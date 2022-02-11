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Adam Driver ve Penelope Cruz, Michael Mann’in Ferrari filminde oynayacak

Hollywood yıldızları Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley, Michael Mann’in hazırlayacağı büyük bütçeli Enzo Ferrari filminde rol alacaklar.

Adam Driver ve Penelope Cruz, Michael Mann’in Ferrari filminde oynayacak
Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
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Variety'de yer alan bir habere göre, yakın zamanda Oscar adayı gösterilen House of Gucci'de Maurizio Gucci olarak rol alan, aynı zamanda Star Wars'da oynayan Driver, Brock Yates'in 1991 tarihli  Enzo Ferrari: Adam, Arabalar, Yarışlar kitabına dayanan uzun zamandır planlanan filmin başrolünde Hugh Jackman'ın yerini alacak.

Hikaye, Ferrari'nin 1957 yazında, oğlu Dino'nun 1956'da ölümünün ardından metresi Lina Lardi (Woodley tarafından oynanan) ile ilişkisi nedeniyle eşi Laura (Cruz tarafından oynanacak) ile evliliğinin tehlikede olduğu hikayesiyle başlıyor.

Senaryo, Ferrari'nin hayatını ve otomobil şirketini yarışlar etrafında, özellikle de Mille Miglia'yı nasıl yeniden inşa ettiğinin hikayesini anlatacak.

Mann, "Bu harika yetenekli sanatçılara; Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley'e sahip olabilmek, bu eşsiz karakterleri Modena ve Emilia-Romagna'da hayata geçirebilmek, gerçekleşen bir vizyondur." dedi.

Mann, Miami Vice TV dizisinin baş yapımcısı olarak ün kazandı ve daha sonra gişe rekorları kıran Heat ve The Insider ve 1990'ların başında Last of the Mohicans ile büyük ekranda başarısını tekrarladı.

Mann, Ferrari filminin kendisi için bir tutku projesi olduğunu belirtti.

Normalde X-Men yıldızı Jackman'in adı proje ile anılıyordu ancak o çekildi.

Ferrari filmi, bazı ülkelerde Amazon ile paylaşılan uluslararası dağıtım haklarını güvence altına alan STX Films tarafından geliştiriliyor.

STX başkanı Adam Fogelson, "Ferrari,  bir hikayeden çok daha fazlası. Bu, Michael'ın yıllardır geliştirmekte olduğu olağanüstü ve duygusal bir hikaye. STX'teki tüm ekip, bu rüya gibi oyuncu kadrosu ve film yapımcısı ile prodüksiyonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

"Adam Driver, bugün çalışan en yetenekli ve büyüleyici oyunculardan biri. Onu, Penelope ile bir araya getirecek olmak çok heyecanlı." dedi.

2004'te, başrolde Al Pacino'nun olduğu ve Sidney Pollack'in yönettiği filmi hazırlamak için daha önce yapılan çabalara başarısız olmuştu.

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