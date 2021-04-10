Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı

Formula E'de sezonun üçüncü yarışı bugün Roma'da gerçekleştirilecek ve heyecan, sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla birlikte başladı.

Roma sokaklarında gerçekleştirilen ilk seansta sürücüler yol tutuş yakalamakta zorlandılar. İlk dakikalarda pist dışına taşan veya blokaj yaşayan sürücüler vardı. Ancak bu bölümde büyük bir olay yaşanmadı.

İlk 10 dakikalık kısmın ardından Oliver Rowland'ın 1:43.761'lik derecesiyle üstünlüğü vardı. Bu zaman turunun ardından Jake Dennis'in pist dışına taştığı görüldü. BMW sürücüsü bir süre kaçış alanında bekledi ve ardından aracını geri döndürüp piste geri döndü.

Jaguar sürücüsü Sam Bird de 1:41.697 yaparak liderliğe oturdu. Ancak pist hızlandıkça, dereceler de gelişmeye devam etti. Rowland 1:39.618'le dereceyi 1:40'ın altına indirmeyi başardı.

Bitime 10 dakika kala ise Tom Blomqvist aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı. Son altı dakikada seans tekrar başladı ve bitime yaklaşık 2 dakika kala Mercedes pilotu Stoffel Vnadoorne 1:38.847 yaparak liderliğe oturdu.

Kısa bir süre sonra da Audi Lucas di Grassi 1:38.785'le Mercedes sürücüsünü geride bıraktı.

Kalan saniyelerde derecesini geliştirebilen bir isim çıkmazken, Brezilyalı sürücü seansı ilk sırada tamamladı. Ancak seansın en büyük olayı, seans bittikten sonra yaşandı.

Start antrenmanı için yaklaşık 8 sürücü, düzlükte durmuştu ve NIO sürücüsü Oliver Turvey, bunu fark etmeyerek hem Jean Eric Vergne'e hem de Jake Dennis'e arkadan çarptı.

Bu olayın ardından Turvey'nin aracında büyük hasar oluştu ancak üç pilot da sorunsuz şekilde araçtan indiler. Vergne özellikle araçtan indikten sonra bir süre duraksadı ve acı çektiği görüldü. Fransız sürücünün aracının sıralama turlarına yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Hakemler hemen olayı soruşturma altına aldılar.

Öte yandan Di Grassi'nin 0.062 saniye ardında kalan Vandoorne ikinci olurken, Virgin sürücüsü Robin Frijns 0.246 saniye geride üçüncü oldu.

Sergio Stete Camara, iyi görünen Dragon'la dördüncü, Venturi sürücüsü Norman Nato beşinci ve Nick Cassidy altıncı oldu.

İlk onu Bird, Rowland, Dennis ve Mitch Evans tamamladı.

Techeetah sürücüsü Vergne ancak 11. olurken, son şampiyonu Antonio Felix da Costa 15. sırada yer aldı.

Nissan sürücüsü Sebastien Buemi ise temiz tur atmakta zorlandığı seansta sonuncu oldu.

Seans sonucu: