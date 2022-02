Autosport Ödülleri motor sporlarının en iyilerini kutluyor

Haberi dinle

7 ŞUBAT, LONDRA: Formula 1 yıldızları Max Verstappen ve Lando Norris, Pazar günü Londra'da gerçekleştirilen 36. Autosport Ödülleri'nde, 2021 sezonunun başarılarının kutlandığı gala yemeğinde yılın sporcuları seçildiler. Etkinliğin 2020 yılında COVID nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilmesinin ardından, bu yıl prestijli galaya 700'den fazla davetli katıldı.

Max Verstappen, Autosport okuyucuları tarafından Yılın Uluslararası Yarış Pilotu seçildi. Lando Norris ise Yılın İngiliz Yarış Pilotu ödülünü kazandı.

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

Norris, Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nün Mercedes pilotu George Russell ile birlikte eski kazananlarından biri. Zak O'Sullivan da pazar gecesi bu prestijli ödülü alarak onur listesindeki iki yıldıza katıldı. O'Sullivan, 2022 yarış bütçesi için 200.000 Sterlin ve Aston Martin Aramco Cognizant F1 aracında bir test kazandı.

Ödül töreni Grosvenor House Hotel'de gerçekleştirildi ve motor sporlarındaki en ünlü isimlerden bazılarını ağırladı.

Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive. Photo by: Motorsport Images

Ödüller ve kazananlar:

Yılın İngiliz Yarış Pilotu – Lando Norris

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu – Max Verstappen

Yılın Çaylağı – Oscar Piastri

Yılın Yarış Aracı – Red Bull Racing RB16B

Yılın Ralli Sürücüsü – Sebastien Ogier

Yılın Ralli Aracı – Toyota Yaris WRC

Yılın Ulusal Yarış Pilotu – Ash Sutton

Aston Martin Autosport BDRC Ödülü – Zak O’Sullivan

Yılın Esport Sürücüsü – Frederik Rasmussen

Yılın Esport takımı – Coanda Simsport

Bu yılın Öncülük ve İnovasyon Ödülü, elektrikli motor sporlarını kurma ve büyütme konusundaki on yıllık çalışmaları nedeniyle Alejandro Agag'a verildi. Agag, şu anda sekizinci sezonunda olan ve FIA Dünya Şampiyonası statüsüne ulaşan Extreme E ve Formula E'yi kurdu. Her iki şampiyona da elektrikli araçları teşvik ediyor ve pillerde ve elektrik motorlarındaki teknolojik gelişmeyi destekliyor.

Autosport Ödülleri için bu yılın yeniliklerinden biri de motor sporlarına olan hayat boyu hizmet ve kalıcı miras için verilen Autosport Altın Madalyası oldu. Açılış ödülü, geçtiğimiz sezon görevden ayrılan eski FIA Başkanı Jean Todt'a verildi. Todt, motor sporları tarihinin üç önemli dönemindeki hizmetlerinden dolayı ödüllendirildi; rallideki ve Peugeot ile Le Mans 24 Saat'teki başarısı, 2000'lerde Ferrari ve Michael Schumacher ile Formula 1 dünya şampiyonasındaki hakimiyetleri ve yakın zamanda FIA Başkanı olarak 12 yıl boyunca motor sporları yönetimi ve yol güvenliğindeki başarısı nedeniyle verildi.

Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage. Photo by: Motorsport Images

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen şunları söyledi: “Beni Yılın Uluslararası Yarış Pilotu olarak seçen tüm taraftarlara çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir yıldı ama yıl boyunca aldığım destek inanılmazdı. Ayrıca Red Bull Racing ve Honda'ya da bana kazanmamı sağlayan bir araç sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz dünya şampiyonluğunu kazanmaktı, şimdi bunu başardık ve inanılmaz bir şey."

Autosport'un ana kuruluşu olan Motorsport Network'ün CEO'su Oliver Ciesla şunları söyledi: “Max, Lando, Jean, Alejandro ve diğer tüm kazananları tebrik ederim. Autosport Ödülleri'nde muhteşem bir gece geçirdik. Sektörün en iyilerinden birçok ismin, spor için güçlü geçen bir yılı kutlamak üzere bir araya geldiğini görmek harika. Pandemi nedeniyle çıkan belirsizlikler nedeniyle bu etkinliği bir araya getirmek için muazzam bir çaba harcandı. Bunun olmasını sağlayan herkese teşekkürler. Motorsport Network'te vizyonumuz, motor sporları dünyasının önde gelen bağımsız bir sesi olmaktır ve bu prestijli gece, bir araya gelme gücümüzün eşsiz olduğunu bir kez daha gösteriyor."

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images