Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!

2019/20 Formula E sezonu bu hafta sonu itibariyle resmen başlayacak.
Formula E'de yeni sezonu bu hafta sonu Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah ePrix'siyle başlayacak ve bu sezon toplamda 12 takım ile 24 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.
Geçen yıla kıyasla sadece Audi, Virgin, Mahindra, Nissan ve Venturi mevcut pilotlarıyla devam etme kararı aldı.
BMW'de Antonio Felix da Costa'nın yerini Maximilian Gunther alırken, Da Costa da son şampiyon Techeetah'a geçiş yaptı.
Portekizli sürücü, Formula E'nin yeni takımı Porsche'ye geçen Andre Lotterer'in yerini aldı.
Lotterer'in Alman üreticideki takım arkadaşı ise eski Formula E pilotu Neel Jani oldu.
Dragon yeni sezona eski F1 pilotu Brendon Hartley ve Nico Müller ikisiyle başlıyor.
Geçen yıl HWA adı altında yarışan takımı devralan Mercedes, böylelikle tam fabrika desteğiyle ilk kez seride yer alacak.
Takım pilotları ise Stoffel Vandoorne ve Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries olacak.
NIO'da Oliver Turvey takımda kalırken, takım arkadaşı Ma Qing Hua olacak.
Jaguar'da Mitch Evans'ın takım arkadaşı ise WEC pilotu James Calado olacak.
Gridde yer alan 12 takım arasında sadece -seriye yeni katılan- Porsche ve Mercedes'in galibiyeti bulunmuyor. Gridin en çok galibiyet alan takımı 16 zaferle Nissan (eski adıyla Renault) olurken, en çok podyuma çıkan takım 40 podyumla Audi konumunda yer alıyor.
Bu yıl Mercedes ve Porsche'nin seriye katılmasıyla mücadele iyice kızışırken, büyük üreticilerin tamamı galibiyetler ve şampiyonluk hedefliyor.
Audi Sport ABT Schaeffler
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
BMW I Andretti Motorsports
Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images
Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport
Fotoğraf: BMW
Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
DS TECHEETAH
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Antonio Felix da Costa, DS TECHEETAH
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Envision Virgin Racing
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Sam Bird, Envision Virgin Racing
Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images
Robin Frijns, Envision Virgin Racing
Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images
GEOX Dragon
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Brendon Hartley, GEOX Dragon
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Nico Müller, Dragon Racing
Fotoğraf: Dragon Racing
Mahindra Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mercedes Benz EQ Formula
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nyck De Vries, ART Grand Prix
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
NIO 333
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Oliver Turvey, NIO 333
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ma Qing Hua, NIO 333
Fotoğraf: WTCR
Nissan e.Dams
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Oliver Rowland, Nissan e.Dams
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sébastien Buemi, Nissan e.Dams
Fotoğraf: Nissan Motorsports
Jaguar Racing
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
James Calado, Panasonic Jaguar Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Tag Heuer Porsche
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Neel Jani, Tag Heuer Porsche
Fotoğraf: Porsche Motorsport
Venturi Formula E
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Felipe Massa, Venturi Formula E
Fotoğraf: Ferrari
Edoardo Mortara, Venturi Formula E
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Takım ve pilot kadroları:
2018/19 sezonuna kıyasla Hong Kong takviminden düşerken, Sanya yeni sezon takviminde yer aldı.
Yeni sezon 22 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah yarışıyla başlayacak ve ertesi gün sezonun ikinci yarışı yine burada gerçekleştirilecek.
Bu iki yarıştan sonra Ocak ayına kadar herhangi bir yarış yapılmayacak. 18 Ocak'ta Santiago yarışı, 15 Şubat'ta Meksika, 29 Şubat'ta ise Marakeş yarışları gerçekleştirilecek.
Mart ayında sadece Sanya yarışı yapılacak ve o da 21 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Sezon 2 Nisan'da Roma'da yapılacak yarışla devam ederken, 18 Nisan'da yapışacak Paris, 3 Mayıs'ta yapılacak Seoul ve 6 Haziran'da yapılacak Jakarta yarışlarıyla devam edecek.
21 Haziran'da Berlin, 11 Temmuz'da New York yarışları gerçekleştirecekler.
Sezon 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak çifte Londra yarışıyla sona erecek.
Takvimde toplamda 14 yarış olacak.
2019/20 Formula E takvimi:
|Tarih
|Yer
|22 Kasım 2019
|Ad Diriyah
|23 Kasım 2019
|Ad Diriyah
|18 Ocak 2020
|Santiago
|15 Şubat 2020
|Meksika
|29 Şubat 2020
|Marakeş
|21 Mart 2020
|Sanya
|2 Nisan 2020
|Roma
|18 Nisan 2020
|Paris
|3 Mayıs 2020
|Séoul
|6 Haziran 2020
|Jakarta
|21 Haziran 2020
|Berlin
|11 Temmuz 2020
|New York
|25 Temmuz 2020
|Londra
|26 Temmuz 2020
|Londra
Formula E'yi nasıl seyredebiliriz?
Formula E, ülkemizde Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
1. ve 2. antrenman seansı Formula E'nin YouTube ve Facebook sayfalarından canlı yayınlanırken, Sıralama turları ve yarış Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.
Ad Diriyah yarışının programı;
22 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|Sıralama turları 1
|10:55
|Eurosport
|Formula E
|1. Yarış
|14:45
|Eurosport
23 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula E
|Sıralama turları 2
|10:55
|Eurosport
|Formula E
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Editör
|Kemal Şengül
Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!
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