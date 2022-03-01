DuPont Registry, stratejik bir yatırımı garantiledi

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Miami, FLORIDA – 23 Şubat, 2022: Bir Motorsport Network şirketi olan duPont Publishing, (“duPont Registry”), bugün yaptığı açıklamada, Amerika'nın en büyük lüks otomobil bayi ağlarından biri olan Gómez Hermanos Kennedy LLC'nin kurucusu Victor M. Gómez ile bir yatırım anlaşması yaptığını duyurdu.

Victor M. Gómez III şöyle dedi: "duPont Registry'yi on yıllardır takip ediyorum ve lüks otomobil pazarında daha iyi veya daha büyük bir isim yok. Motorsport Network'ün teknik yetenekleri, global kapsamı ve aylık yaklaşık 62 milyon aktif kullanıcısı ile birlikte, bu işi bir sonraki seviyeye taşıyacağımızdan eminim."

duPont Registry, 36 yılı aşkın bir süredir, varlıklı alıcıları üst düzey egzotik otomobiller ve lüks markalarla buluşturmaya kendini adamış bir liderdir. Bu yatırım ile, Motorsport Network, duPont Registry'nin ultra lüks otomotiv pazarındaki lider konumunu daha da büyütecek ve varlıklı tüketicilere olağanüstü bir deneyim sunacak. duPont Registry, lüks, klasik ve egzotik otomobil pazarları ve dijital perakendeciliğinin hızlanmasıyla, endüstrinin dijitale dönüşümüne öncülük etmeye hazırlanıyor.

duPont Registry, Motorsport Network’ün Driven Lifestyle departmanında yer alıyor ve dünyanın lüks ve klasik otomotiv yaşam tarzını tek bir ekosistem, kültür, topluluk ve ticarette bir araya getiriyor. Motorsport Network'ün Driven Lifestyle departmanı, Canossa Events'i de içeriyor. Canossa Events'in bir parçası olan Cavallino, Annual Palm Beach Cavallino Classic gibi üst düzey otomotiv koleksiyoncuları ve hayranları için önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Driven Lifestyle aynı zamanda önde gelen bir global sosyal platform olan FerrariChat'i de kapsıyor. Ferrari Chat, yaklaşık 200 bin üye ile ve 20 yılı aşkın deneyimiyle, Ferrari sahipleri ve meraklıları için en önde gelen bir platformdur.

duPont Registry CEO'su Will Chapman şöyle dedi: “Gómez Ailesini ortaklarımız olarak sunmak, bu endüstrinin büyüme potansiyelinin bir kanıtıdır. Ultra lüks ve egzotik otomobil alanındaki geniş bilgileri, itibarları ve varlıklı otomotiv tüketicisine ilişkin anlayışları, yeni ürünler, hizmetler ve deneyimler geliştirmemize değer katacaktır.”

Motorsport Network CEO'su Oliver Ciesla: “Faaliyetlerini Motorsport Network'ün gelişmiş dijital platformuna entegre ederek ve uluslararası olarak genişleterek Driven Lifestyle departmanımızın hızla büyümesi için büyük bir potansiyel görüyoruz. Victor'un deneyimi ve desteği, süper otomobil satmak ve satın almak için online bir pazar oluşturma planlarımızı hızlandıracak. İşbirliğimizi dört gözle bekliyorum. Motorsport Network'e hoş geldiniz."

Daha fazla bilgi için: James Allen, jallen@motorsport.com