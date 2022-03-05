Rossi baba oldu

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2022, Valentino Rossi için güzel haberlerle başladı. İtalyan sürücü, geçtiğimiz yıl baba olacağını açıklamış ve bunun için özel bir kask bile hazırlamıştı.

Valentino Rossi ve eşi Francesca Sofia Novello, yaptıkları ortak paylaşımla, kızlarının dünyaya geldiğini doğruladılar.

Çift, Urbino'da dünyaya gelen bebeklerinin adını Giulietta koyarken, küçük bir fotoğraf da paylaştılar.

Bu, Rossi'nin ilk kez baba olduğu anlamına geliyor. İtalyan sürücü, geçen yılın sonunda MotoGP kariyerini sonlandırmış ve dört tekerlekli yarışlara geçiş yapma kararı almıştı.