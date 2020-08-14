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IndyCar / Antrenman raporu

Indy 500 Antrenmanlar: 2. Günün lideri Dixon, Alonso kaza yaptı

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Indy 500 Antrenmanlar: 2. Günün lideri Dixon, Alonso kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 05:20

Fernando Alonso'nun kaza yaptığı ikinci bölümde, #9 Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü Scott Dixon zirvede yer aldı.

Beş kez dünya şampiyonu, ilk bölümde geride kalsa da ikinci bölümde 226.102 mph ortalaması yakaladı ve en yakın rakibi Takuma Sato'nun 0.4 mph önünde zirvede yer aldı.

Honda, ilk bölümde biraz geride kalsa da, ikinci bölümde ön bölümü kimseye bırakmadı.

Sato, sabahki derecesini geliştirememesine rağmen 225.693 mph ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülüğü ise Marco Andretti elde etti. Andretti, 225.249 mph ortalama yakaladı. Bu sonuçla ilk üç, Honda sürücülerinin oldu.

Conor Daly, en iyi Chevy motorlu sürücüydü ve Ed Carpenter Racing aracıyla 225.106 mph ortalama yakalayarak dördüncü oldu.

Çaylak sürücü Alex Palou 224.971 mph ortalama ile beşinci olurken, Colton Herta 224.648 ile altıncı oldu.

Charlie Kimball yedinci ve kaza yapan Fernando Alonso sekizinci oldu. İspanyol sürücü, iyi bir gün geçirse de, yaptığı hatanın ardından dış duvara temas ederek seansa veda etti.

James Davison ve Oliver Askew ilk onu tamamladılar.

İlk onda altı Honda motorlu araç yer alırken, bunlardan beşi ilk altıda yer aldı.

Indy 500 antrenman turları ikinci gün sonucu:

Poz.

No

Sürücü

Zaman

Önd. Fark

Fark

E.H.T.

Tur

 Hız

Motor

Takım

1

9

Scott Dixon

39.805

--.----

--.----

100

107

226.102

Honda

Chip Ganassi Racing

2

30

Takuma Sato

39.877

0.0722

0.0722

10

122

225.693

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

3

98

Marco Andretti

39.956

0.1508

0.0786

59

86

225.249

Honda

Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian

4

47

Conor Daly

39.981

0.1762

0.0254

26

125

225.106

Chevy

Ed Carpenter Racing

5

55

Alex Palou

40.005

0.2001

0.0239

111

119

224.971

Honda

Dale Coyne Racing with Team Goh

6

88

Colton Herta

40.063

0.2576

0.0575

67

123

224.648

Honda

Andretti Harding Steinbrenner Autosport

7

4

Charlie Kimball

40.069

0.2640

0.0064

18

100

224.613

Chevy

AJ Foyt Enterprises

8

66

Fernando Alonso

40.114

0.3085

0.0445

2

126

224.363

Chevy

Arrow McLaren SP

9

51

James Davison

40.122

0.3172

0.0087

11

117

224.315

Honda

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi

10

7

Oliver Askew

40.150

0.3451

0.0279

5

102

224.159

Chevy

Arrow McLaren SP

11

28

Ryan Hunter-Reay

40.151

0.3459

0.0008

20

82

224.154

Honda

Andretti Autosport

12

21

Rinus VeeKay

40.166

0.3613

0.0154

111

136

224.068

Chevy

Ed Carpenter Racing

13

60

Jack Harvey

40.209

0.4044

0.0431

22

126

223.828

Honda

Meyer Shank Racing

14

14

Tony Kanaan

40.237

0.4318

0.0274

15

83

223.676

Chevy

AJ Foyt Enterprises

15

26

Zach Veach

40.240

0.4351

0.0033

9

132

223.657

Honda

Andretti Autosport

16

3

Helio Castroneves

40.244

0.4395

0.0044

2

120

223.633

Chevy

Team Penske

17

29

James Hinchcliffe

40.245

0.4401

0.0006

6

111

223.630

Honda

Andretti Autosport

18

1

Josef Newgarden

40.247

0.4424

0.0023

11

97

223.617

Chevy

Team Penske

19

15

Graham Rahal

40.305

0.5000

0.0576

6

104

223.297

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

20

5

Pato O'Ward

40.319

0.5138

0.0138

23

138

223.221

Chevy

Arrow McLaren SP

21

18

Santino Ferrucci

40.346

0.5410

0.0272

31

98

223.070

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

22

45

Spencer Pigot

40.351

0.5460

0.0050

19

80

223.043

Honda

RLL with Citrone/Buhl Autosport

23

12

Will Power

40.363

0.5577

0.0117

69

123

222.978

Chevy

Team Penske

24

10

Felix Rosenqvist

40.423

0.6181

0.0604

26

141

222.645

Honda

Chip Ganassi Racing

25

8

Marcus Ericsson

40.426

0.6208

0.0027

90

123

222.630

Honda

Chip Ganassi Racing

26

27

Alexander Rossi

40.435

0.6297

0.0089

4

96

222.581

Honda

Andretti Autosport

27

22

Simon Pagenaud

40.501

0.6961

0.0664

32

101

222.216

Chevy

Team Penske

28

41

Dalton Kellett

40.548

0.7430

0.0469

93

141

221.959

Chevy

AJ Foyt Enterprises

29

67

JR Hildebrand

40.617

0.8118

0.0688

60

91

221.583

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

30

20

Ed Carpenter

40.620

0.8155

0.0037

69

108

221.563

Chevy

Ed Carpenter Racing

31

24

Sage Karam

40.630

0.8253

0.0098

59

65

221.510

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

32

59

Max Chilton

40.797

0.9917

0.1664

48

54

220.606

Chevy

Carlin

33

81

Ben Hanley

No Time

---

---

--

---

---

Chevy

DragonSpeed USA

 

Alonso, Indy 500 antrenmanında kaza yaptı

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Seri IndyCar
Editör David Malsher

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