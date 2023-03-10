2022-2023 Le Mans Sanal Serisi dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşıyor

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Dünya çapında resmi motor sporları serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), YouGov Sport tarafından hazırlanan son rapora göre, Eylül 2022'den Ocak 2023'e kadar devam eden beş yarışlık Le Mans Sanal Serisi'nin TV ve dijital izleyici rakamlarında neredeyse her alanda büyüme kaydettiğini duyurdu.

Sanal yarış serisi beş ay boyunca Bahreyn, Monza, Spa ve Sebring'deki ikonik ve tanınmış pistlerin son derece ayrıntılı ve gerçekçi temsillerinde gerçekleştirildi ve sezonun finali Fransa'nın Le Mans şehrindeki ikonik Circuit des 24 Heures'de yapıldı.

14-15 Ocak tarihlerinde düzenlenen Le Mans 24 Saat Sanal Yarışı, 41 farklı ülkeden 180 sürücüyle 45 LMP ve GTE aracını bir araya getirdi. Takımlar beş tur boyunca 250.000 dolarlık seri ödül havuzu için mücadele ederken; yarışmacılar Alpine, BMW, Ferrari, Mercedes, Peugeot ve Porsche gibi üreticileri temsil eden dünya çapında 164 simülatörde yarıştı.

Tümüyle araştırılan ve ele alınan 24 saatlik etkinlik sırasında yaşanan bir dizi ciddi teknik soruna rağmen, 37 yarışmacı dramatik ve tutku dolu bir etkinlikte damalı bayrağı gördü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı sezonun kalan dört yarışında başka önemli bir teknik sorun yaşanmadı.

Photo by: Motorsport Games

YouGov Sport tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre, Le Mans 24 Saat Sanal Yarışı için TV, OTT ve dijital izleyiciler aracılığıyla 8.5 milyonun üzerinde etkileyici, kümülatif bir izleyici erişimi kaydedildi. Dünya çapındaki izleyici kitlesi her turda, Eurosport, CNBC, Fox/Disney ve Motor Trend gibi kanallarda dört kıtada 68 yayın pazarında izlenen 25 saatlik bir TV özel yayını ile sezon finalinin tadını çıkardı. Seçkin e-spor takımlarını temsil eden dünyanın en iyi profesyonel ve simülasyon yarış pilotları arasındaki inanılmaz mücadelelerin ardından Le Mans Sanal Şampiyonası'nı Porsche Coanda (LMP) ve BMW Team Redline (GTE) kazandı.

Le Mans Sanal Serisi sezonundan bazı önemli bilgiler ve rakamlar:

558 saatlik içerik #LeMansVirtual izleyicileri tarafından tüketildi

#LeMansVirtual izleyicileri tarafından tüketildi 36 milyon sosyal medya gösterimi (Kaynak: FIA WEC, ACO, LMVS ve Traxion), bir önceki yıla göre +%19

sosyal medya gösterimi (Kaynak: FIA WEC, ACO, LMVS ve Traxion), bir önceki yıla göre +%19 10 milyon video görüntüleme (Kaynak: FIA WEC, ACO ve Traxion GG), bir önceki yıla göre +%43

video görüntüleme (Kaynak: FIA WEC, ACO ve Traxion GG), bir önceki yıla göre +%43 Yalnızca 24H Sanal için 5 milyon toplam yayın izleyici erişimi (doğrusal TV/dijital yayın (kaynak: YouGov Sport)

toplam yayın izleyici erişimi (doğrusal TV/dijital yayın (kaynak: YouGov Sport) Son F1 Dünya Şampiyonu'nun yanı sıra FIA F2 ve F3 Şampiyonları da 24 saatlik etkinlik için gridde yer aldı

yanı sıra da 24 saatlik etkinlik için gridde yer aldı 41 farklı ülkeden yaklaşık 227 sürücü - bu sezon her zamankinden daha büyük bir temsil gerçekleşti

