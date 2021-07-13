Motorsport Network, Münih'deki IAA MOBILITY'nin resmi motor sporları ortağı oldu

Münih, 13 Temmuz 2021: Motor sporları ve otomotiv sektörünün lider medya kuruluşlarından olan Motorsport Network, 7-12 Eylül tarihlerinde Münih'te gerçekleşecek olan yeni IAA Mobility şovunun resmi motor sporları ortağı oldu.

IAA MOBILITY'nin Münih'teki yeni konumuyla, ticaret fuarından hibrit bir mobilite platformuna yeni temeller atmaya teşvik edildi. Bu konsept sayesinde, etkinlik, paneller, konferanslar ve katılıma açık için sunumlarla birlikte ticaret fuarına dönüşecek ve böylece, müşterilerin bu etkinliğe katılmaları için daha fazla değer ve neden olacaktır. Bu yeni paneller ve forumlar, yarışlarda mobilite ve sürdürülebilirlik gibi konularda yoğunlaşmanın yanında, otomobiller, motosikletler ve genel olarak motor sporları gibi konuları da kapsayacak.

Motorsport Network becomes the official motorsport partner of the IAA Mobility in Munich 1 / 4 Motorsport Network becomes the official motorsport partner of the IAA Mobility in Munich 2 / 4 Motorsport Network becomes the official motorsport partner of the IAA Mobility in Munich 3 / 4 Motorsport Network becomes the official motorsport partner of the IAA Mobility in Munich 4 / 4

Bu yenilikçi format aynı zamanda her ay dünya çapında 60 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan mecralar olan Motorsport-Total.com, motorsport.com, insideevs.com ve motor1.com'un içeriklerine de yansıtılacak. Motorsport Network ve IAA MOBILITY arasındaki ortaklık sayesinde, Motorsport Network'ün internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve şov öncesinde ve şov boyunca sırasında kullanılmak üzere hazırlanan kapsamlı bir iletişim paketi de bulunacak.

Ticari kitlenin yanı sıra IAA MOBILITY de bütün etkinlik boyunca ziyaretçilere açık olacak. Motorsport Network, IAA'da (B2B alanındaki sergi bölümünde ve B2C alanındaki Odeonsplatz'da bulunmak üzere) iki stantla birlikte yer alacak ve marka ile iletişim kurulması fırsatını sunacak.

Motorsport Network CEO'su Oliver Ciesla ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Aynı zamanda Almanya ofisimizin de bulunduğu Münih'te, IAA MOBILITY ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Yeni 'Açık Alan' konsepti, Münih'teki en güzel meydanların çoğunda yer alan sahnelere ve forumlara sahip olma fikri, bizi zaten en başından beri ikna etmişti. Tekrar yüz yüze görüşebilmek hem endüstri için hem de tüm otomobil ve motor sporları taraftarları için harika bir fırsat olacak."

Motorsport Network hakkında:

Her ay 60 milyondan fazla adanmış kullanıcı; satın almak, öğrenmek, eğlenmek veya sadece araba ve yarış tutkularını beslemek için bir Motorsport Network dijital mülkünü ziyaret ediyor.

Yarış ve Otomotiv endüstrilerinin kalbinde oturuyoruz ve müşterilerimize alanında yetkin isimler tarafından fikir aktarımında bulunmanın yanı sıra benzersiz deneyimler de sağlıyoruz. Müşterileri; haberleri ve bilgileri, etkinlikleri, biletleri, oyunları ve e-sporları içeren bir yolculuğa çıkarıyoruz, bu nedenle deneyimlerine değer katmak için bir medya ağı olmamızdan yararlanıyoruz. Sürekli test etmek, öğrenmek ve iyileştirmek için şirket içi teknolojimizi ve modern veri araçlarımızı kullanıyoruz. Süreçlerimiz, içerik oluşturma ve ürünlerimiz, izleyicilerimize daha iyi hizmet vermek için sürekli olarak gelişmektedir.

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