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IndyCar / Indy 500 / Antrenman raporu

Indy 500 antrenman: Andretti, 1996'dan sonraki en hızlı turu attı

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Indy 500 antrenman: Andretti, 1996'dan sonraki en hızlı turu attı
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Çeviren: Abdullah Çelik
14 Ağu 2020 20:36

Marco Andretti, hava koridorunun da yardımıyla cuma günkü Fast Friday antrenmanlarının ilk yarısında 233.491 mph hıza ulaşarak 1996'dan sonraki en hızlı zamanı elde etti.

Turbo gücünün 1.5 bar arttırıldığı cuma gününde pilotlar sıralamalar için hazırlandılar. 6 saat 30 dakikalık seansın yarısında Chevrolet motorlu Penske pilotları araçları kontrolde zorlanırken Honda motorlu araçlar oldukça güçlü göründüler.

Andretti Autosport-Honda'lardan Zach Veach, 230 mph'yi aşan ilk pilot olurken onu takım arkadaşı James Hinchcliffe, 231 mph ile geride bıraktı.

2014 Indy 500 galibi Ryan Hunter-Reay, 232.124 ile hızlı turu daha yukarıya taşırken en önemlisi 4 turluk ortalamasının 231.2 mph olmasıydı.

Ardından Marco Andretti 233.491 mph ile ilk sıraya yükseldi. Ancak hava koridoru olmadan Andretti 227.609 yapmıştı.

Yaklaşık bir saat sonra Andretti, pist sıcaklığının de yükselmesiyle ilk turunda 231 mph yaparken 4 turluk ortalaması 230 mph oldu.

Conor Daly, Ed Carpenter Racing-Chevrolet'i ile ilk ciddi turunda hava koridoru yakaladı ve 232 mph ile ikinci sırada kendisine yer buldu. 

İlk 12 içerisinde sadece Conor Daly, Chevrolet motoru ile yer alan isim olabildi. 

Dünkü antrenmanlarda kaza yapan Fernando Alonso için mekanikerleri gece 1:30'a kadar çalıştılar. Alonso'nun en iyi turu 228 mph oldu.

Indy 500 Fast Friday, gün ortası raporu

P

No

Pilot

FL

Hızlı tur

Maksimum hız (mph)

Motor

Takım

1

98

Marco Andretti

10

20

233.491

Honda

Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian

2

47

Conor Daly

14

15

232.337

Chevy

Ed Carpenter Racing

3

28

Ryan Hunter-Reay

3

14

232.124

Honda

Andretti Autosport

4

45

Spencer Pigot

9

16

232.116

Honda

RLL with Citrone/Buhl Autosport

5

9

Scott Dixon

11

15

232.028

Honda

Chip Ganassi Racing

6

29

James Hinchcliffe

10

14

231.967

Honda

Andretti Autosport

7

27

Alexander Rossi

23

24

231.859

Honda

Andretti Autosport

8

8

Marcus Ericsson

12

16

231.763

Honda

Chip Ganassi Racing

9

60

Jack Harvey

10

18

231.600

Honda

Meyer Shank Racing

10

26

Zach Veach

11

14

231.190

Honda

Andretti Autosport

11

88

Colton Herta

21

32

231.090

Honda

Andretti Harding Steinbrenner Autosport

12

30

Takuma Sato

8

10

230.637

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

13

5

Pato O'Ward

10

26

230.581

Chevy

Arrow McLaren SP

14

55

Alex Palou

3

6

230.469

Honda

Dale Coyne Racing with Team Goh

15

10

Felix Rosenqvist

16

20

230.432

Honda

Chip Ganassi Racing

16

15

Graham Rahal

15

33

230.412

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

17

22

Simon Pagenaud

2

4

230.189

Chevy

Team Penske

18

18

Santino Ferrucci

6

10

230.154

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

19

21

Rinus VeeKay

4

10

230.129

Chevy

Ed Carpenter Racing

20

7

Oliver Askew

11

19

230.055

Chevy

Arrow McLaren SP

21

12

Will Power

5

7

229.650

Chevy

Team Penske

22

20

Ed Carpenter

4

7

229.563

Chevy

Ed Carpenter Racing

23

14

Tony Kanaan

8

9

229.462

Chevy

AJ Foyt Enterprises

24

1

Josef Newgarden

3

6

229.205

Chevy

Team Penske

25

41

Dalton Kellett

15

18

228.581

Chevy

AJ Foyt Enterprises

26

3

Helio Castroneves

2

6

228.423

Chevy

Team Penske

27

67

JR Hildebrand

14

26

228.275

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

28

24

Sage Karam

15

25

228.187

Chevy

Dreyer & Reinbold Racing

29

66

Fernando Alonso

17

22

228.092

Chevy

Arrow McLaren SP

30

4

Charlie Kimball

11

12

227.480

Chevy

AJ Foyt Enterprises

31

59

Max Chilton

5

28

227.233

Chevy

Carlin

32

51

James Davison

2

5

225.394

Honda

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi

33

81

Ben Hanley

8

18

218.967

Chevy

DragonSpeed USA

 

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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