farklı ülkeden yaklaşık sürücü - bu sezon her zamankinden daha büyük bir temsil gerçekleşti 24H Sanal için +5 araç ile iki sınıfa (29 LMP ve 21 GTE) bölünmüş 40 tam sezon girişi

tam sezon girişi Dünya genelinde 38 farklı ülkede kullanılan yaklaşık 164 simülatör (%41 daha fazla)

kullanılan yaklaşık simülatör (%41 daha fazla) 356 turu kazanan #2 Redline ORECA 07 LMP2 Takımı (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) tamamladı

turu kazanan #2 Redline ORECA 07 LMP2 Takımı (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) tamamladı Beş tur boyunca 365.033 kilometre yarış yapıldı ve sadece 24 Saat Le Mans Sanal Yarışı'nda teknik zorluklarla karşılaşıldı

yarış yapıldı ve sadece 24 Saat Le Mans Sanal Yarışı'nda teknik zorluklarla karşılaşıldı 36.951 geçiş ilgi çekici bir seyir yarattı

ilgi çekici bir seyir yarattı 2.226 toplam pit, takımlar sayıları hesapladı ve stratejiler uyguladı

Le Mans Sanal Serisi'nin ortaklarından Automobile Club de l'Ouest'in Başkanı Pierre Fillon, şu yorumu yaptı: "Le Mans Sanal Serisi sezonunun, Le Mans Sanal 24 Saat'te karşılaşılan bazı teknik sorunlara rağmen genel olarak başarılı olduğunu görmek çok cesaret verici. Dayanıklılık simülasyonu yarışlarının popülaritesinin her geçen yıl artmaya devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz ve hepimiz bu çok özel yüzüncü yılın sonunda resmi Le Mans Esports oyununun piyasaya sürülmesini dört gözle bekliyoruz."

24 Saat Le Mans Sanal Yapımcısı Gérard Neveu ise, "Le Mans Sanal Serisi'ndeki hepimiz adına, bunu mümkün kılan tüm yarışmacılarımıza ve ekiplerimize, sadık destekleri için ortaklarımıza ve etkinliklerimizi takip eden ve sosyal medya sitelerini destek, coşku ve heyecanlı yorumlarıyla canlandıran milyonlarca hayranımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz."

"Rakamlara baktığınızda, serinin -özellikle de Le Mans 24 Saat Sanal Yarışı'nın- popülaritesi açıkça görülüyor. Sürekli olarak teknolojinin, sportif mükemmelliğin, organizasyonun ve kendimizden beklentilerimizin sınırlarını zorluyoruz. Görüldüğü gibi bazen bu planladığımız gibi gitmiyor ama bundan ders çıkarıyoruz ve serinin geleceği parlak olduğu için ilerliyoruz." dedi.

Le Mans Sanal Serisi Hakkında:

Le Mans Sanal Serisi, dünyanın en ünlü yarış pistlerinden bazılarında yarışmak üzere dayanıklılık yarışları ve simülasyon yarışlarının en iyi takımlarını bir araya getiren beş turdan oluşan küresel, elit bir e-spor serisidir. Uluslararası FIA lisanslı gerçek dünya sürücüleri, prestijli 24 Saat Le Mans Sanal ile sonuçlanan toplam 250.000 ABD doları ödül fonu için dayanıklılık klasiklerini ele almak üzere seçkin e-spor ekipleriyle bir araya geliyor. Le Mans Sanal Serisi, dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin lider yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games ile dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcısı ve organizatörü ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (FIA WEC) destekçisi Automobile Club de l'Ouest (ACO) arasındaki ortak bir girişimdir.

1. Yarış - Bahreyn 8 Saat, Bahreyn - 17 Eylül 2022

2. Yarış - Monza 4 Saat, İtalya - 8 Ekim 2022

3. Yarış - Spa 6 Saat, Belçika - 5 Kasım 2022

4. Yarış - Sebring 500 Mil, ABD - 3 Aralık 2022

5. Yarış - Le Mans 24 Saat Sanal - 14-15 Ocak 2023