Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

Hollandalı pilot, New York'taki galibiyetiyle şampiyona liderliğine yükselen Sam Bird'ün sadece 5 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Bu tablo, Frijns'ın kötü bir sıralama seansının ardından 21. sırada başladığı yarışı 8. sırada tamamlamasıyla ortaya çıktı.

Frijns, güvenlik aracının çıkmadığı ya da önündeki kimsenin yarış dışı kalmadığı bu yarışta, mükemmel bir sürüşle yarışı 8. sırada tamamladı ve 4 puan kazandı.

Bu inanılmaz sürüşü hakkında Autosport'a konuşan Frijns, ön taraflara saf hızıyla çıktığını belirtti.

Frijns'ın 2021 sezonundaki en iyi sonucu, sezonun ikinci yarışında, Diriye E-Prix'sinde gelmişti. Hollandalı pilot, bu yarışı 2. sırada tamamlamıştı.

Bu sezon henüz yarış kazanamamış olan Frijns, şampiyonada bu kadar yüksek sıralarda yer almalarını, kaza yapmamalarına ve Envision Virgin Racing'in mekanik problemler yaşamamasına bağladı.

Frijns, "Her şampiyonada olduğu gibi, istikrarlı olmak çok önemli. Elbette FE çok zor ama mekanik sorunlar yaşamadık, Jean-Eric Vergne'ün bugün startta yaşadığı gibi."

"Bu kesinlikle yardımcı oluyor. Aptalca kazalara da karışmadık, oldukça istikrarlıyız." dedi.

Hollandalı pilot ayrıca, yarış kazanamadan şampiyon olursa; bunun umurunda olmayacağını belirtti. Frijns yarış kazanmadan şampiyon olursa; FE tarihinde bunu başarabilen ilk pilot olacak.

Konu hakkında konuşan Frijns, "Henüz yarış kazanmadık ama yarış kazanamadan şampiyonayı kazanırsak, yarış kazanmamak hiç umurumda olmazdı." ifadelerini kullandı.

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Maximilian Gunther, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Frijns'ın takım arkadaşı Nick Cassidy'nin New York'taki yarışları 4 ve 2. sıralarda tamamlamasıyla birlikte, Envision Virgin Racing şu anda Jaguar Racing ve DS Techeetah'nın önünde Markalar Şampiyonası'nda lider durumda.

Çaylak pilot Cassidy, Autosport'a verdiği röportajda FE'ye hızlıca alıştığını ancak her şeyin son birkaç yarışta "daha çok yerine oturmaya başladığını" belirtti.

Yeni Zelandalı pilot, "Sezonun ilk bölümlerinde araca ve FE'ye nasıl adapte olduğum konusunda oldukça mutluydum. Bu geçişi hızlıca tamamladım. Ancak burada dünya klası 23 sürücü daha var, burası kolay değil."

"Sezonun başlarında her şeyi bir araya koyamadım, hızlı olduğumuz bazı anlar vardı. Bu anlar bazen benden, bazen de içinde bulunduğumuz koşullardan kaynaklanıyordu."

"Son 3 yarışta, günü bir araya getirebilmek konusunda her şey daha iyi oturdu. Daha istikrarlıyım ama ayrıca takım da bana daha uyan bir paket veriyor ve ben de bu paketten daha çok performans çıkarıyorum."

"Bu büyük bir fark yarattı." dedi.