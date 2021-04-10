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Formula E / Antrenman raporu

Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı

Ekleyen:
, Editör

2021 FIA Formula E Şampiyonası'nın Roma'da gerçekleştirilecek üçüncü yarışı öncesindeilk antrenman seansını Audi sürücüsü Luca di Grassi ilk sırada tamamladı.

Roma E-Prix 1. antrenman: Di Grassi lider, start antrenmanında ortalık karıştı

Formula E'de sezonun üçüncü yarışı bugün Roma'da gerçekleştirilecek ve heyecan, sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla birlikte başladı.

Roma sokaklarında gerçekleştirilen ilk seansta sürücüler yol tutuş yakalamakta zorlandılar. İlk dakikalarda pist dışına taşan veya blokaj yaşayan sürücüler vardı. Ancak bu bölümde büyük bir olay yaşanmadı.

İlk 10 dakikalık kısmın ardından Oliver Rowland'ın 1:43.761'lik derecesiyle üstünlüğü vardı. Bu zaman turunun ardından Jake Dennis'in pist dışına taştığı görüldü. BMW sürücüsü bir süre kaçış alanında bekledi ve ardından aracını geri döndürüp piste geri döndü.

Jaguar sürücüsü Sam Bird de 1:41.697 yaparak liderliğe oturdu. Ancak pist hızlandıkça, dereceler de gelişmeye devam etti. Rowland 1:39.618'le dereceyi 1:40'ın altına indirmeyi başardı.

Bitime 10 dakika kala ise Tom Blomqvist aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı. Son altı dakikada seans tekrar başladı ve bitime yaklaşık 2 dakika kala Mercedes pilotu Stoffel Vnadoorne 1:38.847 yaparak liderliğe oturdu.

Kısa bir süre sonra da Audi Lucas di Grassi 1:38.785'le Mercedes sürücüsünü geride bıraktı.

Kalan saniyelerde derecesini geliştirebilen bir isim çıkmazken, Brezilyalı sürücü seansı ilk sırada tamamladı. Ancak seansın en büyük olayı, seans bittikten sonra yaşandı.

Start antrenmanı için yaklaşık 8 sürücü, düzlükte durmuştu ve NIO sürücüsü Oliver Turvey, bunu fark etmeyerek hem Jean Eric Vergne'e hem de Jake Dennis'e arkadan çarptı.

 

Bu olayın ardından Turvey'nin aracında büyük hasar oluştu ancak üç pilot da sorunsuz şekilde araçtan indiler. Vergne özellikle araçtan indikten sonra bir süre duraksadı ve acı çektiği görüldü. Fransız sürücünün aracının sıralama turlarına yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Hakemler hemen olayı soruşturma altına aldılar.

Öte yandan Di Grassi'nin 0.062 saniye ardında kalan Vandoorne ikinci olurken, Virgin sürücüsü Robin Frijns 0.246 saniye geride üçüncü oldu.

Sergio Stete Camara, iyi görünen Dragon'la dördüncü, Venturi sürücüsü Norman Nato beşinci ve Nick Cassidy altıncı oldu.

İlk onu Bird, Rowland, Dennis ve Mitch Evans tamamladı.

Techeetah sürücüsü Vergne ancak 11. olurken, son şampiyonu Antonio Felix da Costa 15. sırada yer aldı.

Nissan sürücüsü Sebastien Buemi ise temiz tur atmakta zorlandığı seansta sonuncu oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 18 1'38.785  
2 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 18 1'38.847 0.062
3 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 18 1'39.031 0.246
4 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 19 1'39.044 0.259
5 France Norman Nato Monaco Venturi 20 1'39.139 0.354
6 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 18 1'39.140 0.355
7 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 18 1'39.270 0.485
8 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 18 1'39.558 0.773
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'39.587 0.802
10 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 17 1'39.607 0.822
11 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 19 1'39.616 0.831
12 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 19 1'39.853 1.068
13 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 18 1'39.905 1.120
14 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 15 1'39.940 1.155
15 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 19 1'40.039 1.254
16 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 19 1'40.139 1.354
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'40.277 1.492
18 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 20 1'40.416 1.631
19 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 17 1'40.490 1.705
20 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 18 1'40.699 1.914
21 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 20 1'40.741 1.956
22 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'41.708 2.923
23 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 16 1'42.631 3.846
24 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 15 1'42.932 4.147
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Editör Kemal Şengül

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