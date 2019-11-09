Formula E
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
07 Saat
:
01 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula E / Son dakika

Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor

paylaşım
yorumlar
Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jake Boxall-Legge
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
9 Kas 2019 11:58

Formula E'nin önde gelen isimleri, 2019-20 sezonunda daha güçlü atak modu gibi kurallar sayesinde yeni sezonda geçişlerin daha kolay olmasını bekliyorlar.

2019-20 Formula E sezonunda atak modu 10 kW arttırıldı ve böylece atak modu esnasında 235 kW güç üretimi olacak. Bunun dışında güvenlik aracı ya da tam sarı bayrak kuralından sonra bataryadan belli miktar güç alınabilecek.

Audi sürücüsü Lucas di Grassi, bu değişikliklerin Formula E yarış dinamiklerini değiştireceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan di Grassi, "Yarışlar artık farklı olacak. Yarış yönetimi güvenlik aracı periyoduna göre kW oranını düşüreceği için daha verimli yarışlar olacak."

"Bu yüzden insanlar, geçmişte olduğu gibi enerji konusunda kumar oynamayacaklar."

"Artık güvenlik aracı sizi kurtaramaz, bu yüzden yarışların dinamikleri biraz değişecek."

"Geçişler daha kolay olacak. Yarışlarda biraz farklı dinamikler göreceğiz ancak genel olarak herkes yakın mücadele ediyor. Bu yüzden araçlar arasında daha az fark olacak." dedi.

İlgili haber:

BMW Andretti takım patronu Roger Griffiths, yeni yarış kurallarının yarışları olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Griffiths, "Yarışların gelişme sürecinde, zaman yarışlarının yapılmasının istenmeyen sonucu olarak sarı bayrak ya da güvenlik aracı periyotlarından sonra daha fazla enerjinin olduğu durumlar ortaya çıktı. Bu durumda tam gaz geçilen yarışlar oldu."

"Araçlar arasında pek fark da yoktu, bu yüzden 5. sezonda çok fazla şey oldu. Kural değişikliklerinin bunları çözmesini umuyorum." dedi.

Envision Virgin Racing takım patronu Sylvain Filippi ise atak modundaki değişikliklerin fark yaratacağına inanıyor.

Filippi, "Ekstra güçlü atak modu fark yaratacak. Ekstra 35 kW gerçekten ciddi ve piste göre geçiş yapabilirsiniz."

"Strateji tarafı artık daha önemli olacak, bu yüzden üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

"Pilotlar, takım operasyonları, strateji artık fark yaratabilir. Bu harika bir şey, öyle değil mi? Motor sporlarında bunları görmek istersiniz." dedi.

Sonraki haber
Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek

Önceki haber

Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek

Sonraki haber

Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu

Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Ad Diriyah E-prix

Ad Diriyah E-prix

22 Kas - 22 Kas
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

1s
2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

42dk
3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

5
Formula 1

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

Son Videolar

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları 01:20
Formula E

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları 03:11
Formula E

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları

Jean-Eric Vergne'in şampiyonluk hafta sonu 07:49
Formula E

Jean-Eric Vergne'in şampiyonluk hafta sonu

New York E-Prix'de ne öğrendik? 04:36
Formula E

New York E-Prix'de ne öğrendik?

New York ePrix: Pazar yarışı özeti 07:05
Formula E

New York ePrix: Pazar yarışı özeti

Son Haberler

Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!
FE

Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!

"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"
FE

"Yeni FE puan kuralı, sıralama turlarını daha önemli hale getirecek"

Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu
FE

Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu

Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor
FE

Formula E, 2019-20'de daha kolay geçişler bekliyor

Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek
FE

Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.