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Formula E / Son dakika

"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"

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"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Kas 2019 05:05

BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, Formula E’nin 2019/20 sezonunda sıralama turlarında gruplarını ilk sırada tamamlayan sürücülere verilecek olan fazladan puanın, seriye yeni bir dinamik katacağını söyledi.

Formula E’de pole pozisyonunu elde eden sürücüye 3 puan verilmesine ek olarak önümüzdeki sezon, sıralama turlarının dört gruptan oluşan ilk bölümünde kendi gruplarını ilk sırada tamamlayan sürücülere bir puan verilecek.

Yarışta en hızlı turu elde eden sürücüye verilen 1 puan ise kaldırıldı.

Motorsport.com’a konuşan Griffiths, “Bu, hedefleyebileceğiniz bir şey veriyor. Sıralama turlarını daha önemli hale getiriyor.”

“Gruplarında en hızlı olan sürücülerin Superpole seansında her zaman pole pozisyonunu aldığını görmüyoruz.”

“Farklı şeyler hakkında konuştuk. Bu, grup seanslarında iyi iş yapanlar için bir ödül olacak. Böylece herkesin mutlu olacağını düşünüyorum.”

“Bu ayrıca başka bir hikaye noktası da oluşturuyor, çünkü ‘ah, yarış galibine fazladan bir puan verelim’ de diyebilirdik. Ancak burada bir hikaye olmazdı.”

“Yani bence bu medyaya, yazılacak şeyler de veriyor.” ifadelerini kullandı.

FE geçen sene, en hızlı tur atan sürücü yerine enerjiyi en tasarruflu kullanan sürücüye fazladan bir puan verme planını düşünüyordu. Ancak bu plan gerçekleşmedi.

Ancak Audi sürücüsü Lucas di Grassi, bu sıralama turları gruplarını lider bitiren sürücülere verilen fazladan puanın, şampiyonayı ilk 6 sırada götüren sürücülere gitmeyeceğini söylüyor. Bunun nedeni ise, şampiyonada ilk altı sırada yer alan sürücülerin, sıralama turlarının ilk grubunda beraber turlamaları olacak.

Di Grassi, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bu grupta olmak çok zor. Bu yüzden hep üçüncü veya dördüncü gruptakiler için iyi olacak." dedi.

Di Grassi ayrıca kimsenin Formula E sıralama turlarını seyretmediğini ve bu yüzden farklı bir formata ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Altı dakikalık dört grup çok sıkıcı. Super pole gibi sürücü başına tek bir atılması daha iyi. Orada sadece bir tur var. Daha uzun süreceğini söyleyebilirler ama öyle değil. iki dakikada bir sürücü piste çıksa, 48 dakika eder."

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Editör Alex Kalinauckas

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Ad Diriyah E-prix

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