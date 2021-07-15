Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"
Formula E Haberler

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

FIA, takımların Londra'daki pistin yapısından dolayı Londra E-Prix'sinde enerji tasarrufunun çok az olacağı konusunda endişe duymasının ardından, Londra'daki yarışlar için enerji seviyelerini düşürdü.

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Londra E-Prix'sinin pist düzeni yenilendi. Pistin, 2 ve 3. sektörlerinde değişikliklere gidilirken; pilotlar turun son bölümünde ExCeL Centre'ın içinde yarışacaklar.

Son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirildi. Büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar, pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracak. 

Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıklarından %30-%35 kadar enerji geri kazanmaları gerekiyor. Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde, Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyor. 

Bu da takımlar üzerinde şöyle bir endişe oluşturdu: Pilotların daha az enerji geri kazanması gerekeceğinden, stratejilerin pek de farklılık göstermemesi ve ortaya oldukça sıkıcı bir yarış çıkması.

Ayrıca, pilotların enerjilerini çok da koruması gerekmemesi, pilotların bu dar pistte daha agresif olmasına ve birçok kaza yaşanmasına neden olabilir. 

FIA, padoktaki bu endişelerin ardından, bu yarış özelinde takımların toplam enerjilerinden 4 kWh kesileceğini açıkladı. Böylelikle maksimum enerji miktarı 52 kWh'dan 48 kWh'a düşürülmüş oldu. 

Bu da pilotların daha çok enerji tasarrufu yapmasını gerektirecek. 

FIA tarafından Autosport'a yollanan açıklamada, "Londra E-Prix'sindeki enerji tüketimi üzerine yapılan ön hazırlık analizlerinin ardından, mevcut 52 kWh'luk kapasitesiyle enerji tasarrufu gereksinimlerinin yeteri kadar etkili olmayacağının farkına varıldı.

"ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın en önemli elementlerinden biri enerji tüketimini yönetebilmektir. Tam gaz geçilen yarışları önlemek için Londra'daki yarışlardaki maksimum enerji miktarı 48 kWh'a indirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme, Formula E teknik regülasyonlarının 7.6 maddesindeki esneklik sayesinde yapılabildi. Bu madde, enerjinin maksimum 52 kWh olacağını belirtirken; enerjinin düşürülmesine izin vermeyen bir ifade bulunmuyor. 

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, the field at the start

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, the field at the start

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Bahsedildiği gibi araçlar, turun son bölümünde ExCel Centre'ın içinde yarışacak. Takımlar, ExCel Centre'ın içinde yer alacak epoksi zeminin nasıl bir yol tutuşu sağlayacağı hakkında ise kuşkulu.

Jaguar Racing takım direktörü James Barclay, Londra E-Prix'si hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, yol tutuşu seviyesinin nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Çok yüksek yol tutuşu olabilir, çok az yol tutuşu olabilir."

"Yağmur yağarsa, asfaltın çok kaygan olma ihtimali var. Formula E'nin kendisinin de her zaman olduğu gibi, bu da farklı bir meydan okuma olacak. Bu tarz şeylerle baş edebilmeniz gerek."

"Bir binaya girmemiz ve çıkmamız olaya biraz daha dramatikleştirebilir. Piste baktığımızda, oldukça teknik ve dar bir pist. Geçiş yapmak zor olacak.

"Bu tarz şeylere hızlı bir şekilde adapte olabilenlerin lehine olacak."

 

paylaşım
yorumlar
Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

Önceki haber

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

12 s
2
Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

1 g
3
Formula 1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

1 s
4
Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

18 s
5
Formula 1

Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor

1 g
Son Haberler
FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü
Formula E

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

2 s
Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"
Formula E

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

17 s
Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor
Haber video
Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

13 Tem 2021
Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı
Formula E

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı

13 Tem 2021
New York E-Prix: Bird bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı, Evans son anda sorun yaşadı
Formula E

New York E-Prix: Bird bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı, Evans son anda sorun yaşadı

11 Tem 2021
Son Videolar
Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu 00:36
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu

Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi 00:29
Formula E
8 Tem 2021

Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti 00:32
Formula E
21 Haz 2021

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti

Daha fazlası
Matt Kew
Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış" New York City E-Prix II
Formula E

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor New York City E-Prix II
Haber video
Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı New York City E-Prix II
Formula E

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: "Dünya şampiyonu olmamız için ne gerekiyorsa yapacağız"

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin taban testleri sonunda nasıl meyvesini verdi?

Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 Formula 1

Britanya GP'de pilot hakem Pirro olacak

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır
Formula 1 Formula 1

Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır

Son Haberler

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü
Formula E Formula E

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"
Formula E Formula E

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor
Haber video
Formula E Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı
Formula E Formula E

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.