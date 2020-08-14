Indy 500 antrenman: Andretti, 1996'dan sonraki en hızlı turu attı

Turbo gücünün 1.5 bar arttırıldığı cuma gününde pilotlar sıralamalar için hazırlandılar. 6 saat 30 dakikalık seansın yarısında Chevrolet motorlu Penske pilotları araçları kontrolde zorlanırken Honda motorlu araçlar oldukça güçlü göründüler.

Andretti Autosport-Honda'lardan Zach Veach, 230 mph'yi aşan ilk pilot olurken onu takım arkadaşı James Hinchcliffe, 231 mph ile geride bıraktı.

2014 Indy 500 galibi Ryan Hunter-Reay, 232.124 ile hızlı turu daha yukarıya taşırken en önemlisi 4 turluk ortalamasının 231.2 mph olmasıydı.

Ardından Marco Andretti 233.491 mph ile ilk sıraya yükseldi. Ancak hava koridoru olmadan Andretti 227.609 yapmıştı.

Yaklaşık bir saat sonra Andretti, pist sıcaklığının de yükselmesiyle ilk turunda 231 mph yaparken 4 turluk ortalaması 230 mph oldu.

Conor Daly, Ed Carpenter Racing-Chevrolet'i ile ilk ciddi turunda hava koridoru yakaladı ve 232 mph ile ikinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 12 içerisinde sadece Conor Daly, Chevrolet motoru ile yer alan isim olabildi.

Dünkü antrenmanlarda kaza yapan Fernando Alonso için mekanikerleri gece 1:30'a kadar çalıştılar. Alonso'nun en iyi turu 228 mph oldu.

Indy 500 Fast Friday, gün ortası raporu