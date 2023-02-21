Motorsport Games, rFACTOR 2 için üç aylık güncellemeyi ve DLC'yi duyurdu

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Dünya çapında resmi motor sporları serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), bugün dünyanın dört bir yanındaki yarışçılara sunulan en özgün simülasyon yarış platformlarından biri olan rFactor 2 için üç aylık bir güncelleme ve yeni indirilebilir içerik duyurdu.

Bu güncelleme, heyecan verici yeni bir araç olan Honda Civic Type R'ı, Long Beach'in lazer taramalı muhteşem versiyonunu ve oyuncu deneyimini geliştirecek çok sayıda iyileştirmeyi içeriyor.

British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games ve Studio 397 ortaklığının ardından, rFactor 2'deki NGTC özellikli BTCC içeriğine uygun yedinci gerçek dünya aracı -Honda Civic Type R- bugün itibariyle mevcut. Honda Civic, son yıllarda sürücüleri şampiyonluğa taşıyan sansasyonel performanslı bir araç ve şimdi FK8 Type R formunda, Honda makinelerinin BTCC'deki başarı mirasını sürdürüyor.

Long Beach Grand Prix Sokak Pisti de artık mevcut. Mümkün olan en gerçekçi görsel deneyimleri sağlamak için çekilen binlerce referans görüntü ile en yeni ve son derece ayrıntılı lazer tarama verileri üzerine inşa edilen yeni pist, rFactor 2'deki grafik kalitesi açısından çıtayı daha da yükseltecek ve Studio 397'de tamamen şirket içinde üretilecek.

rFactor 2'de bugün ayrıca, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok heyecan verici güncelleme yayınlanacak:

Yeni GT3 lastik modeli ve fiziği

2022 için BTCC hibrit desteği

Sinematik güncellemeler

Sahip olunmayan içeriğe karşı yarış

Yeni paket yönetimi

Q1 2023 rFactor 2 güncellemesini ve içeriğinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

Yeni yayınlanan içeriklerin fiyatları aşağıdaki gibidir:

Honda Civic BTCC - €4.99

Long Beach Grand Prix Pisti - €8.99