FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Londra E-Prix'sinin pist düzeni yenilendi. Pistin, 2 ve 3. sektörlerinde değişikliklere gidilirken; pilotlar turun son bölümünde ExCeL Centre'ın içinde yarışacaklar.

Son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirildi. Büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar, pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracak.

Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıklarından %30-%35 kadar enerji geri kazanmaları gerekiyor. Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde, Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyor.

Bu da takımlar üzerinde şöyle bir endişe oluşturdu: Pilotların daha az enerji geri kazanması gerekeceğinden, stratejilerin pek de farklılık göstermemesi ve ortaya oldukça sıkıcı bir yarış çıkması.

Ayrıca, pilotların enerjilerini çok da koruması gerekmemesi, pilotların bu dar pistte daha agresif olmasına ve birçok kaza yaşanmasına neden olabilir.

FIA, padoktaki bu endişelerin ardından, bu yarış özelinde takımların toplam enerjilerinden 4 kWh kesileceğini açıkladı. Böylelikle maksimum enerji miktarı 52 kWh'dan 48 kWh'a düşürülmüş oldu.

Bu da pilotların daha çok enerji tasarrufu yapmasını gerektirecek.

FIA tarafından Autosport'a yollanan açıklamada, "Londra E-Prix'sindeki enerji tüketimi üzerine yapılan ön hazırlık analizlerinin ardından, mevcut 52 kWh'luk kapasitesiyle enerji tasarrufu gereksinimlerinin yeteri kadar etkili olmayacağının farkına varıldı.

"ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın en önemli elementlerinden biri enerji tüketimini yönetebilmektir. Tam gaz geçilen yarışları önlemek için Londra'daki yarışlardaki maksimum enerji miktarı 48 kWh'a indirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme, Formula E teknik regülasyonlarının 7.6 maddesindeki esneklik sayesinde yapılabildi. Bu madde, enerjinin maksimum 52 kWh olacağını belirtirken; enerjinin düşürülmesine izin vermeyen bir ifade bulunmuyor.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, the field at the start

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images