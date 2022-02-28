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IndyCar / St. Pete Sonuçlar

IndyCar St. Petersburg: Sezonun ilk yarışında galip McLaughlin

Penske pilotu Scott McLaughlin sezonun ilk yarışını pole pozisyonundan başlayıp kazanmayı başarırken mücadeleye pit yolundaki bir temas damga vurdu.

Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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Pole pozisyonundan başlayan McLaughlin, startta Colton Herta'nın atağından kaçınarak liderliği korumayı başardı. 

Startta altıncılığa düşen Romain Grosjean ise startta Will Power ile yaşadığı temasın ardından ön kanadında hasar olduğunu bildirdi.

McLaughlin 20. tur geride kalırken 5 saniye farkla liderliğini koruyordu. McLaughlin'in arkasında ise bazı pilotlar yavaş yavaş lastik sorunları yaşamaya başlamışlardı.

Bu pilotlar arasında en çok sorun yaşayan isim Rinus VeeKay oldu. VeeKay pite girmeden sırayla Ericsson, Grosjean, Palou ve Rahal tarafından geride bırakıldı.

Bir diğer sorun yaşan isim de Herta idi. Power, 19. turda Herta'yı geçerek McLaughlin'i kovalamaya başladı.

Çaylak pilot David Malukas'ın 25. turda yaptığı kaza sonrası neredeyse tüm pilotlar pite girdi.

Pit yolunda ise ufak çaplı bir kaos yaşandı. Power az kalsın McLaughlin'e çarpıyordu, onların arkasında ise Ericsson'un teması sonucu Rahal ile Grosjean temas yaşadı. Ericsson, bu olaydan ötürü zaman cezası aldı.

Pite girmeyen Alexander Rossi böylece liderliğe yükseldi. McLaughlin piste 13. sırada döndü, lider grubun tamamı da arkasındaydı. Rossi, 38. turda pite girerek liderliği Scott Dixon'a bıraktı. 

İkinci pitler başlarken McLaughlin, 10. sıradan başlayan son şampiyon Palou'nun 0.7 saniye önündeydi. Herta 64. turda -yakıtı azaldığı için- planlanandan erken bir pit yaptı, bir tur arkasından de McLaughlin'i pitte gördük. Bu grupta pite giren son isim Palou oldu, fakat geç pitle liderliği alma stratejisi başarısız oldu.

Böylece McLaughlin, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanmayı başardı. Palou başarılı bir yarış çıkararak ikinci olurken, startta kan kaybeden Power üçüncü, diğer bir kan kaybeden isim Herta dördüncü, Grosjean beşinci, son turlarda yakıt tasarrufu yaptığı için dördüncülüğü kaybeden VeeKay ise altıncı oldular.

St Petersburg IndyCar yarış sonucu

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 100 1:51'27.346     96.899
2 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 100 1:51'27.856 0.509 0.509 96.892
3 Australia Will Power United States Team Penske 100 1:51'29.813 2.467 1.957 96.864
4 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 100 1:51'43.190 15.844 13.377 96.670
5 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 100 1:51'45.799 18.452 2.608 96.633
6 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 100 1:51'47.998 20.651 2.198 96.601
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 1:51'48.764 21.418 0.766 96.590
8 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 100 1:51'49.374 22.027 0.609 96.581
9 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 100 1:51'49.714 22.367 0.339 96.576
10 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 100 1:51'50.620 23.274 0.906 96.563
11 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 1:51'51.771 24.424 1.150 96.547
12 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 100 1:51'53.621 26.275 1.850 96.520
13 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 1:51'59.015 31.668 5.393 96.443
14 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 100 1:52'00.945 33.598 1.929 96.415
15 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 100 1:52'01.561 34.214 0.616 96.406
16 United States Josef Newgarden United States Team Penske 100 1:52'03.606 36.260 2.045 96.377
17 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 100 1:52'06.382 39.036 2.775 96.337
18 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 100 1:52'25.470 58.124 19.087 96.064
19 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 100 1:52'26.068 58.722 0.598 96.056
20 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 100 1:52'26.510 59.163 0.441 96.050
21 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 100 1:52'27.482 1'00.135 0.972 96.036
22 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 100 1:52'30.207 1'02.861 2.725 95.997
23 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 99 1:51'41.008 1 Lap 1 Lap 95.735
24 Colombia Tatiana Calderon United States A.J. Foyt Enterprises 97 1:51'33.368 3 Laps 2 Laps 93.908
25 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 62 1:27'32.766 38 Laps 35 Laps 76.485
26 United States David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 23 25'12.177 77 Laps 39 Laps 98.560
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