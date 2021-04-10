Dragon, yeni FE aracını ilk kez Monako'da kullanmayı planlıyor

Takımın sahibi Jay Penske, 2021 sezonuna yeni bir araçla başlamamayı seçti ve üç FIA güç ünitesi homologasyon seçeneğinin ikincisini seçti.

Dragon Penske Autosport, bu homologasyon 5 Nisan tarihinden sonra yürürlüğe girse de, Roma’da gerçekleştirilecek olan yarışlarda yeni aracını kullanmayacak.

Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara, takımla resmî bir iletişim kurulmasa da, Autosport’a verdiği röportajda şöyle dedi: ‘’Eski aracı getirmeyi tercih ettiler. Bunun arkasındaki nedenler oldukça basit.’’

‘’Aracın geliştirilebilecek her yönünü geliştirdiğinizden tamamen emin değilseniz, aracı kullanmazsınız.’’

‘’Bu, her şey olabilir. Dayanıklılık, performans, aynı zamanda strateji bile olabilir.’’

‘’Bunun ne olduğuyla ilgili herhangi bir detay vermememiz konusunda talimat aldık ancak çok büyük bir şey olmadığını söylemek istiyorum.’’

Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Riyadh’da düzenlenen sezonun ikinci yarışında dördüncü olan Sette Camara, mevcut EV-4 araçlarının rekabetçi olmaya devam edeceğini de ekledi.

‘’Bu araçla birçok yarışa daha katılabiliriz.’’

‘’Bazen beklemek ve yeni araçtan en güçlü performansı almaya çalışmak en iyisidir. Çünkü bu aracı uzun bir süre kullanacağız.’’

‘’Takım araçtan %100 emin olsa da, yine de bir şeyler çıkabilir.’’

Sette Camara’nın takım arkadaşı Nico Muller ise, Brezilyalı takım arkadaşının ardında beşinci oldu.

Autosport’a konuşan Muller, ‘’Eski aracı kullanmaya devam etmek takım kararıydı, ben de buna uyacağım.’’

‘’Riyadh’da aracın çok kötü olmadığını gördük. Neye sahip olduğumuzu ve ondan neler bekleyeceğimizi biliyoruz.’’

‘’Bu olumlu bir şey de olabilir. Bu yüzden, sahip olduğum paketten elimden geldiğince çok performans çıkarmaya çalışıyorum.’’ dedi.

Yakın zamanda Bosch’la mühendislik partnerliğine yönelik uzun vadeli bir anlaşma yapan Dragon’un, serinin yeni Gen3 kurallarına da bağlılığını göstermesi bekleniyor.

Aynı zamanda, Nissan e.dams takımı da pandemiden kaynaklanan tedarik sıkıntıları nedeniyle, Roma’da eski güç ünitelerini kullanacak.

Böylelikle, homologasyona geç katılmayı tercih eden üç takımdan sadece DS Techeetah, Roma’da yeni araçları olan E-Tense FE21’i kullanacak.