Motosport Games, resmi IndyCar oyununu üretmek için anlaşma imzaladı

Öncü oyun üreticisi, paylaşımcısı ve e-spor ekosistemleri sağlayıcısı Motorsport Games, bugün oyun ve e-spor lisansları dallarına girdiğini açıkladı.

Bu lisansın alınma amacı resmi IndyCar e-spor etkinlikleri yaratmak adına özel bir partnerliğin oluşturulmasıydı. Serinin ilk resmi oyununun 2023 yılında Xbox, PlayStation ve PC için satışa sunulması bekleniyor. Bu partnerlik bu seneden itibaren başlayacak bir e-spor anlaşmasını da içinde barındıracak. IndyCar pilotlarının içinde bulunacağı e-spor yarışmalarının tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Motorsport Games'in CEO'su Dmitry Kozko, "Motorsport Games ve IndyCar, taraftarların uzun süredir beklediği bir oyun tecrübesini taraftarlara sağlayabilmekten ötürü çok heyecanlı. 10 yıllar boyunca dünya klası yarışların ardından, video oyunun çıkmasını daha çok hak eden bir seri düşünemedik. IndyCar, motor sporları meraklılarına otantik tecrübeler yaşatma konusundaki isteğimizi bizimle paylaşıyor. Taraftarlar,

Penske Entertainment'ın başkanı ve CEO'su Mark Miles ise şunları söyledi: "Motorsport Games'le anlaştığımız partnerliğimiz, IndyCar'ın sert rekabetini, kaliteli motor sporları içeriklerine aç olan global oyun kitlesine getirecek."

"Gridimizdeki yetenek ve derinlik gibi, IndyCar dünyası da hızlı bir şekilde büyüyor ve genişliyor. Motorsport Games, endüstrisinde lider bir marka ve taraftarlarımızın 2023'te yayınlanacak bu oyunun çıkış tarihini takvimlerinde işaretleyeceklerini biliyoruz."

Motorsport Games'in IndyCar'la yapmış olduğu anlaşma motor sporları ve oyun taraftarları tarafından çokça süredir beklenen yeni bir franchise yaratacak. IndyCar'ın cesur ve cüretkar stili markanın ismini büyütmek için yaratılacak bir franchise için mükemmel olacak.

Kuzey Amerika'nın ilk açık tekerlek serisinin ismi daha çok tanınmaya başlıyor ve genç yıldızlardan oluşan kadrosu da büyümekte. Bu gözü pek atletler, oldukça meydan okuyucu, farklı oval pistlerde, yollarda ve caddelerde yarışıyor.

Arrow McLaren SP pilotu Pato O'Ward, yeni oyun hakkında, "Bu yeni video oyununun NTT IndyCar serisini taraftarlarımızı evine getireceğinden dolayı çok heyecanlıyım. Bu, taraftarların seriye daha da çok bağlanabilmesi için mükemmel bir fırsat. Bizi televizyonda izlemelerinin ardından, hafta sonlarında da bizi seçerek favori pistlerinde istediği zaman oynayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında daha çok bilgi alabilmek için https://indycargame.com/ 'u ziyaret edebilirsiniz.