Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek

paylaşım
yorumlar
Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
30 Mar 2020 15:26

Porsche, spor araçları yarışının en yüksek kategorisi olacak olan LMDh prototip kategorisine katılımını, geri dönüş amacıyla gözden geçirecek.

Porsche'nin fabrika motor sporları patronu Pascal Zurlinden, şirketin yeni FIA WEC ve IMSA kurallarının, galibiyet için benzer araçlara sahip olacak olma üzerine çalışması üzerine kurallar ile ilgilendiklerini söyledi:

"Yönetim üyeniz Michael Steiner, bunun olup olamayacağı üzerine bir araştırma yapmamızı istedi. Porsche bu durumu ciddi bir şekilde inceliyor, ancak henüz bir karar verilmemiş durumda."

"Bugüne kadar kurallar açıklanmadı, sanırım Automobile Club de l'Ouest ve IMSA evden çalıştıkları için birkaç gün kadar gecikeceğiz."

IMSA'nın LMP-2 temelli DPi kategorisinden esinlenilmiş olan LMDh kategorisi hakkında daha çok bilgi, IMSA ve WEC'in ikili yarışı olan "Super Sebring" yarışında verilecekti. 

Koronavirüs krizinin büyümesi sebebiyle 1000 millik WEC yarışının iptal edilmesi ve 12 Saatlik IMSA yarışının ertelenmesi, ACO ve IMSA arasındaki önemli görüşmelerin, kural açıklaması ile beraber ertelenmesi gerektiği anlamına geliyor. 

IMSA patronu John Doonan, LMDh kurallarının biraz gecikeceğini söylerken bir ACO sözcüsü LMDh açıklaması ile ilgili belirli bir tarihin belirlenmediğini belirtti. 

Zurlinden, Porsche'nin beklendik bir WEC veya IMSA geri dönüşü hakkında bir tarih açıklamadı. 

Alman üretici, WEC'in LMP1 klasmanından 2017 senesinde çekilmişti ve Kuzey Amerika spor araçları serisinin en üst klasmanında en son 2005-2010 seneleri arasında, LMP2 RS Spyder projesi ile yarışmıştı. Porsche motoruna sahip Daytona Prototipleri ise Grand-Am serisinde 2011'e kadar yarıştılar. 

LMDh araçları 2021/22 sezonu itibariyle WEC'de, 2022 itibariyle de IMSA'da yarışmaya başlayabilecek. 

Zurlinden ise koronavirüsün verdiği ekonomik etkinin Porsche'nin motor sporlarındaki geleceğine etki etmeyeceği düşüncesinde olduğunu belirtti. 

"Motor sporları, Porsche'nin DNA'sının bir parçası ve her zaman da olmaya devam edecek." diyen Zurlinden ekledi: "Örnek vermek gerekirse, Le Mans 24 Saat yarışlarına bakarsanız, 1951'den beri gridde, fabrika destekli olarak veya müşteri destekli olarak bulunan tek üretici Porsche olmuştur. An itibariyle Porsche'nin motor sporlarından ayrılması üzerine endişelenmiyoruz. "

Sonraki haber
Le Mans 24 Saat kararı Nisan ayında verilecek

Önceki haber

Le Mans 24 Saat kararı Nisan ayında verilecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC , IMSA
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps

23 Nis - 25 Nis

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes’in solunum cihazlarının İngiltere’de kullanılmasına onay verildi

1s
2
Formula 1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

3
Formula 1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

4
Formula 1

Nostalji: 1994 F1 Sezonu

2s
5
Formula 1

Marko: "Solunum cihazı üretimine başladık"

Son Videolar

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti 03:05
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası 00:51
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti 02:33
WEC

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

Son Haberler

Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek
WEC

Porsche WEC/IMSA LMDh girişini gözden geçirecek

Le Mans 24 Saat kararı Nisan ayında verilecek
WEC

Le Mans 24 Saat kararı Nisan ayında verilecek

WEC Spa 6 Saat yarışı ertelendi
WEC

WEC Spa 6 Saat yarışı ertelendi

Sebring yarışının iptali ile beraber LMDh açıklaması kısa süreliğine ertelendi
IMSA

Sebring yarışının iptali ile beraber LMDh açıklaması kısa süreliğine ertelendi

Röportaj: WEC CEO'su Gerard Neveu ile Sebring yarışı ertelemesi hakkında
WEC

Röportaj: WEC CEO'su Gerard Neveu ile Sebring yarışı ertelemesi hakkında

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.