Ferrari, yeni 296 GT3 aracını tanıttı

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GT World Challenge Europe şampiyonasının bu hafta sonu gerçekleştirilecek Spa 24 saat etabı öncesinde Ferrari, 2023 sezonundan itibaren 488 GT3 Evo'nun yerini alacak yeni müşteri aracının servis kolaylığı açısından ayrılabilir arka ve ön uçlara sahip olacağını açıkladı.

Ön ve arkadaki üstyapı bölümleri tek parça halinde çıkarılabilirken, aracın her iki ucu daha kolay servis imkanı için ayrılabilir alt plakaların üzerine inşa edilmiş durumda.

Ferrari GT tasarım şefi Ferdinando Cannizzo, "Formula 1'de ve prototip serilerinde işleri nasıl yaptıklarına baktık ve olup biteni kopyaladık."

"F1 takımıyla fikir ve konsept alışverişinde de bulunduk." dedi.

Cannizzo, 296 GT3'ün geliştirilmesi sırasında F1 operasyonu da dahil olmak üzere "Ferrari'deki tüm departmanlar" ile çok fazla etkileşim halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari

Aracın üzerinde çalışmayı daha kolay hale getirmenin, yeni otomobilin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında yol gösterici ilkelerden biri olduğunu açıklayan Cannizzo, "Bu, konsept aşamasından beri genel düşüncemizdi, çünkü montajı basitleştirmek ve pist operasyonunu çok daha kolay hale getirmek istedik."

"Ön veya arka üstyapıyı çıkardığınızda [her iki uçta] yalnızca bir elektrik konektörü var, araçta çok fazla kablo yok.

"Aracı piste çıkarmanın kolaylığı ve parçaları ne kadar hızlı değiştirebileceğiniz, performansın önemli bir parçası."

"Ön ve arka karoser saniyeler içinde değiştirilebilir, ancak gerçekten ne kadar hızlı olduğunu görmek için hala yapılması gereken bazı araştırmalar var." dedi.

296 GT3'ün tüm özellikleri, Nisan ayında Ferrari'nin Fiorano test pistinde yapılan lansmanda çekilen fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ortaya çıktı.

Ferrari 296 GT3 engine Photo by: Ferrari

Yeni yarış arabasının motoru, 2021'de piyasaya sürülen 296 GTB'nin mimarisini ve kapasitesini koruyor; bu, araçta 120 derecelik bir açıya sahip üç litrelik bir V6 çift turbo motor bulunduğu anlamına geliyor.

Ferrari'nin Attivita Sportive GT departmanının, geliştirme sürecinin başlangıcından itibaren programa dahil olduğunu söyleyen Cannizzo, "Yarış arabasının gereksinimlerine bakarak en başından beri onlarla çalıştık." dedi ve bunun da motorun geniş açılı konfigürasyonuna gitme kararında büyük bir rol oynadığını açıkladı.

Motor, aerodinamik verimlilik adına önden arkaya iki derece eğilmiş vaziyette.

Cannizzo, "İki derece kulağa pek hoş gelmiyor, ancak verimliliği artırmak ve arkada daha iyi sürüş yüksekliği hassasiyetine sahip olmak için difüzörün uygun şekilde şekillendirilmiş ve boyutlandırılmış olması yeterli." şeklinde açıkladı.

Aracın dingil mesafesi, 2022 GT2 kurallarında izin verildiği gibi, özellikle amatör sürücüler için daha kullanıcı dostu olmasına yardımcı olmak için yol versiyonuna göre 60 mm artırıldı.

Ayrıca araç, GT3'te izin verilmeyen hibrit sistemi ortadan kaldırdığı için yol otomobilinden farklı bir şanzıman kasasına sahip.

Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari

Yeni otomobil, yalnızca Attivita Sportive GT ile tasarlanan ilk Ferrari GT3; nitekim GT3 kurallarına göre inşa edilen önceki üç nesil Ferrari, başka bir firma olan Michelotto ile birlikte geliştirilmişti.

Fransız üretici ORECA, yeni proje için Ferrari'nin GT3'ünün montajını Michelotto'dan devraldı.

İlk 296 GT3, 8000 km bir test mesafesi tamamladı ve müşterilere teslimatlar, bu yılın sonunda, 2023 IMSA SportsCar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Ocak ayındaki Daytona 24 Saat'teki ilk yarışından önce başlayacak.

Yeni otomobil için herhangi bir fiyat açıklanmadı ancak Ferrari, 488 GT3 Evo'da önemli bir artış olmayacağına söz verdi.

Ferrari'nin politikası, yarış arabalarının fiyatlarını yayınlamak değil, ancak 488'in 500.000 $ daha az vergi masrafı çıkartacağına inanılıyor.

Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari