Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!

Formula E'de yeni sezonu bu hafta sonu Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah ePrix'siyle başlayacak ve bu sezon toplamda 12 takım ile 24 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

Geçen yıla kıyasla sadece Audi, Virgin, Mahindra, Nissan ve Venturi mevcut pilotlarıyla devam etme kararı aldı.

BMW'de Antonio Felix da Costa'nın yerini Maximilian Gunther alırken, Da Costa da son şampiyon Techeetah'a geçiş yaptı.

Portekizli sürücü, Formula E'nin yeni takımı Porsche'ye geçen Andre Lotterer'in yerini aldı.

Lotterer'in Alman üreticideki takım arkadaşı ise eski Formula E pilotu Neel Jani oldu.

Dragon yeni sezona eski F1 pilotu Brendon Hartley ve Nico Müller ikisiyle başlıyor.

Geçen yıl HWA adı altında yarışan takımı devralan Mercedes, böylelikle tam fabrika desteğiyle ilk kez seride yer alacak.

Takım pilotları ise Stoffel Vandoorne ve Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries olacak.

NIO'da Oliver Turvey takımda kalırken, takım arkadaşı Ma Qing Hua olacak.

Jaguar'da Mitch Evans'ın takım arkadaşı ise WEC pilotu James Calado olacak.

Gridde yer alan 12 takım arasında sadece -seriye yeni katılan- Porsche ve Mercedes'in galibiyeti bulunmuyor. Gridin en çok galibiyet alan takımı 16 zaferle Nissan (eski adıyla Renault) olurken, en çok podyuma çıkan takım 40 podyumla Audi konumunda yer alıyor.

Bu yıl Mercedes ve Porsche'nin seriye katılmasıyla mücadele iyice kızışırken, büyük üreticilerin tamamı galibiyetler ve şampiyonluk hedefliyor.

Slider Liste Audi Sport ABT Schaeffler 1 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler 2 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler 3 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW I Andretti Motorsports 4 / 36 Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport 5 / 36 Fotoğraf: BMW Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports 6 / 36 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images DS TECHEETAH 7 / 36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH 8 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Antonio Felix da Costa, DS TECHEETAH 9 / 36 Fotoğraf: JEP / Motorsport Images Envision Virgin Racing 10 / 36 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sam Bird, Envision Virgin Racing 11 / 36 Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing 12 / 36 Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images GEOX Dragon 13 / 36 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Brendon Hartley, GEOX Dragon 14 / 36 Fotoğraf: JEP / Motorsport Images Nico Müller, Dragon Racing 15 / 36 Fotoğraf: Dragon Racing Mahindra Racing 16 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing 17 / 36 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing 18 / 36 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Mercedes Benz EQ Formula 19 / 36 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula 20 / 36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck De Vries, ART Grand Prix 21 / 36 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images NIO 333 22 / 36 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333 23 / 36 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333 24 / 36 Fotoğraf: WTCR Nissan e.Dams 25 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Rowland, Nissan e.Dams 26 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sébastien Buemi, Nissan e.Dams 27 / 36 Fotoğraf: Nissan Motorsports Jaguar Racing 28 / 36 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing 29 / 36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Panasonic Jaguar Racing 30 / 36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Tag Heuer Porsche 31 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche 32 / 36 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Neel Jani, Tag Heuer Porsche 33 / 36 Fotoğraf: Porsche Motorsport Venturi Formula E 34 / 36 Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa, Venturi Formula E 35 / 36 Fotoğraf: Ferrari Edoardo Mortara, Venturi Formula E 36 / 36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım ve pilot kadroları:

2018/19 sezonuna kıyasla Hong Kong takviminden düşerken, Sanya yeni sezon takviminde yer aldı.

Yeni sezon 22 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah yarışıyla başlayacak ve ertesi gün sezonun ikinci yarışı yine burada gerçekleştirilecek.

Bu iki yarıştan sonra Ocak ayına kadar herhangi bir yarış yapılmayacak. 18 Ocak'ta Santiago yarışı, 15 Şubat'ta Meksika, 29 Şubat'ta ise Marakeş yarışları gerçekleştirilecek.

Mart ayında sadece Sanya yarışı yapılacak ve o da 21 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Sezon 2 Nisan'da Roma'da yapılacak yarışla devam ederken, 18 Nisan'da yapışacak Paris, 3 Mayıs'ta yapılacak Seoul ve 6 Haziran'da yapılacak Jakarta yarışlarıyla devam edecek.

21 Haziran'da Berlin, 11 Temmuz'da New York yarışları gerçekleştirecekler.

Sezon 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak çifte Londra yarışıyla sona erecek.

Takvimde toplamda 14 yarış olacak.

2019/20 Formula E takvimi:

Tarih Yer 22 Kasım 2019 Ad Diriyah 23 Kasım 2019 Ad Diriyah 18 Ocak 2020 Santiago 15 Şubat 2020 Meksika 29 Şubat 2020 Marakeş 21 Mart 2020 Sanya 2 Nisan 2020 Roma 18 Nisan 2020 Paris 3 Mayıs 2020 Séoul 6 Haziran 2020 Jakarta 21 Haziran 2020 Berlin 11 Temmuz 2020 New York 25 Temmuz 2020 Londra 26 Temmuz 2020 Londra

Formula E'yi nasıl seyredebiliriz?

Formula E, ülkemizde Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

1. ve 2. antrenman seansı Formula E'nin YouTube ve Facebook sayfalarından canlı yayınlanırken, Sıralama turları ve yarış Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Ad Diriyah yarışının programı;

22 Kasım Cuma

Seri Seans Saat (TSİ) Kanal Formula E Sıralama turları 1 10:55 Eurosport Formula E 1. Yarış 14:45 Eurosport

23 Kasım Cumartesi