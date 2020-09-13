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IndyCar / Mid-Ohio / Yarış raporu

IndyCar Mid-Ohio: Power bu sene ilk galibiyetini aldı

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IndyCar Mid-Ohio: Power bu sene ilk galibiyetini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Team Penske-Chevrolet pilotu Will Power, pole pozisyonundan başladığı Mid-Ohio Sports Car Course yarışını ilk sırada tamamlayarak bu seneki ilk zaferini kazandı.

Startta yerini koruyan Power, sonrasında pit stoplar haricinde ilk sırada kalarak yarışı kazanan isim oldu.

Josef Newgarden, ilk turda ikinci sıraya yükselmesinin ardından galibiyet için ciddi aday olamadı ve 7.5 sn geride ikinci sırada yarışı tamamlamış oldu. Team Penske böylece duble sonucu almayı başardı.

Andretti Autosport'tan Alexander Rossi 3. olarak podyumu tamamlarken takım arkadaşı Ryan Hunter Reay 5. oldu. Onların arasında Rahal Letterman Lanigan Racing'den Graham Rahal kendisine yer buldu.

Power, bu seneki ilk, kariyerinin ise 38. IndyCar zaferini elde ederken sonunda Mid-Ohio normal pist yarışında da kazanmayı başardı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Mph
1 Australia Will Power United States Team Penske 75 1:29'08.909   113.978
2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 75 1:29'16.361 7.452 113.820
3 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 75 1:29'17.901 8.992 113.787
4 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:29'18.141 9.232 113.782
5 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 75 1:29'22.137 13.228 113.697
6 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 75 1:29'23.026 14.117 113.678
7 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 75 1:29'27.129 18.219 113.591
8 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 75 1:29'28.156 19.246 113.570
9 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 75 1:29'34.935 26.026 113.426
10 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 75 1:29'41.627 32.717 113.285
11 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 75 1:29'42.523 33.613 113.267
12 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 75 1:29'43.386 34.476 113.248
13 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 75 1:29'48.216 39.306 113.147
14 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 75 1:29'51.905 42.996 113.069
15 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 75 1:29'52.604 43.695 113.055
16 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 75 1:29'53.381 44.471 113.039
17 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 75 1:29'54.751 45.841 113.010
18 France Simon Pagenaud United States Team Penske 75 1:29'55.148 46.238 113.002
19 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 75 1:30'17.320 1'08.410 112.539
20 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 74 1:29'39.517 1 Lap 111.819
21 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 74 1:30'01.099 1 Lap 111.372
22 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 74 1:30'02.666 1 Lap 111.340
23 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:30'07.559 1 Lap 111.239
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Seri IndyCar
Etkinlik Mid-Ohio
Editör David Malsher

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