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WEC / Son dakika

FIA: LMDh ve Hiper Araçlar aynı performans aralığında olacaklar

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FIA: LMDh ve Hiper Araçlar aynı performans aralığında olacaklar
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
8 Mar 2020 07:33

FIA, LMDh prototipleri ve LM Hiper Araçlarının Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarıştıkları zaman aynı performans aralığında olduklarından emin olacak.

FIA, Cuma günü Dünya Motor Sporları Konseyi'nde (WMSC), Ocak'ta açıklanan yeni LMDh kategorisinin genel kurallarını onayladı. Bu kategori WEC ile IMSA'nın ortak olduğu bir kategori olacak. 

Ancak WMSC'de yapılan açıklamada LMDh ve LM hiper araçlarının 2021/22 sezonundan itibaren aynı seviyede performansa sahip olacakları söylendi. 

Açıklamada şunlar söylendi: "Güç ünitesi performansı, aerodinamik karakteristikler ve ağırlıklar gibi parametreler hem Le Mans Hiper Araç hem de LMDh araçlarının aynı performans aralığında olmalarını sağlamak amacıyla eşitlenecek."

IMSA'nın Daytona Prototip kurallarından ve LMP2 kurallarından yola çıkılarak hazırlanan LMDh kurallarının, gelecek sene itibariyle kullanılmaya başlanacak olan LMH kurallarına karşı olan tavrı hakkında ise ekstra bir detay verilmedi. 

Her iki aracın da aynı ağırlıklara sahip olması, an itibariyle LMP2'deki araçlarda bulunan 930kg'lık ağırlığın LMDh sınıfında artacağı anlamına geliyor. Çünkü Aralık 2018'de açıklanan LMH prototiplerinin 1100kg'lık minimum ağırlığa sahip olacağı belirtilmişti. 

İki aracın performanslarını aynı skalaya getirmek ise ağırlık kadar büyük bir problem yaratmayacak. LMH araçlarının maksimum gücü 750 beygir gücü olarak belirlenmişti, ki bu güç hibrit sistemin kullanıldığı zamandaki miktara eşit oluyor. Ancak an itibariyle IMSA DPi'larında bulunan güç ise 600 beygir gücü. Bu güç, hibrit sistemin eklenmesiyle beraber LMDh kategorisi araçları için 100 beygir gücü eklentisi anlamına gelecek. 

LMDh kuralları hakkında daha detaylı açıklama, bu ay yapılacak olan Sebring IMSA/WEC yarışında yapılacak. 

Peugeot ise 2022'deki WEC katılımı öncesi iki tür kuralın getirilmesini istiyordu. Peugeot'nun ana şirketi olan PSA'nın motor sporları yöneticisi Jean-Marc Finot, iki araç tipinin arasında "mükemmel eşitlik" olmasının önemli olduğunu söylemişti. 

Pinot aynı zamanda böyle bir eşitliğin olmaması durumunda, iki tip aracın Performans Dengesi kurallarına göre eşitlenmesinin imkansız olacağını da belirtmişti. 

Dün yapılan WMSC açıklamasında ise, Aralık'ta açıklanan 2020/21 WEC sezonu takvimi konseyden onay aldı:

5 Eylül, Silverstone 6 Saat (İngiltere) 
4 Ekim, Monza 6 Saat (İtalya) 
1 Kasım, Fuji 6 Saat (Japonya) 
5 Aralık, Bahreyn 8 Saat (Bahreyn) 
6 Şubat, Kyalami 6 Saat (Güney Afrika) 
19 Mart, Sebring 1000 Mil (Amerika) 
24 Nisan, Spa 6 Saat (Belçika) 
12/13 Haziran, Le Mans 24 Saat (Fransa)

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC , IMSA
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

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Sebring

18 Mar - 20 Mar
Yarış Başlangıç:
12 gün

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