sezonundan itibaren, 2.4 litre hacimli çift turbolu V6 hibrit güç ünitelerine geçmeyi planlıyordu. Chevrolet-Ilmor ve Honda Performans Gelişimi ekipleri, son teslim tarihine yetişebilmek için çalışmalarını sürdürmekteydi. Yeni motorlar, sezonun ilk çeyreğinden itibaren test edilmeye başlayacaktı. Almanya merkezli Mahle ise hibrit ünite sağlayıcısı olacaktı.

Fakat, Honda ve Chevrolet ile yapılan görüşmeler sonrası IndyCar yeni motorların seriye girişini 2024'e ertelemeye karar verdi.

IndyCar başkanı Jay Frye, "Yeni güç ünitelerinin gelişimindeki yüksek tempodan ötürü çok mutluyuz. Tüm bu ilerleme bizi epey cesaretlendirmiş durumda, fakat 2023'te mevcut motorların gelişimine devam etmek için acil bir karar almak durumunda kaldık."

"Honda ve Chevrolet'e bu süreçteki tüm çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Motorların gelişimine tam gaz devam edeceğiz. 2024'te yeni araçları piste çıkarmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Hibrit ünitedeki bazı parçalarla ilgili arz problemleri yaşanmasına rağmen, 30-31 Mart'ta, Sebring'de yeni güç ünitelerinin ilk testi yapılacak ve çalışmalar yıl boyunca devam edecek.

GM motor sporları rekabet mühendisliği direktörü Mark Stielow, "IndyCar programımız için Chevrolet 2.4 litrelik motorun geliştirilmesinde, ekiplerimiz ve ortaklarımızla birlikte motor grubumuzun sıkı çalışması ve bağlılığıyla gurur duyuyoruz. Yeni motorlar önümüzdeki sezon pistte olacağı için çok heyecanlıyız. Chevrolet, NTT IndyCar serisine olan bağlılığını sürdürecek. 2024'ü dört gözle bekliyoruz." dedi.

Honda Performans Gelişimi başkanı David Salters ise, "IndyCar serisinin elektrikli çağını başlattığımız için çok heyecanlıyız. Yeni içten yanmalı motorumuzun gelişimini ve dyno testlerini tamamladık. Hibrit sistem bileşeni tedarik zinciri sorunlarının üstesinden geldikten sonra pist üstünde testlere başlayacağız." dedi.

2,4 litrelik motorlara geçiş ile birlikte, IndyCar motorlarının güç performansı 800 beygire yükselecek. Hibrit sistemden ise 100 beygirlik daha katkı alınacak.

IndyCar'ın 2012 sezonunun başında tanıtılan 2.2 litrelik çift turbo V6'ları ise 12. yılını dolduracak.

Callum Ilott, Juncos Racing tests the Juncos Hollinger-Chevrolet IndyCar Fotoğraf: James Black

Kıdemli bir IndyCar mühendisi Motorsport.com'a "Yeni problemler üzerinde çalışmayı seviyorum, bu yüzden 2.4'lerin meydan okumasını dört gözle bekliyorum. Bu açıdan bakıldığında, bir yıl daha beklemek zorunda olduğumuz için üzgünüm. Ancak, bu yeni motorların test edilmesiyle yakından ilgileneceğimize eminim. Muhtemelen pek yakında yeni motorlar elimizde olacak."

"Son beş veya altı yılda IndyCar değişiklik yapmak istediğinde, padok çevresindeki insanlardan fikir almakta oldukça başarılı olduklarını söylemeliyim, bu sporun iyiliği için önemli. "Yüksek bir dalga tüm tekneleri yüzdürür" ilkesi takip ediliyor -bu nedenle tüm ekiplerden mühendisler ve teknik direktörlerin 2.4 hibrit için gelişim eğrisi içinde tutulacağını ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca bize danışılacağını düşünüyorum." dedi.

Rakip bir takımdan bir yarış mühendisi de diğerleriyle hemfikir.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Yapabileceğimiz en kötü şey yeni motorları aceleye getirmek olur. Gecikmeler olduysa bir senelik erteleme kabul edilebilir."

"Önemli olan, yarışlarda ve televizyonda dünyanın önünde performans sergilerken her şeyin kesinlikle doğru ve güvenilir olduğundan emin olmak. Acele bir iş yaparak kendimizi utandırmak aptalca olur."

"Taraftarların durumu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. 2.2 motorlar bizlere halen çılgınca yakın, harika yarışlar sunuyor. Bu motorların kullanıldığı bir yıl daha, hayranları eğlendirmeye devam edecek ve her hafta sonu rekabet fırsatı bulmaya çalışmak bizler için hala büyük bir mücadele olacak." dedi