Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek

Porsche'nin fabrika motor sporları patronu Pascal Zurlinden, şirketin yeni FIA WEC ve IMSA kurallarının, galibiyet için benzer araçlara sahip olacak olma üzerine çalışması üzerine kurallar ile ilgilendiklerini söyledi:

"Yönetim üyeniz Michael Steiner, bunun olup olamayacağı üzerine bir araştırma yapmamızı istedi. Porsche bu durumu ciddi bir şekilde inceliyor, ancak henüz bir karar verilmemiş durumda."

"Bugüne kadar kurallar açıklanmadı, sanırım Automobile Club de l'Ouest ve IMSA evden çalıştıkları için birkaç gün kadar gecikeceğiz."

IMSA'nın LMP-2 temelli DPi kategorisinden esinlenilmiş olan LMDh kategorisi hakkında daha çok bilgi, IMSA ve WEC'in ikili yarışı olan "Super Sebring" yarışında verilecekti.

Koronavirüs krizinin büyümesi sebebiyle 1000 millik WEC yarışının iptal edilmesi ve 12 Saatlik IMSA yarışının ertelenmesi, ACO ve IMSA arasındaki önemli görüşmelerin, kural açıklaması ile beraber ertelenmesi gerektiği anlamına geliyor.

IMSA patronu John Doonan, LMDh kurallarının biraz gecikeceğini söylerken bir ACO sözcüsü LMDh açıklaması ile ilgili belirli bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Zurlinden, Porsche'nin beklendik bir WEC veya IMSA geri dönüşü hakkında bir tarih açıklamadı.

Alman üretici, WEC'in LMP1 klasmanından 2017 senesinde çekilmişti ve Kuzey Amerika spor araçları serisinin en üst klasmanında en son 2005-2010 seneleri arasında, LMP2 RS Spyder projesi ile yarışmıştı. Porsche motoruna sahip Daytona Prototipleri ise Grand-Am serisinde 2011'e kadar yarıştılar.

LMDh araçları 2021/22 sezonu itibariyle WEC'de, 2022 itibariyle de IMSA'da yarışmaya başlayabilecek.

Zurlinden ise koronavirüsün verdiği ekonomik etkinin Porsche'nin motor sporlarındaki geleceğine etki etmeyeceği düşüncesinde olduğunu belirtti.

"Motor sporları, Porsche'nin DNA'sının bir parçası ve her zaman da olmaya devam edecek." diyen Zurlinden ekledi: "Örnek vermek gerekirse, Le Mans 24 Saat yarışlarına bakarsanız, 1951'den beri gridde, fabrika destekli olarak veya müşteri destekli olarak bulunan tek üretici Porsche olmuştur. An itibariyle Porsche'nin motor sporlarından ayrılması üzerine endişelenmiyoruz. "