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IndyCar Haberler

Wickens: "Hedefim IndyCar'a geri dönmek"

Beş yıl önce bir IndyCar kazasında omuriliğinden sakatlanan Robert Wickens, seriye geri dönmek istediğini doğruladı.

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Wickens: "Hedefim IndyCar'a geri dönmek"
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33 yaşındaki Kanadalı pilot, 19 Ağustos 2018'de Pocono Raceway'de gerçekleştirilen IndyCar yarışının başlangıcında büyük bir süratle bariyerlere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine büyük darbeler alan Wickens, o zamandan beri tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Wickens, geçen yıl IMSA Michelin Pilot Challenge'da Bryan Herta Autosport tarafından yönetilen bir Hyundai Elantra ile pistlere geri döndü ve Haziran ayında Watkins Glen'de, TCR sınıfındaki ilk galibiyetini aldı.

RaceFans'in haberine göre iki kez CART galibi Herta, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Wickens'ın aracı el kumandalarıyla kullanmasını sağlayacak bir çözüm bulmaları halinde Indianapolis 500'e katılmaya istekli olduklarını söyledi.

#23 Heart Of Racing Team, Aston Martin Vantage GT3, GTD PRO: Alex Riberas, #33 Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian, Hyundai Elantra N TCR, TCR: Robert Wickens

#23 Heart Of Racing Team, Aston Martin Vantage GT3, GTD PRO: Alex Riberas, #33 Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian, Hyundai Elantra N TCR, TCR: Robert Wickens

Fotoğraf: Richard Dole / Motorsport Images

Herta'nın ekibi, Dan Wheldon'ı 2011 yılında zafere taşımış ve beş yıl sonra Alexander Rossi ile bu başarıyı tekrarlamıştı.

Wickens sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, bu olasılığa açık olduğunu belirtti.

Wickens, "Bugün potansiyel olarak 2024'te Indy 500'e katılmamla ilgili bazı haberler çıktı."

"Geçirdiğim kazadan bu yana hedefim her zaman motor sporlarının en üst seviyesine geri dönmek oldu. Bunun IndyCar mı, IMSA mı yoksa başka bir yarış türü mü olacağını zaman gösterecek."

"Hyundai'nin benim için iyileşme sürecimde yaptıklarına inanılmaz derecede müteşekkirim ve her hafta sonu logolarını taşımaktan gurur duyuyorum."

"Bryan Herta ilk günden beri benim yanımda oldu ve mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Wickens, kaza yapmadan önce IndyCar'ın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve herkes bir noktada şampiyon olacağını düşünüyordu.

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