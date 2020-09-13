IndyCar Mid-Ohio: Power bu sene ilk galibiyetini aldı
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Team Penske-Chevrolet pilotu Will Power, pole pozisyonundan başladığı Mid-Ohio Sports Car Course yarışını ilk sırada tamamlayarak bu seneki ilk zaferini kazandı.
Startta yerini koruyan Power, sonrasında pit stoplar haricinde ilk sırada kalarak yarışı kazanan isim oldu.
Josef Newgarden, ilk turda ikinci sıraya yükselmesinin ardından galibiyet için ciddi aday olamadı ve 7.5 sn geride ikinci sırada yarışı tamamlamış oldu. Team Penske böylece duble sonucu almayı başardı.
Andretti Autosport'tan Alexander Rossi 3. olarak podyumu tamamlarken takım arkadaşı Ryan Hunter Reay 5. oldu. Onların arasında Rahal Letterman Lanigan Racing'den Graham Rahal kendisine yer buldu.
Power, bu seneki ilk, kariyerinin ise 38. IndyCar zaferini elde ederken sonunda Mid-Ohio normal pist yarışında da kazanmayı başardı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Mph
|1
|Will Power
|Team Penske
|75
|1:29'08.909
|113.978
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|75
|1:29'16.361
|7.452
|113.820
|3
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|75
|1:29'17.901
|8.992
|113.787
|4
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:29'18.141
|9.232
|113.782
|5
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|75
|1:29'22.137
|13.228
|113.697
|6
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:29'23.026
|14.117
|113.678
|7
|Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|75
|1:29'27.129
|18.219
|113.591
|8
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:29'28.156
|19.246
|113.570
|9
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|75
|1:29'34.935
|26.026
|113.426
|10
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:29'41.627
|32.717
|113.285
|11
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|75
|1:29'42.523
|33.613
|113.267
|12
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|75
|1:29'43.386
|34.476
|113.248
|13
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|75
|1:29'48.216
|39.306
|113.147
|14
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|75
|1:29'51.905
|42.996
|113.069
|15
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|75
|1:29'52.604
|43.695
|113.055
|16
|Max Chilton
|Carlin
|75
|1:29'53.381
|44.471
|113.039
|17
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|75
|1:29'54.751
|45.841
|113.010
|18
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|75
|1:29'55.148
|46.238
|113.002
|19
|Oliver Askew
|Arrow McLaren SP
|75
|1:30'17.320
|1'08.410
|112.539
|20
|Zach Veach
|Andretti Autosport
|74
|1:29'39.517
|1 Lap
|111.819
|21
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|74
|1:30'01.099
|1 Lap
|111.372
|22
|Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|74
|1:30'02.666
|1 Lap
|111.340
|23
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|74
|1:30'07.559
|1 Lap
|111.239
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Mid-Ohio
|Editör
|David Malsher
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IndyCar Mid-Ohio: Power bu sene ilk galibiyetini aldı
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