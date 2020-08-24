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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Indy 500 galibi Sato: "Yakıtım bitmek üzereydi!"

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Indy 500 galibi Sato: "Yakıtım bitmek üzereydi!"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

104. Indianapolis 500'ün galibi olan Takuma Sato, yakıtının bitmeye yakın olduğunu ve bu yüzden elde ettiği zaferden çok memnun olduğunu belirtti.

Sato, 200 turluk yarışın 168. turunda son kez pite geldi. Dixon, Japon sürücünün önüne geçti ancak 28 tur kala Sato, Chip Ganassi Racing-Honda sürücüsünü geride bıraktı.

Japon sürücü iki ikez, kendisini geçmeye çalışan Dixon'ı savuşturmak zorunda kaldı. 2008 Indy galibi ve beş kez IndyCar şampiyonu Dixon, her seferinde geride kaldı. Kalan 10 turda Sato, 0,7 saniye öndeydi ancak bu fark, trafiğe yaklaştıkça büyük ölçüde azaldı.

196. turda, Sato'nun üçüncü takım arkadaşı Spencer Pigot, 4. virajda büyük bir kaza yaptı.

Kazadan sonra kırmızı bayrakla durdurulmayan yarış, sarı bayrak koşulları altında tamamlandı ve böylece Sato, 111 tur boyunca lider giden Dixon'ın ve Rahal'in önünde finiş çizgisine ulaşarak yarışı kazanmayı başardı. Böylece Sato, ikinci Indy 500 galibiyetini almış oldu. 

Sato yarıştan sonra "İki haftadır gerçekten en iyi rakibin Scott olduğunu biliyorduk ve görüyorduk. Dixie ve Ganassi, aracı her zaman rekabetçi durumda tutmak için harika bir iş çıkardı. Başlangıçta liderliği aldı ve sonra ortadan kayboldu. O zaman duruma bakıyordum, karışımlarla oynuyordum ve ne kadar yakıtla devam edebileceğimizi inceliyordum."

"Ryan [Hunter-Reay] bizi hızla yakaladı ve temelde trafiğin, tek araca kıyasla iki araçla nasıl olduğunu görmek istiyordum."

“Yani ilk 100 turda ilk üç/ilk beş olmak istiyorsunuz, yarışa girerken düşüncem hep bu oldu. Eğer fırsatım olsaydı evet, ilk ona liderlik etmek isterdim, ama o zaman çok fazla yakıt kullanıyorsunuz."

“Çok rekabetçi bir paketimiz vardı, ancak her pit stopta bazı değişiklikler yaptık. Sürekli ileri geri gittik, ileri geri gittik, çünkü çok hırslıydık, sonra çok muhafazakar olduk, sonra tekrar çok hırslı olduk. Sonunda son üç stintte araç içinde çok mutlu oldum. İkinci bölümde her stintte çok güçlüydüm ve çok iyi bir hızım vardı."

“Ancak, pitstop'tan sonra, [157. turda] liderliği ele geçirdiğim zaman, pitten çok fazla yakıt kullandığım konusunda bir çağrı aldım, bu yüzden [yakıt] karışımını azaltmak ve kısmak zorunda kaldım. Görebildiğiniz gibi Scott beni hemen yakaladı."

“Bir noktada maksimum güce geri dönmek zorunda kaldım ve bu yüzden [Dixon] üç ya da dört araç [uzunluğunda] geride kaldığında, daha normal karışıma geri dönecektim."

"Ve biz yakındık. Hiç şüphe yok ki son sarı bayrak bizi kurtardı, Ama onsuz da yeterli yakıta  sahiptik. Son bölümde yeşil bayraklar olsa bile sanırım sorun olmazdı."

“Ancak, muhtemelen tüm gücü kullanacağımız için son birkaç turda Dixie tarafından zorlanacaktım. Cebimde biraz daha fazlası vardı, ama çok yakındı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Pilotlar Takuma Sato
Takımlar Rahal Letterman Lanigan Racing
Editör David Malsher

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