Motorsport Games, rFactor 2 içeriğini güncelledi ve kullanıcı arayüzünü yeniledi

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MIAMI, FL – 7 Şubat 2022 - Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), bugün ilk rFactor 2 içerik güncellemesini ve 2022 arayüz yenilemesini duyurdu. Üç ayda bir yapılacak olan bu içerik güncellenmesi, motor sporları dünyasından yepyeni pistlerin ve araç şasilerinin eklenmesini içeriyor. Güncellemeleri izlemek istiyorsanız linke tıklayınız.

rFactor 2'deki üç aylık içerik ve kullanıcı arayüzü güncellemeleri, simülasyon platformuna düzenli olarak yeni bir soluk getirecek ve oyunculara sanal yarış ihtiyaçları için sürekli olarak en güçlü olanakları sunacak. Motorsport Games, güncellemelerin hem rFactor 2 platformunu hem de kullanıcı deneyimini yenilemesini ve iyileştirmesini bekliyor. Ekip, Sanal Le Mans 24 Saat Serisi ve kısa süre önce duyurulan INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge (9 Şubat 2022'de başlayacak) gibi canlı e-spor etkinlikleri portföyüne rFactor 2'yi halihazırda uyguladı. Motorsport Games'in rFactor 2'nin genel deneyimini sürekli olarak yükseltmeye ve iyileştirmeye olan bağlılığı, simülasyonun dünyanın her yerindeki sanal SIM yarışçılarına sunulan en iyi teklif olarak kalmasını sağlayacak.

Motorsport Games Teknoloji Direktörü Zach Griffin, “Bugün sınıfının en iyi simülasyon platformu olduğuna inandığımız rFactor 2'yi satın almak ürünlerimiz için büyük bir gelişme oldu.”

"Geçtiğimiz yıl boyunca, yalnızca rFactor 2'nin alışılmış mükemmellik seviyesini korumaya çalışmakla kalmadık, aynı zamanda içerik, kullanıcı arayüzü ve genel kabiliyeti açısından yeniledik ve daha da ileriye taşıdık. Studio397 ekibine böyle sağlam bir ürün geliştirdikleri için teşekkür ediyoruz ve yarışçılarımız için çok talep edilen ve üç ayda bir yapılacak olan içerik ve kullanıcı arayüzü güncellemelerini yayınlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Mevcut Alpine Formula 1 pilotu Fernando Alonso, “Başka hiçbir simülasyon aynı düzeyde özgünlük ve his sağlamadığından, gerçek hayattaki yarışlarıma düzgün bir şekilde hazırlanmak için rFactor 2'yi çok fazla kullandım.”

"Sürücülerin zorlu pistlere hazır hissetmeleri ve belirli araçların talepleri çok önemli ve rFactor 2, bana herhangi bir pistte direksiyon başında tamamen rahat olmamı sağlayacak araçları veriyor. Kariyerim boyunca paha biçilmez bir kaynak oldu ve olmaya devam edecek.” dedi.

İçerik eklemeleri arasında INDYCAR IR-18, GT3 sınıfı için BMW M4, LMP3 için Ligier JS P320 ve hem oval hem de yol parkurları olan ikonik Daytona International Speedway yer alıyor. Bu araçlar, kullanıcılara, yarışmak için çok talep edilen ve son derece popüler olan üç seçenek sunacak. Son olarak Daytona International Speedway, ABD'deki birinci sınıf dayanıklılık yarış pistini rFactor 2'ye getirerek, yarışçıların tüm motor sporları dünyasındaki tarihi pistlerden birinde zafer elde etmelerini sağlıyor.

NTT INDYCAR serisinin mevcut Andretti Autosport sürücüsü Romain Grosjean, “INDYCAR'da yarıştığım ilk yılımda, araçların, rekabetin ve pistlerin ne kadar zorlu ve talepkâr olduğunu oldukça çabuk öğrendim.”

"Oval pistlerin olmadığı ve araçların oldukça farklı olduğu Formula 1'den doğruca geldiğim için, rFactor 2 ile antrenman için harcadığım zaman olmasaydı, geçen sezon elde ettiğim başarı veya aşinalık seviyesine ulaşamazdım. Bir tam yıl daha yaklaşırken ve yeni hedefler belirlenirken, kendimi rFactor 2'de test etmek ve rekabette öne geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda mevcut DragonSpeed sürücüsü Juan Pablo Montoya, "Her zaman rFactor 2'nin büyük bir hayranı oldum ve takımın yarış simülasyonlarının zirvesi olarak kalmasını sağlamak için yapmaya devam ettiği eklemelerden heyecan duyuyorum."

"Kariyerim boyunca pek çok farklı motor sporları serisinde yarışmış biri olarak, her şeyin sanal dünyada orijinal olarak kopyalandığını görmek inanılmaz. rFactor 2 ve geliştirici ekibi kendilerini aşmaya devam ediyor.” dedi.

Tüm içerik eklemeleri ve kullanıcı arayüzü yükseltmeleri, bugünden itibaren şu anda rFactor 2'de yayında. Oyuncular burada özelliklerin tam bir dökümünü bulabilirler. Üç ayda bir gelecek yenilikler, 2022 yılı boyunca içerik ve arayüz güncellemeleriyle devam edecek.

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