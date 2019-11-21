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Formula E / Ön Bakış

Ön bakış: Formula E'de yeni sezon başlıyor!

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Ekleyen:
, Editör
21 Kas 2019 08:33

2019/20 Formula E sezonu bu hafta sonu itibariyle resmen başlayacak.

Formula E'de yeni sezonu bu hafta sonu Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah ePrix'siyle başlayacak ve bu sezon toplamda 12 takım ile 24 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

Geçen yıla kıyasla sadece Audi, Virgin, Mahindra, Nissan ve Venturi mevcut pilotlarıyla devam etme kararı aldı.

BMW'de Antonio Felix da Costa'nın yerini Maximilian Gunther alırken, Da Costa da son şampiyon Techeetah'a geçiş yaptı.

Portekizli sürücü, Formula E'nin yeni takımı Porsche'ye geçen Andre Lotterer'in yerini aldı.

Lotterer'in Alman üreticideki takım arkadaşı ise eski Formula E pilotu Neel Jani oldu.

Dragon yeni sezona eski F1 pilotu Brendon Hartley ve Nico Müller ikisiyle başlıyor.

Geçen yıl HWA adı altında yarışan takımı devralan Mercedes, böylelikle tam fabrika desteğiyle ilk kez seride yer alacak.

Takım pilotları ise Stoffel Vandoorne ve Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries olacak.

NIO'da Oliver Turvey takımda kalırken, takım arkadaşı Ma Qing Hua olacak.

Jaguar'da Mitch Evans'ın takım arkadaşı ise WEC pilotu James Calado olacak.

Gridde yer alan 12 takım arasında sadece -seriye yeni katılan- Porsche ve Mercedes'in galibiyeti bulunmuyor. Gridin en çok galibiyet alan takımı 16 zaferle Nissan (eski adıyla Renault) olurken, en çok podyuma çıkan takım 40 podyumla Audi konumunda yer alıyor.

Bu yıl Mercedes ve Porsche'nin seriye katılmasıyla mücadele iyice kızışırken, büyük üreticilerin tamamı galibiyetler ve şampiyonluk hedefliyor.

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Audi Sport ABT Schaeffler

Audi Sport ABT Schaeffler
1/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler
2/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler
3/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

BMW I Andretti Motorsports

BMW I Andretti Motorsports
4/36

Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images

Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport

Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport
5/36

Fotoğraf: BMW

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports
6/36

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

DS TECHEETAH

DS TECHEETAH
7/36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH
8/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonio Felix da Costa, DS TECHEETAH

Antonio Felix da Costa, DS TECHEETAH
9/36

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Envision Virgin Racing

Envision Virgin Racing
10/36

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sam Bird, Envision Virgin Racing

Sam Bird, Envision Virgin Racing
11/36

Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images

Robin Frijns, Envision Virgin Racing

Robin Frijns, Envision Virgin Racing
12/36

Fotoğraf: Dan Bathie / Motorsport Images

GEOX Dragon

GEOX Dragon
13/36

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Brendon Hartley, GEOX Dragon

Brendon Hartley, GEOX Dragon
14/36

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Nico Müller, Dragon Racing

Nico Müller, Dragon Racing
15/36

Fotoğraf: Dragon Racing

Mahindra Racing

Mahindra Racing
16/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing
17/36

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing
18/36

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes Benz EQ Formula

Mercedes Benz EQ Formula
19/36

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula
20/36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nyck De Vries, ART Grand Prix

Nyck De Vries, ART Grand Prix
21/36

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

NIO 333

NIO 333
22/36

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Oliver Turvey, NIO 333

Oliver Turvey, NIO 333
23/36

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ma Qing Hua, NIO 333

Ma Qing Hua, NIO 333
24/36

Fotoğraf: WTCR

Nissan e.Dams

Nissan e.Dams
25/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oliver Rowland, Nissan e.Dams

Oliver Rowland, Nissan e.Dams
26/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams
27/36

Fotoğraf: Nissan Motorsports

Jaguar Racing

Jaguar Racing
28/36

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing

Mitch Evans, Panasonic Jaguar Racing
29/36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

James Calado, Panasonic Jaguar Racing

James Calado, Panasonic Jaguar Racing
30/36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tag Heuer Porsche

Tag Heuer Porsche
31/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche

Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche
32/36

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Neel Jani, Tag Heuer Porsche

Neel Jani, Tag Heuer Porsche
33/36

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Venturi Formula E

Venturi Formula E
34/36

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Felipe Massa, Venturi Formula E

Felipe Massa, Venturi Formula E
35/36

Fotoğraf: Ferrari

Edoardo Mortara, Venturi Formula E

Edoardo Mortara, Venturi Formula E
36/36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım ve pilot kadroları:

2018/19 sezonuna kıyasla Hong Kong takviminden düşerken, Sanya yeni sezon takviminde yer aldı.

Yeni sezon 22 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak Ad Diriyah yarışıyla başlayacak ve ertesi gün sezonun ikinci yarışı yine burada gerçekleştirilecek.

Bu iki yarıştan sonra Ocak ayına kadar herhangi bir yarış yapılmayacak. 18 Ocak'ta Santiago yarışı, 15 Şubat'ta Meksika, 29 Şubat'ta ise Marakeş yarışları gerçekleştirilecek.

Mart ayında sadece Sanya yarışı yapılacak ve o da 21 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Sezon 2 Nisan'da Roma'da yapılacak yarışla devam ederken, 18 Nisan'da yapışacak Paris, 3 Mayıs'ta yapılacak Seoul ve 6 Haziran'da yapılacak Jakarta yarışlarıyla devam edecek.

21 Haziran'da Berlin, 11 Temmuz'da New York yarışları gerçekleştirecekler.

Sezon 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak çifte Londra yarışıyla sona erecek.

Takvimde toplamda 14 yarış olacak.

2019/20 Formula E takvimi:

Tarih Yer
22 Kasım 2019 Saudi Arabia Ad Diriyah
23 Kasım 2019 Saudi Arabia Ad Diriyah
18 Ocak 2020 Chile Santiago
15 Şubat 2020 Mexico Meksika
29 Şubat 2020 Morocco Marakeş
21 Mart 2020 China Sanya
2 Nisan 2020 Italy Roma
18 Nisan 2020 France Paris
3 Mayıs 2020 Korea, Republic of Séoul
6 Haziran 2020 Indonesia Jakarta
21 Haziran 2020 Germany Berlin
11 Temmuz 2020 United States New York
25 Temmuz 2020 United Kingdom Londra
26 Temmuz 2020 United Kingdom Londra

Formula E'yi nasıl seyredebiliriz?

Formula E, ülkemizde Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

1. ve 2. antrenman seansı Formula E'nin YouTube ve Facebook sayfalarından canlı yayınlanırken, Sıralama turları ve yarış Eurosport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Ad Diriyah yarışının programı;

22 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula E  Sıralama turları 1  10:55  Eurosport
 Formula E  1. Yarış  14:45  Eurosport

23 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula E  Sıralama turları 2  10:55  Eurosport
 Formula E  2. Yarış  15:00  Eurosport
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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Ad Diriyah E-prix

Ad Diriyah E-prix

22 Kas - 22 Kas
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