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FIA Başkanı Ben Sulayem'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in oğlu Saif Ben Sulayem Dubai'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adam Cooper
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FIA Başkanı Ben Sulayem'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Trajik haber FIA tarafından doğrulandı fakat kurumdan başka bir açıklama yapılmayacak çünkü başkanın bu konuda bir gizlilik talebinde bulunduğu anlaşılıyor.

Şimdilik trafik kazası yaptığı dışında çok fazla detay bulunmuyor.

Genç Ben Sulayem araçlara ve motor sporlarına olan tutkusuyla babasının yolunu takip etmiş hatta bir süre yarış pilotluğu da yapmıştı.

 

Ben Sulayem bu kapsamda Logan Sargeant ve Oscar Piastri'nin de yer aldığı 2016-17 BAE Formula 4 şampiyonasında yer aldı.

Birkaç kez ilk ona giren genç sürücü, yarış tutkusunu uluslararası arenaya taşıyamadı ve yarış kariyeri bu şekilde sona ermiş oldu.

Eski ralli şampiyonu Mohammed Ben Sulayem ise Aralık 2021'de FIA başkanlığına seçildi.

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