MotoGP ve Motorsport Network, tarihin en büyük taraftar anketinin sonuçlarını duyurdu

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Dorna Sports S. L ve Motorsport Network, bugün gerçekleşen bir basın toplantısında 2022 Küresel MotoGP Taraftar Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Haziran ayında başlayan, MotoGP himayesinde gerçekleştirilen, Motorsport Network tarafından kontrol edilen ve Nielsen Sports tarafından analizleri tamamlanan anket, 179 ülkeden toplam 109.676 taraftarın katılımıyla "MotoGP tarafından düzenlenen en kapsamlı anket" rekorunu kırmayı başardı.

Sonuçlar MotoGP'nin oldukça sadık bir taraftar kitlesine sahip olduğunu gösteriyor: ankete katılanların %82'si sporu altı yıldır takip ettiklerini, daha da fazlası her sene en az 15 yarış izlediklerini söylüyor. Ankete harcanan toplam süre 27.300 saat, bu da her taraftarın anket için yaklaşık 15 dakika ayırdıklarını ortaya koymakta.

Anket ayrıca kadın taraftarların da seriye ilgi göstermeye başladığını gösteriyor; son 5 yılda seriyi takip etmeye başlayanların üçte biri kadınlardan oluşmakta. Kadın taraftarların yaş grubu anlamında erkeklerden daha genç olduğunu görüyoruz; kadınların %56'sı, erkeklerin %40'ı 16-34 yaş grubunda. Buna rağmen taraftarların %66'sı sporun daha çok taraftar çekmesi gerektiğini düşünüyor.

Carmelo Ezpeleta, CEO of Dorna Sports: "Motorsport Network ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Küresel MotoGP Taraftar Anketi, 179 ülkeden 109.000'den fazla taraftarın zaman ayırmasıyla isminin hakkını verdi, bu denli büyük bir katılımdan ve aldığımız cevaplardan daha fazla gurur duyamazdık. Dünya çapında gerçekten tutkulu bir hayran kitlemiz var. Basitçe söylemek gerekirse, biz sorduk ve hayranlarımız da cevap verdi.

Taraftarlarımızın yarışlarımıza bu kadar olumlu yaklaştığını görmekten ve kendilerinin 2027'de sıfır karbon yakıtlı yeni küresel çağımızın başlaması gibi halihazırda yürüttüğümüz önemli girişimleri desteklemelerinden ötürü de gururluyuz. Ayrıca giderek artan ve spora bağlı hisseden kadın hayran kitlesi gibi önemli demografik gruplardan böylesine kararlı bir ilgi görmekten mutluluk duyuyoruz. Road to MotoGP programı ile pistte ve sporu dünya çapında tüm izleyiciler ve ülkeler arasında büyütme misyonumuzu sürdürürken pist dışında da sporumuzun kapılarını olabildiğince açmayı hedefliyoruz.

"Sonuçlar ciddi bir potansiyele sahip olduğumuzu gösterdiği ve sporu daha da büyütmeyi amaçlarken sonraki adımlarımızı belirlemek için kullanabileceğimiz hedefler verdiği için özellikle mutluyuz. Öğrendiğimiz her şey ileride alacağımız kararlar için çok değerli olacaktır."

"Yanıtlarda İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya ve ABD başı çekiyor. Avrupalı izleyiciler toplam kitlemizin %65'ini oluştururken, %19'u Asya'dan ve %13'ü Amerika'dan oluşuyor. MotoGP özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde çok sadık bir izleyici kitlesine sahiptir; burada taraftarların %65'inden fazlası 10 yıldan uzun bir süredir, %80'inden fazlası ise altı yıl veya daha uzun bir süredir bu sporu takip etmektedir."

"Son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, tüm taraftarların %21,8'i tarafından en popüler MotoGP™ sürücüsü seçildi. Fransız sürücü tüm taraftarların neredeyse yarısının (%49) en sevdiği üç isim arasında yer alırken, kadın taraftarlar arasında bu oran %56'ya yükseldi. Kadın taraftarlar ve 16-34 yaş aralığındakiler arasında en yüksek desteği de kendisi alıyor."

"Marc Marquez en popüler ikinci sürücü oldu. Tüm katılımcıların yalnızca %32'si için ilk üçte yer almasına rağmen, bu taraftarların yüksek bir yüzdesi onu açık ara favorileri olarak gösteriyor. Dünya genelinde ise tüm taraftarların %19,8'i tarafından en popüler sürücü olarak görülüyor. Quartararo gibi kendisi de kadın taraftarlar arasında daha güçlü bir desteğe sahip ve 24-35 yaş arası taraftarlar arasında en üst sırada yer alıyor."

"İtalyan Francesco Bagnaia dünya çapındaki hayranlar arasında popülerlik açısından üçüncü sırada yer alırken, Avustralyalı Jack Miller dördüncü sırada yer alıyor. Bagnaia tüm katılımcıların %11'inin favorisi ve İtalya'nın en popüler sürücüsü. Diğer serilerle karşılaştırıldığında dikkat çeken nokta, MotoGP hayranlarının büyük oranda spora öncelik vermesi ve %75'inden fazlasının tek bir sürücüden ziyade birçok takım ve sürücüyü desteklemesidir."

