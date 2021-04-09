Formula E sürücüleri, Roma E Prix’sinin gerçekleştiğine inanamıyor

Covid yayılma oranı en hızlı artan 7. ülke konumunda bulunan İtalya, ülkedeki olağanüstü hâli 30 Nisan’a kadar uzatmıştı. Yarışın yapılacağı Roma kentindeki alarm seviyesi, geçtiğimiz günlerde kırmızıdan turuncuya düşürülmüştü. Ancak, hâlâ, şehre giriş ve çıkış yasağının yanında, sokağa çıkma yasağı da mevcut. Geçtiğimiz günlerde kutlanan Paskalya Bayramı’nda da şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve önlemler en üst seviyeye çıkarılmıştı. Roma E Prix pisti, bu sene %80 oranında değişmiş ve yeniden düzenlenmişti. Buna rağmen bu yarış 22 Haziran 2019’daki Bern E Prix’den bu yana yapılacak ilk resmî cadde yarışı olacak. Diğer yarışlar, geçici pistler ve parklarda yapılmıştı.

The Marconi Obelisk Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Audi sürücü Lucas Di Grassi, Formula E yönetimini şu sözlerle tebrik etti: ‘’Formula E’yi ve Roma’daki tüm görevlileri bu etkinliğin gerçekleşmesini sağladıkları için tebrik ederim.’’

‘’Bütün doğru protokoller ve kuralları uygulayarak, bu hafta sonu burada yarışıyor olmamız bir mucize. Bu gibi cadde pistlerine gitmemiz, Formula E’nin temel gereksinimlerinden.’’

2018’de Roma’da yapılan ilk yarışı kazanan Jaguar pilotu Sam Bird de, Lucas’ın söylediklerine katıldığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Bird, ‘’Formula E’ye ve buradaki görevlilere teşekkür etmemiz gerek. Bu muhteşem şehirde yarışıyor olmamız ufak bir mucize. Ortadaki şartlara baktığımızda bu çılgınca.’’ ifadelerini kullandı.

Geçen ay, Marakeş E-Prix’sinin iptal edilmesinin ardından Roma ve Valensiya’da ikişer yarış yapılacağı açıklanmıştı. Formula E, sezonun geri kalanı için planladığı takvimini ise henüz açıklamadı. Açıklamanın bu ay sonu yapılması planlanıyor.

Mercedes pilotu Nyck De Vries de, Grassi ve Bird’ün yorumlarına katıldığını ve Roma cadde pistinin ‘gerçek’ Formula E olduğunu söyledi.

‘’Formula E bu. Böyle pistler, bu şampiyonanın DNA’sında var ve daha çok şehirde bu tarz pistler kurmak için mücadele ediyor olmalıyız. Gerçek Formula E tecrübesini yaşamak için sabırsızlanıyorum.’’