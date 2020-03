Sebring yarışının iptali ile beraber LMDh açıklaması kısa süreliğine ertelendi

IMSA serisinin 2021/22 sezonu itibariyle FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmasına durum oluşturacak olan LMDh kurallarının açıklaması, gelecek hafta iki serinin de yarış yapacağı Sebring pistinde yapılacaktı.

IMSA başkanı John Doonan, serinin yarışı Kasım'a erteleyip WEC'in ise iptal etmesi ile beraber LMP2 temelindeki yeni klasmanın kurallarının açıklamasının "kısa bir gecikme" yaşayacağını söyledi.

Doonan, IMSA ve WEC organizatörü olan Automobile Club de l'Ouest'in (ACO) yeni serinin teknik kuralları hakkında yapacağı görüşmenin, haftaya Cuma günü yerine sanal ortamdan yapılacağını belirtti.

"Size şunu temin edebilirim ki herkesin isteği hala aynı yönde: LMDh kurallarını en kısa sürede açıklamak." diyen Doonan ekledi: "ACO ve IMSA'nın teknik ekipleri düzenli bir iletişim içindelerdi ve aynı zamanda dört şasi üreticisi (Oreca, Ligier, Dallara ve Multimatic) ile düzenli toplantılar yapılıyordu. Aynı zamanda klasmana girmeyi düşünen motor üreticileri ve lastik üreticileri ile de görüşmelerde bulunduk.

"Bu toplantılar hala düzenli olarak devam ediyor, gruplar ile olan tartışmalarımız çok verimli bir şekilde ve büyük bir profesyonellik ile ilerliyor."

Doonan aynı zamanda IMSA'nın, FIA tarafından Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yapılan açıklamayı desteklediğini söyledi.

Bu açıklamada, 2020/1 sezonunda yürürlüğe girecek LM Hiper Araç sınıfı araçların, LMDh türü araçlar ile aynı performans dengesinde ilerlemesi için araçların güç aktarımının, ağırlıklarının ve aerodinamik performanslarının eşitleneceği belirtilmişti.

"Bu durumda hiç kimse durumu zora sokacak bir şey denememeye çalışıyor; kimse burası benim alanım demiyor." diyen Doonan ekledi: "Herkes LMDh ve LMH araçlarının bir arada rekabet etmesi için çalışıyor.

"Hem ACO hem de IMSA teknik ekipleri aero paketlerinin durumu konusunda tam bir fikre sahip. Araçların tam kapasitesini anlamış durumdalar."