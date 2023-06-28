GMF Capital, Motorsport Network Media LLC'yi satın aldı!

NEW YORK, 28 Haziran 2023 - Gary Fegel'in aile şirketi ve önde gelen özel yatırım şirketi olan GMF Capital (GMF), bugün otomotiv ve motor sporları dünyasının küresel dijital medya platformu olan Motorsport Network Media LLC'yi (MSNM) açıklanmayan bir tutar karşılığında satın aldığını duyurdu. GMF Capital'in yan kuruluşu olan GMF Media, satın alma şartları gereği MSNM'nin çoğunluk hissesini satın aldı ve kalan azınlık hisseyi de daha sonra satın alma seçeneğine sahip olacak. Bugün itibariyle satın alma işlemi tamamlandı.

Aylık 40 milyondan fazla kullanıcısı ve 15 milyondan fazla takipçisinin yer aldığı aktif bir sosyal medya topluluğuna sahip olan MSNM, dünyanın en büyük bağımsız otomotiv, motor sporları ve otomotiv medya platformu olarak öne çıkıyor. GMF'nin sahip olduğu yaklaşık 50 önemli dijital motor sporları ve otomotiv mülkleri arasında Motorsport.com, Autosport, Motorsport-Total ve GPOne gibi yarış markalarının yanı sıra Motor1.com ve InsideEVs.com gibi otomotiv endüstrisi markası da yer alıyor. Anlaşma ayrıca Motorsport Network'ün canlı yayın ve video platformu olan Motorsport.tv ve motor sporları dünyasının önde gelen yıllık ödül töreni Autosport Ödülleri'ni de içeriyor.

GMF Capital'in kurucusu ve yöneticisi Gary Fegel, "Motorsport Network Media'nın, otomobil ve motor sporlarının, özellikle Formula 1'in ABD'de ve uluslararası arenada artan popülaritesi sayesinde büyümeye önemli oranda hazır olan etkileyici birinci sınıf medya portföyünü satın almaktan mutluluk duyuyoruz."

"Markaların motor sporları ve otomotiv endüstrisindeki lider konumlarından yararlanarak şirketi tutkulu taraftarların merkezine taşıyacağız."

"Bu satın alma işlemi, çalışanlarımızın, reklamverenlerin, ortaklarımızın ve dünya genelinde on milyonlarca kullanıcının faydalanabileceği agresif büyüme fırsatlarını takip etmemizi sağlayacak." dedi.

Bu satın alma işlemi, GMF Capital'in spor, otomobil ve medya kategorisindeki ilk adımı olacak. GMF Capital, kurulduğu 2013 yılından bu yana ağırlıklı olarak özel sermaye, gayrimenkul ve alternatif yatırımlara 5,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Motorsport Network Yönetim Kurulu Başkanı James Allen, "Bugünkü duyuru, Motorsport Network ve sektördeki öncü medya işimiz için heyecan verici bir sonraki adımı temsil ediyor."

"Yıllar içerisinde medya varlıklarımıza büyük ilgi vardı ancak GMF Capital ile, bizim oluşturduğumuz değeri gerçekten takdir eden ve geleceğe yönelik vizyonumuzu paylaşan bir alıcı bulduk."

"Medya franchise'ımız hâlâ gücünü koruyor ve GMF Capital'in önderliğinde büyümeye devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

GMF Capital Hakkında

GMF Capital 2023 yılında Gary Fegel tarafından kendisi, ailesi ve benzer düşünen yatırımcılar adına sermaye yatırımı yapmak üzere bir aile ofisi olarak kuruldu. Şu anda New York ve İsviçre'de ofisi bulunan GMF Capital, özellikle özel sermaye, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar alanında 5,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Fegel, GMF Capital'i kurmadan önce dünyanın en büyük emtia ticareti ve madencilik şirketlerinden biri olan Glencore Plc'de Kıdemli Ortak görevini üstlendi.

GMF Capital hakkında daha fazla bilgi için www.gmfcapital.com adresini ziyaret edebilirsiniz.