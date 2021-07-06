ROC İsveç etkinliği, karlı bir yarış yapılabilmesi için Şubat ayında gerçekleştirilecek

ROC, geçen sene İsveç'in kuzey kutup dairesine yakın bölümlerine giderek donuk Baltık Denizinin üstündeki buzda yarışacağını ve kar temalı bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı.

Salı günü organizatörler, Pite Havsbad dinlenme tesisinde yer alacak etkinliğin, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceğini doğruladı. Etkinlik sınırlı sayıda izleyicilere açık olacak.

3000 kişilik ilk biletler İsveç devletinin KOVID-19 sınırlamalarına uygun bir biçimde satışa sunuldu. Diğer biletlerin satışa satılıp satılmayacağı ülkedeki pandemi durumunun gidişatına bağlı olarak önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Etkinliğin gerçekleştirileceği Pite Havsbad dinlenme tesisinin sahibi Tobias Lindfors, konu hakkında şunları söyledi: "İsveç Halk Sağlığı Ajansı'nın son KOVID-19 sınırlamalarının ardından, 3000 bileti satışa sunarak başlayacağız."

"İsveç'in kuzeyinde yer alacak böylesine büyük, uluslararası bir etkinlik için biletlerin uzun bir süre önceden satışta olduğundan emin olmak önemli."

ROC ayrıca DTM ve WRX şampiyonu Mattias Esktrom'un da etkinliğe geri duyacağını duyurdu.

Şu an Extreme E'nin Abt Cupra XE takımında yarışan Ekstrom; 2006, 2007 ve 2009 yıllarında kazandığı etkinliğe geri dönecek.

Ekstrom'a Johan Kristofferson, Petter ve Oliver Solberg, Tom Kristensen, Travis Pastrana gibi isimler katılacak.

Etkinliğe katılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Konu hakkında konuşan Ekstrom, şu ifadeleri kullandı: "ROC'daki galibiyetlerim, kariyerimin en büyük anlarından birkaçıydı. ROC'ın ilk defa İsveç'e gidiyor olması ve ilk defa kar ve buz üzerinde yarışması benim için özel."

"[Donmuş bir] Gölde sürebilmek için farklı sürücü antrenmanları yapmam gerekecek çünkü bu, asfaltta sürmekten farklı sürüş teknikleri gerektiriyor."

ROC, Gran Canaria'daki ilk dönemlerini andıran bir şekilde off-road formatına dönmesinin ardından, İsveç'teki ilk etkinliğini daha sürdürülebilir yapacak. ROC, bu etkinlikte biyoyakıtlar kullanacak ve elektrikli araçlarla da yarışılacak.

Etkinlikte elektrikli FIA RX2e araçları ve Porsche'un yeni 718 Cayman GT4 Clubsport aracı da bulunacak.

ROC başkanı Fredrik Johnsson, "Bu yıl, ROC için büyük bir yıl. Daha çok egzotik konuma gidiyoruz ve karbon emisyonsuz operasyonlar yapıyoruz. Bu yeni meydan okumayı aşmamızda bize yardımcı olmak isteyen ekipman partnerlerimiz olması güzel."

"Pite Havsbad, Gran Canaria'daki yıllarımızı temsil ediyor. Donmuş bir gölde yarışmak, ROC'un son 15 senedir yarıştığı büyük stadyumlardan büyük bir farklılık göstermiş olacak." dedi.

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