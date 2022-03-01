Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ukrayna Federasyonu, Rusya'nın uluslararası turnuvalardan yasaklanmasını istiyor
GENEL / Motorsport.com duyurusu Motorsport.com haberler

DuPont Registry, stratejik bir yatırımı garantiledi

Victor M. Gómez III, DuPont Registry'e önemli bir yatırım yaptı.

DuPont Registry, stratejik bir yatırımı garantiledi
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Haberi dinle

Miami, FLORIDA – 23 Şubat, 2022: Bir Motorsport Network şirketi olan duPont Publishing, (“duPont Registry”), bugün yaptığı açıklamada, Amerika'nın en büyük lüks otomobil bayi ağlarından biri olan Gómez Hermanos Kennedy LLC'nin kurucusu Victor M. Gómez ile bir yatırım anlaşması yaptığını duyurdu.

Victor M. Gómez III şöyle dedi: "duPont Registry'yi on yıllardır takip ediyorum ve lüks otomobil pazarında daha iyi veya daha büyük bir isim yok. Motorsport Network'ün teknik yetenekleri, global kapsamı ve aylık yaklaşık 62 milyon aktif kullanıcısı ile birlikte, bu işi bir sonraki seviyeye taşıyacağımızdan eminim."

duPont Registry, 36 yılı aşkın bir süredir, varlıklı alıcıları üst düzey egzotik otomobiller ve lüks markalarla buluşturmaya kendini adamış bir liderdir. Bu yatırım ile, Motorsport Network, duPont Registry'nin ultra lüks otomotiv pazarındaki lider konumunu daha da büyütecek ve varlıklı tüketicilere olağanüstü bir deneyim sunacak. duPont Registry, lüks, klasik ve egzotik otomobil pazarları ve dijital perakendeciliğinin hızlanmasıyla, endüstrinin dijitale dönüşümüne öncülük etmeye hazırlanıyor.

duPont Registry, Motorsport Network’ün Driven Lifestyle departmanında yer alıyor ve dünyanın lüks ve klasik otomotiv yaşam tarzını tek bir ekosistem, kültür, topluluk ve ticarette bir araya getiriyor. Motorsport Network'ün Driven Lifestyle departmanı, Canossa Events'i de içeriyor. Canossa Events'in bir parçası olan Cavallino, Annual Palm Beach Cavallino Classic gibi üst düzey otomotiv koleksiyoncuları ve hayranları için önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Driven Lifestyle aynı zamanda önde gelen bir global sosyal platform olan FerrariChat'i de kapsıyor. Ferrari Chat, yaklaşık 200 bin üye ile ve 20 yılı aşkın deneyimiyle, Ferrari sahipleri ve meraklıları için en önde gelen bir platformdur.

duPont Registry CEO'su Will Chapman şöyle dedi: “Gómez Ailesini ortaklarımız olarak sunmak, bu endüstrinin büyüme potansiyelinin bir kanıtıdır. Ultra lüks ve egzotik otomobil alanındaki geniş bilgileri, itibarları ve varlıklı otomotiv tüketicisine ilişkin anlayışları, yeni ürünler, hizmetler ve deneyimler geliştirmemize değer katacaktır.”

Motorsport Network CEO'su Oliver Ciesla: “Faaliyetlerini Motorsport Network'ün gelişmiş dijital platformuna entegre ederek ve uluslararası olarak genişleterek Driven Lifestyle departmanımızın hızla büyümesi için büyük bir potansiyel görüyoruz. Victor'un deneyimi ve desteği, süper otomobil satmak ve satın almak için online bir pazar oluşturma planlarımızı hızlandıracak. İşbirliğimizi dört gözle bekliyorum. Motorsport Network'e hoş geldiniz."

Daha fazla bilgi için: James Allen, jallen@motorsport.com

paylaşım
yorumlar
Ukrayna Federasyonu, Rusya'nın uluslararası turnuvalardan yasaklanmasını istiyor
Önceki haber

Ukrayna Federasyonu, Rusya'nın uluslararası turnuvalardan yasaklanmasını istiyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Motorsport Network
INDYCAR ve Motorsport Network yeni bir iş birliğine imza attı Motorsport.com duyurusu
GENEL

INDYCAR ve Motorsport Network yeni bir iş birliğine imza attı

Autosport Ödülleri motor sporlarının en iyilerini kutluyor Motorsport.com duyurusu
GENEL

Autosport Ödülleri motor sporlarının en iyilerini kutluyor

Global IndyCar Taraftar Anketine katılmak için son şans
IndyCar

Global IndyCar Taraftar Anketine katılmak için son şans

Son Haberler

DuPont Registry, stratejik bir yatırımı garantiledi
GENEL GENEL

DuPont Registry, stratejik bir yatırımı garantiledi

Ukrayna Federasyonu, Rusya'nın uluslararası turnuvalardan yasaklanmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ukrayna Federasyonu, Rusya'nın uluslararası turnuvalardan yasaklanmasını istiyor

INDYCAR ve Motorsport Network yeni bir iş birliğine imza attı
GENEL GENEL

INDYCAR ve Motorsport Network yeni bir iş birliğine imza attı

Adam Driver ve Penelope Cruz, Michael Mann’in Ferrari filminde oynayacak
GENEL GENEL

Adam Driver ve Penelope Cruz, Michael Mann’in Ferrari filminde oynayacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.