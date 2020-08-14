Indy 500 Antrenmanlar: 2. Günün lideri Dixon, Alonso kaza yaptı

Beş kez dünya şampiyonu, ilk bölümde geride kalsa da ikinci bölümde 226.102 mph ortalaması yakaladı ve en yakın rakibi Takuma Sato'nun 0.4 mph önünde zirvede yer aldı.

Honda, ilk bölümde biraz geride kalsa da, ikinci bölümde ön bölümü kimseye bırakmadı.

Sato, sabahki derecesini geliştirememesine rağmen 225.693 mph ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülüğü ise Marco Andretti elde etti. Andretti, 225.249 mph ortalama yakaladı. Bu sonuçla ilk üç, Honda sürücülerinin oldu.

Conor Daly, en iyi Chevy motorlu sürücüydü ve Ed Carpenter Racing aracıyla 225.106 mph ortalama yakalayarak dördüncü oldu.

Çaylak sürücü Alex Palou 224.971 mph ortalama ile beşinci olurken, Colton Herta 224.648 ile altıncı oldu.

Charlie Kimball yedinci ve kaza yapan Fernando Alonso sekizinci oldu. İspanyol sürücü, iyi bir gün geçirse de, yaptığı hatanın ardından dış duvara temas ederek seansa veda etti.

James Davison ve Oliver Askew ilk onu tamamladılar.

İlk onda altı Honda motorlu araç yer alırken, bunlardan beşi ilk altıda yer aldı.

Indy 500 antrenman turları ikinci gün sonucu: