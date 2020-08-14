Indy 500 Antrenmanlar: 2. Günün lideri Dixon, Alonso kaza yaptı
Fernando Alonso'nun kaza yaptığı ikinci bölümde, #9 Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsü Scott Dixon zirvede yer aldı.
Beş kez dünya şampiyonu, ilk bölümde geride kalsa da ikinci bölümde 226.102 mph ortalaması yakaladı ve en yakın rakibi Takuma Sato'nun 0.4 mph önünde zirvede yer aldı.
Honda, ilk bölümde biraz geride kalsa da, ikinci bölümde ön bölümü kimseye bırakmadı.
Sato, sabahki derecesini geliştirememesine rağmen 225.693 mph ile ikinci sırada yer aldı.
Üçüncülüğü ise Marco Andretti elde etti. Andretti, 225.249 mph ortalama yakaladı. Bu sonuçla ilk üç, Honda sürücülerinin oldu.
Conor Daly, en iyi Chevy motorlu sürücüydü ve Ed Carpenter Racing aracıyla 225.106 mph ortalama yakalayarak dördüncü oldu.
Çaylak sürücü Alex Palou 224.971 mph ortalama ile beşinci olurken, Colton Herta 224.648 ile altıncı oldu.
Charlie Kimball yedinci ve kaza yapan Fernando Alonso sekizinci oldu. İspanyol sürücü, iyi bir gün geçirse de, yaptığı hatanın ardından dış duvara temas ederek seansa veda etti.
James Davison ve Oliver Askew ilk onu tamamladılar.
İlk onda altı Honda motorlu araç yer alırken, bunlardan beşi ilk altıda yer aldı.
Indy 500 antrenman turları ikinci gün sonucu:
|
Poz.
|
No
|
Sürücü
|
Zaman
|
Önd. Fark
|
Fark
|
E.H.T.
|
Tur
|Hız
|
Motor
|
Takım
|
1
|
9
|
Scott Dixon
|
39.805
|
--.----
|
--.----
|
100
|
107
|
226.102
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
2
|
30
|
Takuma Sato
|
39.877
|
0.0722
|
0.0722
|
10
|
122
|
225.693
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
3
|
98
|
Marco Andretti
|
39.956
|
0.1508
|
0.0786
|
59
|
86
|
225.249
|
Honda
|
Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian
|
4
|
47
|
Conor Daly
|
39.981
|
0.1762
|
0.0254
|
26
|
125
|
225.106
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
5
|
55
|
Alex Palou
|
40.005
|
0.2001
|
0.0239
|
111
|
119
|
224.971
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Team Goh
|
6
|
88
|
Colton Herta
|
40.063
|
0.2576
|
0.0575
|
67
|
123
|
224.648
|
Honda
|
Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|
7
|
4
|
Charlie Kimball
|
40.069
|
0.2640
|
0.0064
|
18
|
100
|
224.613
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
8
|
66
|
Fernando Alonso
|
40.114
|
0.3085
|
0.0445
|
2
|
126
|
224.363
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
9
|
51
|
James Davison
|
40.122
|
0.3172
|
0.0087
|
11
|
117
|
224.315
|
Honda
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi
|
10
|
7
|
Oliver Askew
|
40.150
|
0.3451
|
0.0279
|
5
|
102
|
224.159
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
11
|
28
|
Ryan Hunter-Reay
|
40.151
|
0.3459
|
0.0008
|
20
|
82
|
224.154
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
12
|
21
|
Rinus VeeKay
|
40.166
|
0.3613
|
0.0154
|
111
|
136
|
224.068
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
13
|
60
|
Jack Harvey
|
40.209
|
0.4044
|
0.0431
|
22
|
126
|
223.828
|
Honda
|
Meyer Shank Racing
|
14
|
14
|
Tony Kanaan
|
40.237
|
0.4318
|
0.0274
|
15
|
83
|
223.676
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
15
|
26
|
Zach Veach
|
40.240
|
0.4351
|
0.0033
|
9
|
132
|
223.657
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
16
|
3
|
Helio Castroneves
|
40.244
|
0.4395
|
0.0044
|
2
|
120
|
223.633
|
Chevy
|
Team Penske
|
17
|
29
|
James Hinchcliffe
|
40.245
|
0.4401
|
0.0006
|
6
|
111
|
223.630
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
18
|
1
|
Josef Newgarden
|
40.247
|
0.4424
|
0.0023
|
11
|
97
|
223.617
|
Chevy
|
Team Penske
|
19
|
15
|
Graham Rahal
|
40.305
|
0.5000
|
0.0576
|
6
|
104
|
223.297
|
Honda
|
Rahal Letterman Lanigan Racing
|
20
|
5
|
Pato O'Ward
|
40.319
|
0.5138
|
0.0138
|
23
|
138
|
223.221
|
Chevy
|
Arrow McLaren SP
|
21
|
18
|
Santino Ferrucci
|
40.346
|
0.5410
|
0.0272
|
31
|
98
|
223.070
|
Honda
|
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|
22
|
45
|
Spencer Pigot
|
40.351
|
0.5460
|
0.0050
|
19
|
80
|
223.043
|
Honda
|
RLL with Citrone/Buhl Autosport
|
23
|
12
|
Will Power
|
40.363
|
0.5577
|
0.0117
|
69
|
123
|
222.978
|
Chevy
|
Team Penske
|
24
|
10
|
Felix Rosenqvist
|
40.423
|
0.6181
|
0.0604
|
26
|
141
|
222.645
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
25
|
8
|
Marcus Ericsson
|
40.426
|
0.6208
|
0.0027
|
90
|
123
|
222.630
|
Honda
|
Chip Ganassi Racing
|
26
|
27
|
Alexander Rossi
|
40.435
|
0.6297
|
0.0089
|
4
|
96
|
222.581
|
Honda
|
Andretti Autosport
|
27
|
22
|
Simon Pagenaud
|
40.501
|
0.6961
|
0.0664
|
32
|
101
|
222.216
|
Chevy
|
Team Penske
|
28
|
41
|
Dalton Kellett
|
40.548
|
0.7430
|
0.0469
|
93
|
141
|
221.959
|
Chevy
|
AJ Foyt Enterprises
|
29
|
67
|
JR Hildebrand
|
40.617
|
0.8118
|
0.0688
|
60
|
91
|
221.583
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
30
|
20
|
Ed Carpenter
|
40.620
|
0.8155
|
0.0037
|
69
|
108
|
221.563
|
Chevy
|
Ed Carpenter Racing
|
31
|
24
|
Sage Karam
|
40.630
|
0.8253
|
0.0098
|
59
|
65
|
221.510
|
Chevy
|
Dreyer & Reinbold Racing
|
32
|
59
|
Max Chilton
|
40.797
|
0.9917
|
0.1664
|
48
|
54
|
220.606
|
Chevy
|
Carlin
|
33
|
81
|
Ben Hanley
|
No Time
|
---
|
---
|
--
|
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|
---
|
Chevy
|
DragonSpeed USA
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Editör
|David Malsher