Ferrari tarihine ışık tutan fotoğraf kitabı satışa sunuldu

Dünyanın en büyük motor sporları ve otomotiv görselleri koleksiyonu olan Motorsport Images, bugün Ferrari'nin tarihindeki birçok önemli ismin görsellerini içeren yeni bir kitap yayınladı.

Ferrari: From Inside and Outside, iki efsanevi Formula 1 fotoğrafçısı Rainer Schlegelmilch ve Ercole Colombo'nun ilk kez birlikte çalışmasına sahne olmakta.

Kitapta başta Piero Ferrari, Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri ve şu anda Formula 1'in CEO'su olan Stefano Domenicali gibi Ferrari tarihinin önemli şahıslarının bölümleri de yer alıyor.

Ayrıca ünlü İtalyan gazeteci ve Ferrari gözlemcisi Leo Turrini'nin Ferrari'nin 2000'li yıllardaki en başarılı dönemine ilişkin bir bölümü de bulunmakta.

Stefan Johansson, Ferrari Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Kitap, Ferrari'nin iç dünyası ile takımın dışarıdan algılanışı arasındaki farka yeni bir bakış açısı getirmekte. Ayrıca, kişiliği ve vizyonuyla dünya çapında on milyonlarca insanın hayranlık beslediği bir marka yaratan Enzo Ferrari efsanesini de araştırıyor.

Ferrari efsanesi, kariyerleri 1960'larda başlayıp 2010'lara kadar devam eden usta fotoğrafçılar Schlegelmilch ve Colombo tarafından bu kitabın sayfalarında çarpıcı bir şekilde resmedilmiştir. Kitap, Motorsport Network'ün bir parçası olan Motorsport Images tarafından ACC Art Books, Rizzoli Lizard ve Iconic Images işbirliğiyle hazırlandı.

Rainer Schelgelmilch fotoğrafçıların fotoğrafçısı unvanını hak eden birisi; kendisi başka hiçbir fotoğrafçının yapamadığı şekilde sürücülerin yüzlerindeki ifadeleri yakalayan meraklı bir zihne sahip bir sanatçı ve F1'in hızını ve rengini yakalamak için tekniklere öncülük eden bir yenilikçidir.

Henri Cartier-Bresson, Robert Capa ve Magnum gibi isimler tarafından 20. yüzyılda popüler hale getirilen röportaj fotoğrafçılığından esinlenen Schlegelmilch, F1'e dışarıdan bakarak başarılı bir kariyer edindi.

John Surtees, Ferrari 158, Richie Ginther, BRM P261 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ercole Colombo en iyi kaynaklardan biri olarak nam salmış bir isim. İnsanlarla bağlantı kurma becerisi kamera kullanma becerisiyle yarışan Ercole, kısa sürede Enzo Ferrari'nin güvenini kazandı ve onun fotoğrafçısı oldu. Commendatore ile ve Gilles Villeneuve, Niki Lauda ve Michael Schumacher gibi ikonik Ferrari pilotlarıyla birçok samimi anı yakalamak için takımdaydı.

Kitabın editörlüğünü, Michael Schumacher'in biyografisi "The Edge of Greatness" da dahil olmak üzere iki kitap yazan James Allen üstleniyor. Kendisi Nigel Mansell'in 1995 tarihli otobiyografisi "The People's Champion"'a da imza atmış bir isim.

Kitap hakkında Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari, "Ercole Colombo ile sadece Formula 1'de değil, Ferrari ile bağlantılı diğer etkinliklerde de birçok kez tanışma fırsatım oldu. O her zaman oradaydı."

"Ercole harika bir fotoğrafçı ve her zaman harika bir iş çıkardı. Görüntüleri ve arşivi motor yarışları tarihinin bir parçası olarak kalacaktır."

"Rainer Schlegelmilch de büyük bir profesyonel. Özellikle siyah beyaz eski fotoğrafları çok seviyorum çünkü gençken Modena'daki Autodromo'da fotoğraf çekerdim. Siyah-beyaz görüntüler size sanatsal bir his veriyor. Siyah-beyaz resimleri seviyorum." dedi.

Michele Alboreto, Ferrari Photo by: Ercole Colombo

Ferrari'nin eski Başkanı Luca di Montezemolo şunları söyledi: "Ercole ve Rainer Formula 1'de uzun zaman geçirdiler. Onları hem profesyonel hem de insani açıdan seviyorum. Profesyonel açıdan da modern Formula 1 tarihinde önemli bir rolleri ve önemli bir konumları olduğunu düşünüyorum."

Ferrari tarihinin en başarılı takım patronu Jean Todt, "Ferrari'nin içi ve dışı arasındaki farkı algılamam yıllar sürdü. Takıma ilk geldiğimde insanlar bana güvenmiyordu çünkü Fransızdım; F1'de hiç deneyimim yoktu, bu yüzden 'Tamam, bir ya da iki yıllığına geliyor, biraz para kazanıp gidecek' diye düşündüler. Ancak yıllar geçtikçe odaklandığımı fark ettiler çünkü gece gündüz takımla birlikte fabrikadaydım ve gerçekten çabalıyordum."

"Beni kovmaları için baskı yapanlar oldu, ancak Michael 1996'da işe aramıza katıldığında işleri ne kadar iyi yaptığımı fark etti. Haziran ayı civarında, benim kovulacağıma dair spekülasyonlar yapılırken Michael, 'Jean ayrılırsa ben de ayrılırım' dedi. Tabii ki bu herkesi şok etti, bu yüzden 'Tamam, onu kovmayacağız' dediler." ifadelerini kullandı.

Stefano Domenicali ise "Ne zaman fabrikada kutlanacak bir olay ya da paylaşılacak bir an olsa, bu sadece yarış ekibiyle değil, aynı zamanda GT tarafında şirketin diğer tarafıyla da yaşanır, çünkü Ferrari tek bir şirkettir ve bu tür şeyleri paylaşmak çok önemlidir. Birçok kişi Ferrari'nin sadece F1 markası altında dünya çapında tanınan bir takım olarak görüldüğünü hissediyor. Şirket bu sorumluluğu ciddiye alıyor - tüm dünyada İtalyan endüstrisi için bir model olarak görülmek."

"Ferrari'de geçirdiğim süre boyunca öğrendiğim hemen her şey bugün F1 CEO'su olarak çalışma şeklimi şekillendirdi. Bu benim için çok önemliydi, o dönemde bana ilham veren Ferrari'deki insanlara minnettarım." dedi.

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Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Photo by: Ercole Colombo