IndyCar Mid-Ohio: Power bu sene ilk galibiyetini aldı

Startta yerini koruyan Power, sonrasında pit stoplar haricinde ilk sırada kalarak yarışı kazanan isim oldu.

Josef Newgarden, ilk turda ikinci sıraya yükselmesinin ardından galibiyet için ciddi aday olamadı ve 7.5 sn geride ikinci sırada yarışı tamamlamış oldu. Team Penske böylece duble sonucu almayı başardı.

Andretti Autosport'tan Alexander Rossi 3. olarak podyumu tamamlarken takım arkadaşı Ryan Hunter Reay 5. oldu. Onların arasında Rahal Letterman Lanigan Racing'den Graham Rahal kendisine yer buldu.

Power, bu seneki ilk, kariyerinin ise 38. IndyCar zaferini elde ederken sonunda Mid-Ohio normal pist yarışında da kazanmayı başardı.