Monster Energy Yamaha MotoGP™ ve Ducati Lenovo Team, aralarındaki %1,4'lük küçük bir farkla da olsa, taraftarların en sevdiği takımlar olarak seçildi. Repsol Honda üçüncü en popüler markaydı ve kadın katılımcılar arasında en çok tercih edilen markaydı."

"Taraftarlar ankette MotoGP'nin en önemli beş marka özelliğini de belirledi: Heyecan verici, Rekabetçi, Eğlenceli, Dünya seviyesinde ve Öngörülemez. Taraftarların %94'ü bu sporun heyecan verici yarışlar sunduğunu, %79'u dünyanın en heyecan verici yarışı olduğunu ve %71'i öncü teknolojiye sahip olduğunu söyledi."

James Allen, Motorsport Network Başkanı: "Bu ölçekte bir MotoGP™ taraftar anketi daha önce hiç yapılmadı ve yakın zamanda Formula 1 ve INDYCAR için gerçekleştirdiğimiz son derece başarılı küresel anketlerin ardından bu devasa projede çalışmak gerçekten büyüleyici oldu. MotoGP dünyanın en büyük motosiklet yarışı şampiyonası ve çocukken Silverstone'da Barry Sheene ve Kenny Roberts'ın mücadelesini izlemeye gittiğimden beri bu şampiyonayı çok seviyorum. Seri, kadın hayranlar arasında ve dünyanın yeni bölgelerinde büyüyen özel bir izleyici kitlesiyle birlikte birçok güçlü temele sahip. Motor sporlarının bu en heyecan verici ve öngörülemez disiplinine yeni kitleler kazandırmak için sporun önünde büyük bir fırsat olduğu açıktır."

Diğer önemli bulgular

MotoGP hayranlarının %40'ından fazlası son beş yıl içinde canlı bir yarışa katılmış, %24'ü yurtdışında düzenlenen bir yarışta yer almak için seyahat etmiştir. Tüm MotoGP hayranlarının %60'ından fazlası Mugello'daki İtalya GP'sinin takvim için kritik olduğunu düşünerek bu yarışı hayranlar arasında en üst sıraya yerleştirdi; Assen (%48) ve Phillip Island (%37) da yüksek puan alan diğer pistler oldular. Yarışlara en aktif katılım gösteren kitle Hollandalılar; burada yaşayan taraftarların neredeyse dörtte üçü (%73) son beş yıl içinde bir yarışa katıldı. Tüm taraftarların yaklaşık dörtte üçü (%74) MotoGP'nin bir sezonda 19'dan fazla yarışa ev sahipliği yapması gerektiğine inanıyor.

Anket ayrıca medya platformlarını ve taraftarların sporu nasıl tükettiklerini de derinlemesine inceledi. Dünya genelinde MotoGP taraftarlarının %82'sinden fazlası her yıl 15 veya daha fazla yarış izliyor, taraftarların %90'ı yarışları izlemek için platform olarak televizyon kullanmayı tercih ediyor ve taraftarların %60'ından fazlası yarış hafta sonu boyunca televizyon başında oluyor.

Resmi MotoGP uygulamasının taraftarlar tarafından kullanımı dünya genelinde %41 gibi yüksek bir orana sahipken, Amerika kıtasında bu oran %57'ye yükseliyor. Yarış hafta sonu dışında, sosyal medya ve özel motor sporları web siteleri bilgi için en çok kullanılan platformlar haline geliyor. Yarış hafta sonu boyunca, Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformu; özellikle kadın hayranlar ve 16-24 yaş arası kişiler arasında yüksek (%75+) kullanım oranına sahip.

Sportif format ve gelecekteki olası değişiklikler açısından, taraftarlar daha az rekabetçi üreticilerin performansını dengelemek için kuralların getirilmesini onaylıyor, (+%60 net onay), özellikle de genç taraftarlar (16-34) güçlü bir şekilde bu fikri destekliyor. Sürdürülebilir yakıtların kullanılmaya başlanması MotoGP™ için olumlu bir adım olarak görülüyor (+%46 net destek) ve kadın katılımcılar ile 16-34 yaş arası genç taraftarlar arasında güçlü bir destek görüyor. Yarış süresine gelince, taraftarların %85'i yarışların 40 dakika ile 1 saat arasında sürmesini istiyor; %70'i ise 40-50 dakikalık bir yarış mesafesini tercih ediyor -MotoGP yarışlarının mevcut uzunluğu bu.

Anket sonuçlarının tamamı

Anketin tamamı için PDF bu adresten indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

Fran Wyld, Dorna Sports - franceswyld@dorna.com

Ravi Pankhania, Motorsport Network - ravi.pankhania@motorsport.com