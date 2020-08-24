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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Dixon, Sato'nun yarışı bitirebilecek yakıta sahip olmadığını düşünmüş

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Dixon, Sato'nun yarışı bitirebilecek yakıta sahip olmadığını düşünmüş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

104. Indianapolis 500'ü ikinci bitiren Scott Dixon, yarış galibi Takuma Sato'nun yarışın sonunu getirecek kadar yakıta sahip olmadığını düşündüğünü söyledi.

Sato, Spencer Pigot'un bitime beş tur kala yaptığı büyük kazanın ardından sallanan sarı bayraklar sayesinde Indy 500'ü ikinci kez kazandı. Indy 500'ü birden fazla kez kazanan 20. sürücü olan Sato, Dixon'ı son stintte geçti ve son bölümde birden fazla kez Dixon'ı savuşturmak zorunda kaldı.

Pigot'un kazasının ardından sarı bayraklar sallandığı için geçiş mümkün değildi ve pist, zamanında onarılamadığı için yarış bu şekilde bitti.

Normalde kırmızı bayrak bekleniyordu çünkü Pigot'a sağlık ekipleri tarafından müdahale de edilmişti. Ama hakemler, yarışı devam ettirmeyi seçtiler.

Dixon, Sato'nun yarışın sonunu görebilecek kadar yakıta sahip olduğunu düşünmediğini söyledi.

Dixon, NBC'ye verdiği demeçte, "Kesinlikle kabullenmesi zor bir şey. Böylesine harika bir gün geçirmiştik. ani kaç kilometrelik yakıt olduğunu ve bunu nasıl yapacaklarını gerçekten bilmiyorum. Bir tur sonra pite girdik ve rakamlara baktığımızda oldukça zor olacağı açıktı. Onun yanına geldiğim zaman tereddütte kaldığını düşünüyorum, sanırım yakıt tasarrufu mu yapacağını  yoksa sonuna kadar mı gideceğini anlamaya çalışıyordu."

"Sanırım sadece tam gaz gitmeye karar verdiler. İlk başta, hakemlerin [Pigot'un kazasından sonra] kesinlikle kırmızı bayrak çıkaracağını düşündüm. Sonrasında son dört veya beş tur oldukça ilginç olurdu." dedi.

Ancak Dixon, Sato'nun performansını da övdü.

"Sato'ya büyük şapka çıkarıyorum, bugün harika bir iş çıkardı ve Rahal Letterman Lanigan da bugün süper hızlıydı. Birinci ve üçüncü oldular. Honda için de harika bir gün, onlara çok teşekkür ederim ve birkaç puan toplamak güzeldi."

“Ama zaferin bu şekilde kayıp gittiğini görmek zor, kesinlikle doğru yerdeydik, sanırım sonuna ulaşacak zihniyete ve yakıta sahiptik. Ama tereddüt ederseniz, böyle olabilir.”

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör Charles Bradley

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