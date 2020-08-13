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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Alonso, Indy 500 antrenmanında kaza yaptı

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Alonso, Indy 500 antrenmanında kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
13 Ağu 2020 21:48

Fernando Alonso, 104. Ind 500 yarışı öncesinde gerçekleştirilen antrenmanların 2. gününde ilk kazasını yaptı.

 

İki kez Formula 1 şampiyonu olan Alonso, 6 saat 30 dakikalık antrenman gününün bitmesine yaklaşık 45 dakika varken 4. virajın çıkışında beton duvara vurarak aracına hasar verdi.

66 numaralı RuOff Arrow McLaren SP-Chevrolet aracı ile yarışan Alonso, kaymasının ardından dışarıdaki duvarlara sert bir şekilde vurdu ve 180 derece dönerek pit alanında ters bir şekilde girdi.

Gelecek hafta ikinci kez Indy 500'de yarışmayı hedefleyen Alonso, kazanın ardından tıbbi ekip tarafından kontrol edildi ve bir sıkıntının olmadığını öğrendi.

Kazanın ardından konuşan Alonso, "Aracı ve yol tutuşunu kaybettiğinizde, burada duvarlar çok yakın oluyor."

"Ne yazık ki, bu yine oldu. Bundan ders çıkaracağız. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yarın yeniden başlayacağız." dedi.

Alonso, kazaya rağmen günü 8. sırada tamamlamayı başardı.

Yarınki seansta turbo gücü 1.5 bar yükseltilecek ve sıralamalar için çalışılacak. Alonso, pazar günkü pole pozisyonu mücadelesinden sonra bir kez daha 2.5 saatlik seansta 1.3 barlık yarış günü çalışması yapabilecek.

Indy 500 Antrenmanlar - 2. gün: İlk bölümde Sato lider, Alonso dördüncü

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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