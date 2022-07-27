Maserati, yeni GT2 aracıyla spor otomobil yarışlarına dönüyor

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Maserati MC20 GT2, salı günü yapılan lansmanla resmen tanıtılırken, bu tanıtımın İtalyan üreticinin 2000'li yıllarda MC12 GT1 ile üç kez kazandığı Spa 24 Saat'ten hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekiciydi.

Yeni araç, gelecek yılki Avrupa GT2 Serisi'nin başlangıcına yetişecek şekilde müşterilere sunulacak ve geçen sezon başlatılan şampiyona için onaylanan yedinci model olacak.

Maserati bu hareketle Porsche, Audi ve Mercedes markalarıyla GT2 arenasına giriş yapan son üretici olacak.

İtalyan marka, yeni Gen3 araçlarının kullanılmaya başlanacağı 2022/23 sezonunun başından itibaren Formula E Dünya Şampiyonası'na giriş yapacağını da açıklamıştı.

Stellantis grubunun yanı sıra Peugeot'nun motor sporları patronu Jean-Marc Finot şunları söyledi: "Maserati Corse, MC20 GT2 sayesinde Formula E programı ile yol araçlarımız arasında mükemmel bir bağlantı sunuyor."

"Bu yeni adım, Maserati'nin geçmişini ve markanın motor sporlarındaki güvenilirliğini daha da doğruluyor."

"MC20 fantastik bir yol aracı. Tutkulu müşterilerimizin onunla yarışma fırsatı yakalayacak olmasından dolayı mutluyuz."

Maserati MC20 GT2 Photo by: Maserati Media Center

Şirket CEO'su Davide Grasso şunları ekledi: "Yarış her zaman Maserati'nin DNA'sının bir parçası olmuştur."

"Markamız şimdi hem GT2 Avrupa Serisi'nde hem de Formula E Dünya Şampiyonası'na girerek köklerine geri dönüş yapıyor."

GT2 aracı, Eylül 2020'de piyasaya sürülen yol aracındaki üç litrelik çift turbolu V6 motoru temel alacak.

Bu motor 630 beygir gücü üretiyor, ancak geliştirilmekte olan yarış versiyonunun sahip olacağı güç, büyük oranda BOP'a (Performans Dengesine) göre şekillenecek.

Araçta altı vitesli bir yarış şanzımanı yer alacak fakat şu an için aracın ne kadara satılacağı belirtilmedi.