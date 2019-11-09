Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor

2019-20 Formula E sezonunda atak modu 10 kW arttırıldı ve böylece atak modu esnasında 235 kW güç üretimi olacak. Bunun dışında güvenlik aracı ya da tam sarı bayrak kuralından sonra bataryadan belli miktar güç alınabilecek.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi, bu değişikliklerin Formula E yarış dinamiklerini değiştireceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan di Grassi, "Yarışlar artık farklı olacak. Yarış yönetimi güvenlik aracı periyoduna göre kW oranını düşüreceği için daha verimli yarışlar olacak."

"Bu yüzden insanlar, geçmişte olduğu gibi enerji konusunda kumar oynamayacaklar."

"Artık güvenlik aracı sizi kurtaramaz, bu yüzden yarışların dinamikleri biraz değişecek."

"Geçişler daha kolay olacak. Yarışlarda biraz farklı dinamikler göreceğiz ancak genel olarak herkes yakın mücadele ediyor. Bu yüzden araçlar arasında daha az fark olacak." dedi.

BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, yeni yarış kurallarının yarışları olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Griffiths, "Yarışların gelişme sürecinde, zaman yarışlarının yapılmasının istenmeyen sonucu olarak sarı bayrak ya da güvenlik aracı periyotlarından sonra daha fazla enerjinin olduğu durumlar ortaya çıktı. Bu durumda tam gaz geçilen yarışlar oldu."

"Araçlar arasında pek fark da yoktu, bu yüzden 5. sezonda çok fazla şey oldu. Kural değişikliklerinin bunları çözmesini umuyorum." dedi.

Envision Virgin Racing takım patronu Sylvain Filippi ise atak modundaki değişikliklerin fark yaratacağına inanıyor.

Filippi, "Ekstra güçlü atak modu fark yaratacak. Ekstra 35 kW gerçekten ciddi ve piste göre geçiş yapabilirsiniz."

"Strateji tarafı artık daha önemli olacak, bu yüzden üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

"Pilotlar, takım operasyonları, strateji artık fark yaratabilir. Bu harika bir şey, öyle değil mi? Motor sporlarında bunları görmek istersiniz." dedi.