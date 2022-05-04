Lamborghini yeni Huracan GT3 aracını tanıttı

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Lamborghini Huracan EVO2'nin tanıtımı bugün gerçekleşse de, ilk kez Audi R8 LMS GT3 EVO II'nin piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra kullanılmaya başlanacak.

Lamborghini Squadra Corse tarafından Sant'agata Bolognese'deki şirket merkezinde geliştirilen EVO2, Huracan Sto'nun tarzına dayanan yeni bir aerodinamik konsept içeriyor.

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Fotoğraf: Lamborghini S.p.A.

Lamborghini'nin yeni GT3 yarış aracını, bir önceki versiyondan ayıran temel özellik hava girişinin yanlar yerine tavana alınmış olması.

Yeni bir difüzör, gövde altı ve arka kanat tasarımı gibi özelliklere sahip olan yeni nesil Huracan, önemli bir yere basma gücü artışına sahip olacak.

Ayrıca aracın kaliperleri de dahil olmak üzere yenilenen fren sistemi, özellikle amatör sürücülerin aracı düşük yol tutuş şartlarında daha rahat kontrol edebilmesi amacıyla büyük oranda geliştirildi.

Aracın takla barı yapısı yeniden tasarlanırken, 2022 GT3 düzenlemelerini karşılamak amacıyla yeni karbon-kevlar yan darbe yapısı kullanıldı.

Lamborghini Squadra Corse'nin patronu Giorgio Sanna, "Yeni Huracan GT3 EVO2 sadece mevcut aracın evrimi değil. Lamborghini'nin motor sporları bölümü ile şirket arasındaki teknoloji transferini güçlendiren yeni bir proje."

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Fotoğraf: Lamborghini S.p.A.

"Yeni nesil Huracan iki zorlu görevle karşı karşıya kalacak: Birincisi altı sezonda 40'tan fazla uluslararası seride mutlu sona ulaşan önceki nesil Huracan GT3 kadar başarılı olduğunu kanıtlamalı. İkincisi, 2015'ten bu yana 500 Huracan yarış aracı satma hedefine ulaşılmasına yardımcı olarak ticari başarısını göstermeli." dedi.

Huracan EVO2'nin teslimatları, bu yılın ikinci yarısında başlayacak ve ilk yarışına da 2023 IMSA SportsCar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Daytona 24 Saat'te çıkacak.

Lamborghini, yeni aracın lasmanında Huracan GT3 EVO2'nin fiyatına dair herhangi bir fiyat açıklamadı.

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Fotoğraf: Lamborghini S.p.A.