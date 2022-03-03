Motorsport Avustralya da Rus lisanslı sürücülere yasak getirmeyi düşünüyor

Haberi dinle

Motorsport.com, Avustralya'nın motor sporları federasyonunun, çarşamba günü Motorsport UK tarafından Rus lisanslı sürücülere yönelik getirilen yasağın aynısını uygulamayı düşündüğünü öğrendi.

FIA, Salı günü Dünya Motor Sporları Konseyi'nin kararıyla Rus sürücülerin tarafsız bayrakla yarışmasına izin vermişti. Ancak İngiltere'nin motor sporları federasyonu, bu karara uymadı ve Rus lisanslı sürücülerin, ülkedeki motor sporları etkinliklerinde yer alamayacağını duyurdu. Kısacası Rus lisansı olan herhangi bir pilot, İngiltere'de yarışamayacak.

Motorsport Avustralya sözcüsü, Motorsport.com'un talebi üzerine, "Konu federal yetkililer ve Avustralya Grand Prix Corporation tarafından istişare ediliyor." dedi.

Eğer Avustralya da böyle bir yasak getirmeyi tercih ederse, Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin önümüzdeki ay yapılacak Avustralya Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Takım, Mazepin'le ilgili kararını henüz resmi olarak açıklamadı.