IndyCar pilotu Herta, sezon içinde McLaren ile teste çıkacak

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Andretti Autosport takımı ile IndyCar'da mücadele etmekte olan Herta, 2019'da "IndyCar tarihinin yarış kazanan en genç pilotu" unvanının sahibi olmuştu.

Amerikalı pilot, Andretti'nin Alfa Romeo'yu satın alması durumunda koltuğun ciddi adaylarından birisi olarak gösteriliyordu, fakat bilindiği üzere bu plan gerçekleşmedi.

McLaren tarafından yayınlanan açıklamada, Herta'nın FIA'nın spor düzenlemelerinin izin verdiği şekilde bu yıl içinde 2021 McLaren aracı MCL35M'i kullanacağı doğrulandı.

Açıklamada, "McLaren, bugün itibariyle mevcut olarak IndyCar'da mücadele eden Colton Herta'nın 2022'de 2021 aracı MCL35M ile test programının bir parçası olarak McLaren F1 Takımı için test yapacağını doğruluyor."

"Herta, 2019'da COTA'da zafer kazandığında IndyCar tarihinin en genç kazananı oldu. O zamandan bu yana 21 yaşındaki pilot IndyCar'da altı galibiyet ve yedi pole pozisyonu elde etti."

"Herta için, takımların Önceki Araçların Test Edilmesi Programı (TPC) kapsamında bir yaşındaki arabaları test etmesine olanak tanıyan yeni Formula 1 spor düzenlemeleri ile birlikte bir fırsat doğmuş bulunuyor. McLaren F1 TPC programı, takıma potansiyel sürücüleri test etme ve gelecek için genç yetenekleri değerlendirme fırsatı sunuyor."

"McLaren Racing, TPC programının diğer ayrıntılarını zamanı gelince doğrulayacak." ifadeleri yer aldı.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

McLaren Racing CEO'su Zak Brown geçen ay mevcut bir IndyCar sürücüsünün bu yıl bazı F1 testleri için sırada olduğuna dair imalarda bulunmuştu. Takım zaten Abu Dhabi'deki genç sürücü testinde IndyCar'da Arrow McLaren SP takımı için yarışan Pato O'Ward'ı da piste çıkarmıştı.

Herta, "McLaren'a bana tanıdıkları bu değerli fırsat için çok teşekkür ediyorum, bu benim ölmeden önce yapılacaklar listemin bir parçasıydı!"

"Bu, motor sporlarının farklı bir türünde değerli bir tecrübe edinmem ve McLaren F1 gibi köklü bir takımdan birçok şey öğrenmem için harika bir fırsat olacak." dedi.

McLaren F1 patronu Andreas Seidl, "Colton, IndyCar'da kendini kanıtlamış yetenekli bir pilot, onun bir Formula 1 aracına nasıl uyum sağladığını görmek ilgi çekici olacak."

"Bu test programının ona değerli bir deneyim sağlarken, gelecek için umut vaat eden sürücülerin yeteneklerini sergilemesine izin veren TPC programını genişletmenin faydasını göstereceğine de inanıyoruz." dedi.

Anlaşma ayrıca, daha önce Fernando Alonso'nun 2017'de Indianapolis 500'de yarışmasının ardından McLaren ve Andretti arasındaki yakın ilişkinin devamı anlamına da geliyor.

Yarış galibi Colton Herta, Harding Racing Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images